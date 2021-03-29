В столичном метро заканчивается срок действия бесконтактных зеленых карт: что делать
Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах Киевского метро можно до 31 марта 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Друзья, напоминаем, что истекает срок действия транспортных (зеленых) карточек метро. Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с Распоряжением Киевской городской государственной администрации №399 от 05.03.2020 года. Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров 044366 55 55
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
• Kyiv Smart Card
• Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
• мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Купить Kyiv Smart Card можно:
• в кассах метрополитена;
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
• в приложении Киев Цифровой
• в кассах метрополитена
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена
Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/
Одноразовый QR-билет. Билет можно использовать в бумажном или электронном виде. Купить разовый QR-билет можно:
• в приложении Киев Цифровой;
• в кассах станций метро или в терминале самообслуживания
Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua
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