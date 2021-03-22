Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин
До 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.
"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", - сказал Кава.
Он отметил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:
- "Судостроительная" на Рыбальском полуострове
- станция "Труханов остров" на одноимённом острове;
- станция "Залив Десенка".
Первый пусковой участок предполагает еще одну станцию на левом берегу - станцию "Радужная". И еще две станции на правом берегу:
- станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;
- станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".
Кава подчеркнул, что как заместитель министра финансов готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, "мы уже предварительно вели переговоры с заместителями Виталия Кличко".
"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", - подытожил замминистра.
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- Трамвай построить, - сказал он, - это не ешака купить. (с)
шут страной рулит а боксёр столицей......тьфу.....руководятелы.....
А чому не ставиться питання про напрямок на Софіївську Борщагівку?
Скільки можна отак людей мучити у вічних пробках?
Влада Києва народ використовує як рабів і в кінці дня про них забуто!
Там всього 2-3 кілометри вічної пробки.
Хіба вже не достатньо розуму щоб розрулить там проїзд. ?
Кличко сидить в носі риє, мафію крутить а за рабів і в вус не дує бо там мало піару
позорище,блд..
Откат для Минфина в чумаданах заносить или самосвалами ?
Або прямо з центру 4 гілки з'єднавши єю 3 інші через Вокзальну, Лук'янівську та Тараса Шевченка