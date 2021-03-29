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Київ (19120) Метрополітен (1398)

У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити

У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити

Використати поїздки на безконтактних (зелених) картах Київського метро можна до 31 березня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Друзі, нагадуємо, що завершується термін дії транспортних (зелених) карток метро. Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро можна до 31 березня поточного року, відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністрації №399 від 05.03.2020 року. Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оператором системи оплати в громадському транспорті столиці є КП "ГІОЦ". "Гаряча лінія" для пасажирів 044366 55 55

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Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

  • Kyiv Smart Card
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи
  • мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).
  • разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

  • у касах метрополітену;
  • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

  • у додатку Київ Цифровий
  • у касах метрополітену;
  • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Детальніше на сторінці проекту https://transport.kyivcity.gov.ua/

Одноразовий QR-квиток

Квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.

Придбати разовий QR-квиток можна:

  • у додатку Київ Цифровий;
  • у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування

Детальніше на сторінці проекту https://transport.kyivcity.gov.u

У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити 01

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29.03.2021 11:18 Відповісти
Закрыть метро.
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29.03.2021 11:22 Відповісти
Раньше Веталек периодично менял жетоны - синие на зелёные и наоборот. Теперь карточки
Человека из реформ можно убрать, а потужни реформы из человека - никогда!
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29.03.2021 11:45 Відповісти
Счас начнётся:

У столичному метро закінчується термін дії безконтактних зелених карт: що робити - Цензор.НЕТ 1246
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29.03.2021 11:53 Відповісти
"Купить Kyiv Smart Card можно" - Купить? Серьезно? Зачем? Взять БЕСПЛАТНО любую банковскую карту с RF, и, вместо того, чтоб морозить свои деньги на левом счету, иметь полный доступ к своим деньгам в любое время, рассчитываться не только в метро, а и вообще где угодно, получать КЕШБЕКИ на поездки и покупки, и, плюс, проценты на остаток по счёту.
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29.03.2021 11:58 Відповісти
Все Зелёное закончится
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29.03.2021 12:12 Відповісти
Поскольку эти "зеленые карты" не дарились, а продавались пассажирам за живые деньги, всплывают следующие вопросы : 1. - какое количество "зеленых" карт было впарено пассажирам с момента их введения ?. 2. В чей конкретно карман упали украденные у пассажиров деньги? 3. Кто из обитателей властных киевских кабинетов является наиболее вероятным выгодополучателем от указанной аферы ? 4. В какую сумму обойдется киевлянам и гостям очередное " покращення" от новой аферы уже с Kyiv Smart Card, если учесть, что продают ее за 50 грн., не считая переоборудования турникетов ? Правохранителям эти вопросы задавать, разумеется, бесполезно.
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29.03.2021 12:52 Відповісти
 
 