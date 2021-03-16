"Украинского" штамма COVID-19 не существует, - Рубан

В мире циркулируют "южноафриканский", "бразильский", "испанский", "британский" штаммы коронавируса, однако "украинского" не существует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В Украине подтвержден штамм британского коронавируса в Ивано-Франковской области еще две недели назад. Британский штамм циркулирует в разных регионах, другие штаммы не подтверждены. Что касается нового возбудителя, украинского, такого нет. Есть возбудители, которые циркулируют во всех странах: южноафриканский, бразильский, испанский, британский - за прошлый год данный возбудитель прошел 12 тыс. мутаций. Но актуальный во всем мире и у нас британский, который более агрессивен и поражает молодежь от 20 до 40 лет", - рассказал Рубан.

По его словам, сегодня в Киеве больше всего болеют в организованных коллективах, где не соблюдают правила безопасности, и в семьях, где тоже не соблюдают элементарные правила.

"Сегодня мы фиксируем антирекорды и будем, к сожалению, далее фиксировать, это связано с резким распространением среди молодежи", - добавил Рубан.

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