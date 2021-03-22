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Киев (24765) Метрополитен (1006) Минфин (1549) Кава Александр (5)

Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин

Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин

До 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", - сказал Кава.

Он отметил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:

- "Судостроительная" на Рыбальском полуострове
- станция "Труханов остров" на одноимённом острове;
- станция "Залив Десенка".

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Первый пусковой участок предполагает еще одну станцию на левом берегу - станцию "Радужная". И еще две станции на правом берегу:

- станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;
- станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".

Кава подчеркнул, что как заместитель министра финансов готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, "мы уже предварительно вели переговоры с заместителями Виталия Кличко".

"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", - подытожил замминистра.

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Топ комментарии
+6
Скорей гвозди на )(ую расцветут, чем в Киеве запустят метро на Троещину.
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22.03.2021 09:28
+3
Лох не мамонт, никогда не вымрет, пол жизни живу на трои и слышу эти обицянки цяцянки, а дураку радисть. Сначала сделайте, а потом говорите.
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22.03.2021 09:37
+3
Всё это херня. Скоро в Одессе с Таирова на Поскот запустят вторую очередь метро.
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22.03.2021 09:48
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Скорей гвозди на )(ую расцветут, чем в Киеве запустят метро на Троещину.
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22.03.2021 09:28 Ответить
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки…

- Трамвай построить, - сказал он, - это не ешака купить. (с)
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22.03.2021 10:11 Ответить
на этом мосту не одно поколение меров кормится и будет еще кормиться....
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22.03.2021 10:11 Ответить
Гарний вислів . Треба занотувати.
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22.03.2021 11:09 Ответить
в данном случае значение слова "можно" такое же, что и можно на Марс слетать... - и любители сказок снова могут проголосовать...
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22.03.2021 09:28 Ответить
Очередной зедебил ,с можно,возможно ,скоро,скорей всего.Вы там ракету не лоха и спутник обещанный зедебилам к 30 летию ,уже профинансировали? Или может сначала начнете с больничных листов и соц.выплат гражданам зенелохам?
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22.03.2021 10:38 Ответить
Жить и верить - это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают депутаты и мечтатели - на троещину метро будет идти.
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22.03.2021 09:32 Ответить
Да. Метро на Троещину построят когда на Марсе будут яблони цвести.
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22.03.2021 10:41 Ответить
А можно и не запустить ))
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22.03.2021 09:32 Ответить
Я уже 30 лет слышу о метро на Троещину...Это как такая сказка для нищих живущих там....Да не запустят....
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22.03.2021 09:37 Ответить
ну, если они даже мосты сделать не могут, то уж троещина...
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22.03.2021 09:43 Ответить
Министерство финансов уже метро строит?
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22.03.2021 09:37 Ответить
Лох не мамонт, никогда не вымрет, пол жизни живу на трои и слышу эти обицянки цяцянки, а дураку радисть. Сначала сделайте, а потом говорите.
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22.03.2021 09:37 Ответить
мост Патона сначала по людски сделайте (второй год фишечки стоят и пробки сумашедшие) а уж после фантазируйте распиливая бабки про метро на троещину......
шут страной рулит а боксёр столицей......тьфу.....руководятелы.....
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22.03.2021 09:40 Ответить
такой болтовней киевлян кормят уже лет 30 или даже больше
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22.03.2021 09:42 Ответить
это не такая болтовня - это болтовня для тупых.
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22.03.2021 10:15 Ответить
можно запустить до 2024 года, - Минфин/ кодлан Коломойского сообразил что кукарекать индивидуально стрёмно -могут и спросить. Кодлан начал кукарекать министерствами.
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22.03.2021 09:44 Ответить
Всё это херня. Скоро в Одессе с Таирова на Поскот запустят вторую очередь метро.
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22.03.2021 09:48 Ответить
Троєщина.... ви подивіться скільки завязано автодоріг туди, достатньо!
А чому не ставиться питання про напрямок на Софіївську Борщагівку?
Скільки можна отак людей мучити у вічних пробках?
Влада Києва народ використовує як рабів і в кінці дня про них забуто!
Там всього 2-3 кілометри вічної пробки.
Хіба вже не достатньо розуму щоб розрулить там проїзд. ?
Кличко сидить в носі риє, мафію крутить а за рабів і в вус не дує бо там мало піару
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22.03.2021 09:56 Ответить
Интересная у вас логика. Какое вообще отношение имеет Кличко к Софиевской Борщаговке? Вы понимаете, что этот вопрос нужно задавать властям не Киева, а области или громады. Кроме того, не мешало бы подобные вопросы задать и застройщикам, которые превратили село с численностью жителей 5 - 10 тысяч человек (а дороги и инфраструктура там строились именно для села) в 50-тысячный (как минимум) город.
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22.03.2021 10:37 Ответить
Я уже читал такую статью только там было написано в 2000году.
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22.03.2021 10:01 Ответить
новый перепост статьи с корректировкой даты.
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22.03.2021 10:16 Ответить
начните с дорог в "столице",т.к. тяжело пояснять немецко-фашистским товарищам из Кёльна,что такие дороги не остались после войны..
позорище,блд..
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22.03.2021 10:01 Ответить
"Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин"....а можно и не запустить....формулировка, как у старой бабки на лавке у подъезда
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22.03.2021 10:03 Ответить
Люблю новости про "метро на Троещину"
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22.03.2021 10:05 Ответить
Клоуны
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22.03.2021 10:08 Ответить
Понимаю, что метро на Троещину нужно, но жду его открытия с ужасом, т.к. живу возле метро Троещина и с этой станции часто еду, напр., на работу - там и так по утрам сложно в вагон влезть. Понятно, что с Троещины сейчас едут на Почайну, и все равно оказываются на синей ветке, но раньше, с Почайной, кто-то ехал прямо на Шулявку или Куреневку, а теперь они будут прямо на Т. Шевченко.
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22.03.2021 10:17 Ответить
Гиперлуп можно запустить до 2024 года, - Минфин

Откат для Минфина в чумаданах заносить или самосвалами ?
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22.03.2021 11:54 Ответить
Базу на Марсе можно запустить до 2024 года, - Минфин
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22.03.2021 11:55 Ответить
Що заважає розпочати будівництво 4 гілки з іншого боку паралельно з добудовою ПВМП?
Або прямо з центру 4 гілки з'єднавши єю 3 інші через Вокзальну, Лук'янівську та Тараса Шевченка
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22.03.2021 12:27 Ответить
 
 