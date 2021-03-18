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Новости Коронавирус и карантин
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Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан

Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан

На сегодня в связи с локдауном в Киеве пока не рассматривается возможность остановки метро. Как и дополнительные ограничения на общественном транспорте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на сегодня не обсуждается возможность остановки метро в Киеве. А на вопрос о том, при каких условиях этот вопрос снова станет актуальным, как в прошлом году, он ответил: "Ни при каких".

Кроме того, Рубан отметил, что пока не планируется дополнительных ограничений на наземном общественном транспорте, кроме как перевозка пассажиров в количестве не более чем 50% мест для сидения.

Также читайте: "Украинского" штамма COVID-19 не существует, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Метрополитен (1014) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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То есть утром когда все едут на работу ковид еще спит ? Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан - Цензор.НЕТ 6391
А просыпается когда все идут в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торгово-развлекательные центроы где не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека ????
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18.03.2021 16:15 Ответить
Музеи и театры закрыли правильно -туда ходят больше народу чем на фото.
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18.03.2021 18:41 Ответить
Вангую:
- Эпицентор продолжит работу !!!
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18.03.2021 16:16 Ответить
У нас дебилы при власти делают все наоборот: в начале прошлого года, когда вируса здесь и близко не было, они запретили весь общественный транспорт, закрыли всех и вся, запретили международные авиарейсы, заставляли людей маски носить на улице, требовали соблюдать социальную дистанцию и т.д. и т.п. Ну и что? Помогло им это? Да ни разу не помогло. Теперь же, когда вирус вовсю свирепствует и ограничений как таковых нет, они опять решают вводить какой-то там "усиленный" карантин. Но это уже как мертвому припарка. Черти за границу на отдых как летали, так и будут летать. Общественный транспорт как работал, так и будет работать (хоть и с ограничениями). Магазины крупные как работали, так и будут работать. В офисы как ездили на работу, так и будут ездить. Короче, карантин ни о чем.
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18.03.2021 16:19 Ответить
 
 