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"Украинского" штамма COVID-19 не существует, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

В мире циркулируют "южноафриканский", "бразильский", "испанский", "британский" штаммы коронавируса, однако "украинского" не существует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В Украине подтвержден штамм британского коронавируса в Ивано-Франковской области еще две недели назад. Британский штамм циркулирует в разных регионах, другие штаммы не подтверждены. Что касается нового возбудителя, украинского, такого нет. Есть возбудители, которые циркулируют во всех странах: южноафриканский, бразильский, испанский, британский - за прошлый год данный возбудитель прошел 12 тыс. мутаций. Но актуальный во всем мире и у нас британский, который более агрессивен и поражает молодежь от 20 до 40 лет", - рассказал Рубан.

По его словам, сегодня в Киеве больше всего болеют в организованных коллективах, где не соблюдают правила безопасности, и в семьях, где тоже не соблюдают элементарные правила.

"Сегодня мы фиксируем антирекорды и будем, к сожалению, далее фиксировать, это связано с резким распространением среди молодежи", - добавил Рубан.

Также читайте: Ситуация в Киеве контролируемая, вводить дополнительные карантинные меры не нужно, - Рубан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Український штамм CLOUN-19.
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16.03.2021 14:19
+1
даже тут власть обделалась. так и не смогли своего штампа родить
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16.03.2021 14:11
+1
А вірус ЗЕбілізму?
Хіба це не досягнення? Це тягне на найвищу премію Дарвіна!
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16.03.2021 14:19
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даже тут власть обделалась. так и не смогли своего штампа родить
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16.03.2021 14:11 Ответить
А вірус ЗЕбілізму?
Хіба це не досягнення? Це тягне на найвищу премію Дарвіна!
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16.03.2021 14:19 Ответить
а как же вирус "ze95" ? Штам вирус поражающий головный мозг спомощью квартала, лиги смеху и скотов? "Украинского" штамма COVID-19 не существует, - Рубан - Цензор.НЕТ 2512
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16.03.2021 14:15 Ответить
вот он"Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан - Цензор.НЕТ 1394
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16.03.2021 14:25 Ответить
Український штамм CLOUN-19.
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16.03.2021 14:19 Ответить
Треба вигадати, всі мають, а ми ні?
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16.03.2021 14:22 Ответить
є зелений штамм *****
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16.03.2021 14:23 Ответить
Вірус 95...
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16.03.2021 14:33 Ответить
Не ну если об этом заявляет такой авторитетный эпидемиолог ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБЫ КИЕВА то все должны с этим согласиться.
Правда клиницисты, эпидемиологи выссказывают отличительное мнение, противоречащее такому видному авторитету, а именно:
Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.

"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",

А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
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16.03.2021 14:33 Ответить
Ну раз об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, то значит так оно и есть. Все сомнения сразу в этом плане развеялись. "Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан - Цензор.НЕТ 9474
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16.03.2021 14:35 Ответить
Зробіть плр тест з анального мазка ляжка! "Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан - Цензор.НЕТ 6174
Там "наукове" відкриття на нолбель прайс- український вірус імбицилізму! "Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан - Цензор.НЕТ 7385
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16.03.2021 14:38 Ответить
у нас е зелений ковід в головах
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16.03.2021 16:49 Ответить
Як це не існує. Існує "чемпіоський".
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16.03.2021 17:45 Ответить
 
 