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ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

Дослідження Всесвітньої організації здоров'я і китайських вчених показало, що коронавірус міг передатися від кажанів до людини через невідому проміжну тварину. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомляє Associated Press.

У доповіді організації представлено чотири сценарії передачі вірусу людині – всі вони розташовані в порядку ступеня ймовірності.

  • "дуже ймовірно" – передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. Передбачається, що це могли бути ящери, кішки або норки;
  • "ймовірно" – пряма передача інфекції від кажанів до людей;
  • "низька ймовірність" – кажани могли залишити коронавірус на заморожених продуктах;
  • "вкрай малоймовірно" – витік інфекції з лабораторії.

Цікаво, що команда запропонувала провести подальші дослідження всіх гіпотез, крім витоку з лабораторії. Як зазначає AP, публікацію доповіді неодноразово відкладали – це викликає питання про те, чи не намагалася китайська сторона спотворити результати дослідження.

Також читайте: "Британський" штам COVID-19 поступово стає переважаючим у європейському регіоні, - ВООЗ

Як повідомлялося раніше, у людей з'явився несподіваний союзник в боротьбі з коронавірусною інфекцією – це звичайний вірус грипу, який може витісняти COVID-19 з організму-господаря.

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Топ коментарі
+17
а то животноє є кацап
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29.03.2021 10:54
+8
Не так страшен коронавирус, как отсутствие мозгов у населения. 73% тому подтверждение
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29.03.2021 10:58
+8
- "крайне маловероятна" - утечка инфекции из лаборатории.


Значит лаборатория с корона вирусами все таки существует, а нам тут втирали
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29.03.2021 11:09
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а то животноє є кацап
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29.03.2021 10:54 Відповісти
С языка снял.
😁😁😁.Всему виной лишняя хромосома,так появляются промежуточные животные.
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29.03.2021 13:08 Відповісти
Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией - это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.

Так вот и решение: дать денег на такси больному гриппом и пусть ездит по больницам, кашляет на всех ковидных. Платить от выработки.
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29.03.2021 10:58 Відповісти
ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині - Цензор.НЕТ 6983
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29.03.2021 12:01 Відповісти
Не так страшен коронавирус, как отсутствие мозгов у населения. 73% тому подтверждение
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29.03.2021 10:58 Відповісти
Золотые слова! Комментарий про "дать деньги на такси больному гриппом" выше, яркий тому пример!
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29.03.2021 11:03 Відповісти
нам своє робить! - сказал порохобот
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Телевізором.
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29.03.2021 10:58 Відповісти
а вот последний абзац весьма забавен...****Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией - это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.***** и тут 4 версия ВОЗ крайне вероятный лабораторный способ производства КОВИД 19 как раз и утверждает ОБРАТНО человеческая природа происхождения появления или конструирования вируса.. да и 1-2-3 версии также вытекают из 4 версии слабая попытка ВОЗ скрыть искусственную рукотворную природу летучая мышь из лаборатории а далее по пищевой цепочке китаезы просто вонючие как и все в Индо- Китае жрут твари всякое лайно в рот тянут их так с времен МАО научили как и японцы и корейцы им плевать на весь мир главное что должны выживать и в рот заносить ради выживания китайцев-японцев или корейцев.. вот когда в мире останутся японцы китайцы и корейцы будет и Конец Мира..Источник: https://censor.net/ru/n3256146
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29.03.2021 11:02 Відповісти
Сразу видно, что китайцы купили уже Главу МОЗ.
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29.03.2021 11:05 Відповісти
Китайцы жрут все подряд и с вероятностью 99,9%, все "промежуточные животные" тоже входят в их рацион. Так что отвертеться не получится. Разве что на глистов спишут (хотя это не животные, а простейшие и тоже не факт, что они из них на варят какой нибудь "деликатес")
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29.03.2021 11:20 Відповісти
- "крайне маловероятна" - утечка инфекции из лаборатории.


Значит лаборатория с корона вирусами все таки существует, а нам тут втирали
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29.03.2021 11:09 Відповісти
Вам и нам всегда втирают, но вы не верите просто )
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29.03.2021 11:10 Відповісти
О, новый сценарий написали спектакля под названием ковид 19
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29.03.2021 11:09 Відповісти
что бы сделать китайцам приятное самый реальный вариант разместили аж на четвертом месте . "крайне маловероятно "
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29.03.2021 11:09 Відповісти
"низкая вероятность" - летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах. - Извините, а это как? В Китае даже мыши работают на фабриках?)
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29.03.2021 11:22 Відповісти
Oй звездят,звездят!
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Норки быди, кошкам - приготовиться. Может быть - свиньям - тоже.
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29.03.2021 11:41 Відповісти
*были
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29.03.2021 11:42 Відповісти
значит китайцы ВОЗ-у уже занесли......
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29.03.2021 11:44 Відповісти
Какой то сплав бредовых фантазий. И это вам не цацки пецки, это..ВОООЗЗЗ!!!!
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29.03.2021 12:04 Відповісти
Гениально, блин, поржал😁
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29.03.2021 12:55 Відповісти
ВОЗ- всесвітній сральник
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29.03.2021 12:55 Відповісти
Третій варіант - витік вируса з лабораторії, де його рукотворно творили як біологічну зброю- є сами імовірним ! Саме таку думку висловлюють і деякі вчені з розвинених країн !
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29.03.2021 13:05 Відповісти
НА ВОПРОС ОТВОДЯТ - НОС, У МЕНЯ ОТ ВОЗ - ПОНОС !)
ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині - Цензор.НЕТ 7010
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30.03.2021 07:12 Відповісти
Шоу пандемиии. Коронабесие. Барановирус. Как это ещё назвать. Давайте будем честными - Зеленский переболел ковидом, и что? Его жена переболела ковидом, и тоже ничего. Тимошенко переболела ковидом и хоть бы что. Половина депутатов переболели ковидом, и всё нормально. Что за чушь. Эту так называемую пандемию вероятно придумали Ротшильды с компанией для того чтобы поработить и поставить на колени весь мир уже окончательно, это фейк, сговор продажных элит. Всех пособников лже-пандемии ждёт международный суд и трибунал, начиная с ВОЗ.
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30.03.2021 20:35 Відповісти
 
 