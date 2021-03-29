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Киев (24763) Метрополитен (1006)

В столичном метро заканчивается срок действия бесконтактных зеленых карт: что делать

В столичном метро заканчивается срок действия бесконтактных зеленых карт: что делать

Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах Киевского метро можно до 31 марта 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Друзья, напоминаем, что истекает срок действия транспортных (зеленых) карточек метро. Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с Распоряжением Киевской городской государственной администрации №399 от 05.03.2020 года. Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров 044366 55 55

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
• Kyiv Smart Card
• Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
• мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.

Купить Kyiv Smart Card можно:

• в кассах метрополитена;
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

• в приложении Киев Цифровой
• в кассах метрополитена
• в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua/ 

Одноразовый QR-билет. Билет можно использовать в бумажном или электронном виде. Купить разовый QR-билет можно:
• в приложении Киев Цифровой;
• в кассах станций метро или в терминале самообслуживания

Подробнее на странице проекта https://transport.kyivcity.gov.ua 

В столичном метро заканчивается срок действия бесконтактных зеленых карт: что делать 01
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29.03.2021 11:18 Ответить
Закрыть метро.
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29.03.2021 11:22 Ответить
Раньше Веталек периодично менял жетоны - синие на зелёные и наоборот. Теперь карточки
Человека из реформ можно убрать, а потужни реформы из человека - никогда!
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29.03.2021 11:45 Ответить
Счас начнётся:

У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити - Цензор.НЕТ 1246
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29.03.2021 11:53 Ответить
"Купить Kyiv Smart Card можно" - Купить? Серьезно? Зачем? Взять БЕСПЛАТНО любую банковскую карту с RF, и, вместо того, чтоб морозить свои деньги на левом счету, иметь полный доступ к своим деньгам в любое время, рассчитываться не только в метро, а и вообще где угодно, получать КЕШБЕКИ на поездки и покупки, и, плюс, проценты на остаток по счёту.
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29.03.2021 11:58 Ответить
Все Зелёное закончится
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29.03.2021 12:12 Ответить
Поскольку эти "зеленые карты" не дарились, а продавались пассажирам за живые деньги, всплывают следующие вопросы : 1. - какое количество "зеленых" карт было впарено пассажирам с момента их введения ?. 2. В чей конкретно карман упали украденные у пассажиров деньги? 3. Кто из обитателей властных киевских кабинетов является наиболее вероятным выгодополучателем от указанной аферы ? 4. В какую сумму обойдется киевлянам и гостям очередное " покращення" от новой аферы уже с Kyiv Smart Card, если учесть, что продают ее за 50 грн., не считая переоборудования турникетов ? Правохранителям эти вопросы задавать, разумеется, бесполезно.
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29.03.2021 12:52 Ответить
 
 