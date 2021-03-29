ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку

Исследование Всемирной организации здоровья и китайских ученых показало, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает Associated Press.

В докладе организации представлено четыре сценария передачи вируса человеку – все они расположены в порядке степени вероятности.

- "очень вероятно" – передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки.

- "вероятно" – прямая передача инфекции от летучих мышей к людям.

- "низкая вероятность" – летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.

- "крайне маловероятна" – утечка инфекции из лаборатории.

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Интересно, что команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме утечки из лаборатории. Как отмечает AP, публикацию доклада неоднократно откладывали – это вызывает вопросы о том, не пыталась ли китайская сторона исказить результаты исследования.

Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией – это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.