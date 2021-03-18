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Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан
На сегодня в связи с локдауном в Киеве пока не рассматривается возможность остановки метро. Как и дополнительные ограничения на общественном транспорте.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, на сегодня не обсуждается возможность остановки метро в Киеве. А на вопрос о том, при каких условиях этот вопрос снова станет актуальным, как в прошлом году, он ответил: "Ни при каких".
Кроме того, Рубан отметил, что пока не планируется дополнительных ограничений на наземном общественном транспорте, кроме как перевозка пассажиров в количестве не более чем 50% мест для сидения.
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А просыпается когда все идут в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торгово-развлекательные центроы где не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека ????
- Эпицентор продолжит работу !!!