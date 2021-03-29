РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 238 26
ВОЗ (776) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку

ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку

Исследование Всемирной организации здоровья и китайских ученых показало, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает Associated Press.

В докладе организации представлено четыре сценария передачи вируса человеку – все они расположены в порядке степени вероятности.

- "очень вероятно" – передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки.

- "вероятно" – прямая передача инфекции от летучих мышей к людям.

- "низкая вероятность" – летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.

- "крайне маловероятна" – утечка инфекции из лаборатории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ВОЗ связывают появление коронавируса с торговлей животными в Китае, - Bloomberg

Интересно, что команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме утечки из лаборатории. Как отмечает AP, публикацию доклада неоднократно откладывали – это вызывает вопросы о том, не пыталась ли китайская сторона исказить результаты исследования.

Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией – это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
а то животноє є кацап
показать весь комментарий
29.03.2021 10:54
+8
Не так страшен коронавирус, как отсутствие мозгов у населения. 73% тому подтверждение
показать весь комментарий
29.03.2021 10:58
+8
- "крайне маловероятна" - утечка инфекции из лаборатории.


Значит лаборатория с корона вирусами все таки существует, а нам тут втирали
показать весь комментарий
29.03.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а то животноє є кацап
показать весь комментарий
29.03.2021 10:54 Ответить
С языка снял.
😁😁😁.Всему виной лишняя хромосома,так появляются промежуточные животные.
показать весь комментарий
29.03.2021 13:08 Ответить
Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией - это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.

Так вот и решение: дать денег на такси больному гриппом и пусть ездит по больницам, кашляет на всех ковидных. Платить от выработки.
показать весь комментарий
29.03.2021 10:58 Ответить
ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині - Цензор.НЕТ 6983
показать весь комментарий
29.03.2021 12:01 Ответить
Не так страшен коронавирус, как отсутствие мозгов у населения. 73% тому подтверждение
показать весь комментарий
29.03.2021 10:58 Ответить
Золотые слова! Комментарий про "дать деньги на такси больному гриппом" выше, яркий тому пример!
показать весь комментарий
29.03.2021 11:03 Ответить
нам своє робить! - сказал порохобот
показать весь комментарий
29.03.2021 11:06 Ответить
Телевізором.
показать весь комментарий
29.03.2021 10:58 Ответить
а вот последний абзац весьма забавен...****Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией - это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.***** и тут 4 версия ВОЗ крайне вероятный лабораторный способ производства КОВИД 19 как раз и утверждает ОБРАТНО человеческая природа происхождения появления или конструирования вируса.. да и 1-2-3 версии также вытекают из 4 версии слабая попытка ВОЗ скрыть искусственную рукотворную природу летучая мышь из лаборатории а далее по пищевой цепочке китаезы просто вонючие как и все в Индо- Китае жрут твари всякое лайно в рот тянут их так с времен МАО научили как и японцы и корейцы им плевать на весь мир главное что должны выживать и в рот заносить ради выживания китайцев-японцев или корейцев.. вот когда в мире останутся японцы китайцы и корейцы будет и Конец Мира..Источник: https://censor.net/ru/n3256146
показать весь комментарий
29.03.2021 11:02 Ответить
Сразу видно, что китайцы купили уже Главу МОЗ.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:05 Ответить
Китайцы жрут все подряд и с вероятностью 99,9%, все "промежуточные животные" тоже входят в их рацион. Так что отвертеться не получится. Разве что на глистов спишут (хотя это не животные, а простейшие и тоже не факт, что они из них на варят какой нибудь "деликатес")
показать весь комментарий
29.03.2021 11:20 Ответить
- "крайне маловероятна" - утечка инфекции из лаборатории.


Значит лаборатория с корона вирусами все таки существует, а нам тут втирали
показать весь комментарий
29.03.2021 11:09 Ответить
Вам и нам всегда втирают, но вы не верите просто )
показать весь комментарий
29.03.2021 11:10 Ответить
О, новый сценарий написали спектакля под названием ковид 19
показать весь комментарий
29.03.2021 11:09 Ответить
что бы сделать китайцам приятное самый реальный вариант разместили аж на четвертом месте . "крайне маловероятно "
показать весь комментарий
29.03.2021 11:09 Ответить
"низкая вероятность" - летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах. - Извините, а это как? В Китае даже мыши работают на фабриках?)
показать весь комментарий
29.03.2021 11:22 Ответить
Oй звездят,звездят!
показать весь комментарий
29.03.2021 11:30 Ответить
Норки быди, кошкам - приготовиться. Может быть - свиньям - тоже.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:41 Ответить
*были
показать весь комментарий
29.03.2021 11:42 Ответить
значит китайцы ВОЗ-у уже занесли......
показать весь комментарий
29.03.2021 11:44 Ответить
Какой то сплав бредовых фантазий. И это вам не цацки пецки, это..ВОООЗЗЗ!!!!
показать весь комментарий
29.03.2021 12:04 Ответить
Гениально, блин, поржал😁
показать весь комментарий
29.03.2021 12:55 Ответить
ВОЗ- всесвітній сральник
показать весь комментарий
29.03.2021 12:55 Ответить
Третій варіант - витік вируса з лабораторії, де його рукотворно творили як біологічну зброю- є сами імовірним ! Саме таку думку висловлюють і деякі вчені з розвинених країн !
показать весь комментарий
29.03.2021 13:05 Ответить
НА ВОПРОС ОТВОДЯТ - НОС, У МЕНЯ ОТ ВОЗ - ПОНОС !)
ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині - Цензор.НЕТ 7010
показать весь комментарий
30.03.2021 07:12 Ответить
Шоу пандемиии. Коронабесие. Барановирус. Как это ещё назвать. Давайте будем честными - Зеленский переболел ковидом, и что? Его жена переболела ковидом, и тоже ничего. Тимошенко переболела ковидом и хоть бы что. Половина депутатов переболели ковидом, и всё нормально. Что за чушь. Эту так называемую пандемию вероятно придумали Ротшильды с компанией для того чтобы поработить и поставить на колени весь мир уже окончательно, это фейк, сговор продажных элит. Всех пособников лже-пандемии ждёт международный суд и трибунал, начиная с ВОЗ.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:35 Ответить
 
 