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Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року, - Мінфін

Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року, - Мінфін

До 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро в мікрорайон Троєщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

"Раніше головною перешкодою для будівництва моста на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту", — сказав Кава.

Він зазначив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро:

  • "Суднобудівна" на Рибальському півострові;
  • станція "Труханів острів" на однойменному острові;
  • станція "Затока Десенка".

Читайте: З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі — станцію "Райдужна". І ще дві станції на правому березі:

  • станція "Подільська" з пересадкою на чинну станцію Тараса Шевченка;
  • станцію "Глибочицька" або за другим варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".

Олександр Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, "ми вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка".

"Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусилля", — резюмував заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ за допомогою ЄБРР купує 50 нових вагонів метро, ​​- Кличко

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Топ коментарі
+6
Скорей гвозди на )(ую расцветут, чем в Киеве запустят метро на Троещину.
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22.03.2021 09:28
+3
Лох не мамонт, никогда не вымрет, пол жизни живу на трои и слышу эти обицянки цяцянки, а дураку радисть. Сначала сделайте, а потом говорите.
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22.03.2021 09:37
+3
Всё это херня. Скоро в Одессе с Таирова на Поскот запустят вторую очередь метро.
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22.03.2021 09:48
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Скорей гвозди на )(ую расцветут, чем в Киеве запустят метро на Троещину.
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22.03.2021 09:28 Відповісти
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки…

- Трамвай построить, - сказал он, - это не ешака купить. (с)
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22.03.2021 10:11 Відповісти
на этом мосту не одно поколение меров кормится и будет еще кормиться....
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22.03.2021 10:11 Відповісти
Гарний вислів . Треба занотувати.
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22.03.2021 11:09 Відповісти
в данном случае значение слова "можно" такое же, что и можно на Марс слетать... - и любители сказок снова могут проголосовать...
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22.03.2021 09:28 Відповісти
Очередной зедебил ,с можно,возможно ,скоро,скорей всего.Вы там ракету не лоха и спутник обещанный зедебилам к 30 летию ,уже профинансировали? Или может сначала начнете с больничных листов и соц.выплат гражданам зенелохам?
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22.03.2021 10:38 Відповісти
Жить и верить - это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают депутаты и мечтатели - на троещину метро будет идти.
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22.03.2021 09:32 Відповісти
Да. Метро на Троещину построят когда на Марсе будут яблони цвести.
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22.03.2021 10:41 Відповісти
А можно и не запустить ))
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22.03.2021 09:32 Відповісти
Я уже 30 лет слышу о метро на Троещину...Это как такая сказка для нищих живущих там....Да не запустят....
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22.03.2021 09:37 Відповісти
ну, если они даже мосты сделать не могут, то уж троещина...
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22.03.2021 09:43 Відповісти
Министерство финансов уже метро строит?
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22.03.2021 09:37 Відповісти
Лох не мамонт, никогда не вымрет, пол жизни живу на трои и слышу эти обицянки цяцянки, а дураку радисть. Сначала сделайте, а потом говорите.
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22.03.2021 09:37 Відповісти
мост Патона сначала по людски сделайте (второй год фишечки стоят и пробки сумашедшие) а уж после фантазируйте распиливая бабки про метро на троещину......
шут страной рулит а боксёр столицей......тьфу.....руководятелы.....
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22.03.2021 09:40 Відповісти
такой болтовней киевлян кормят уже лет 30 или даже больше
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22.03.2021 09:42 Відповісти
это не такая болтовня - это болтовня для тупых.
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22.03.2021 10:15 Відповісти
можно запустить до 2024 года, - Минфин/ кодлан Коломойского сообразил что кукарекать индивидуально стрёмно -могут и спросить. Кодлан начал кукарекать министерствами.
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22.03.2021 09:44 Відповісти
Всё это херня. Скоро в Одессе с Таирова на Поскот запустят вторую очередь метро.
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22.03.2021 09:48 Відповісти
Троєщина.... ви подивіться скільки завязано автодоріг туди, достатньо!
А чому не ставиться питання про напрямок на Софіївську Борщагівку?
Скільки можна отак людей мучити у вічних пробках?
Влада Києва народ використовує як рабів і в кінці дня про них забуто!
Там всього 2-3 кілометри вічної пробки.
Хіба вже не достатньо розуму щоб розрулить там проїзд. ?
Кличко сидить в носі риє, мафію крутить а за рабів і в вус не дує бо там мало піару
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22.03.2021 09:56 Відповісти
Интересная у вас логика. Какое вообще отношение имеет Кличко к Софиевской Борщаговке? Вы понимаете, что этот вопрос нужно задавать властям не Киева, а области или громады. Кроме того, не мешало бы подобные вопросы задать и застройщикам, которые превратили село с численностью жителей 5 - 10 тысяч человек (а дороги и инфраструктура там строились именно для села) в 50-тысячный (как минимум) город.
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22.03.2021 10:37 Відповісти
Я уже читал такую статью только там было написано в 2000году.
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22.03.2021 10:01 Відповісти
новый перепост статьи с корректировкой даты.
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22.03.2021 10:16 Відповісти
начните с дорог в "столице",т.к. тяжело пояснять немецко-фашистским товарищам из Кёльна,что такие дороги не остались после войны..
позорище,блд..
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22.03.2021 10:01 Відповісти
"Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин"....а можно и не запустить....формулировка, как у старой бабки на лавке у подъезда
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22.03.2021 10:03 Відповісти
Люблю новости про "метро на Троещину"
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22.03.2021 10:05 Відповісти
Клоуны
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22.03.2021 10:08 Відповісти
Понимаю, что метро на Троещину нужно, но жду его открытия с ужасом, т.к. живу возле метро Троещина и с этой станции часто еду, напр., на работу - там и так по утрам сложно в вагон влезть. Понятно, что с Троещины сейчас едут на Почайну, и все равно оказываются на синей ветке, но раньше, с Почайной, кто-то ехал прямо на Шулявку или Куреневку, а теперь они будут прямо на Т. Шевченко.
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22.03.2021 10:17 Відповісти
Гиперлуп можно запустить до 2024 года, - Минфин

Откат для Минфина в чумаданах заносить или самосвалами ?
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22.03.2021 11:54 Відповісти
Базу на Марсе можно запустить до 2024 года, - Минфин
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22.03.2021 11:55 Відповісти
Що заважає розпочати будівництво 4 гілки з іншого боку паралельно з добудовою ПВМП?
Або прямо з центру 4 гілки з'єднавши єю 3 інші через Вокзальну, Лук'янівську та Тараса Шевченка
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22.03.2021 12:27 Відповісти
 
 