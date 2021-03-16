Ситуация в Киеве контролируемая, вводить дополнительные карантинные меры не нужно, - Рубан

В Киеве на сегодня нецелесообразно рассматривать введение дополнительных карантинных мероприятий, ведь ситуация контролируется.

Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"На сегодня нужно рассматривать усиление мер по подготовке госпитальных баз и контролю существующих карантинных мероприятий, которые внедрены. На сегодня нецелесообразно рассматривать введение дополнительных мер, потому что ситуация у нас контролируемая", - сказал Рубан.

По его словам, в связи с тем, что увеличивается заболеваемость COVID-19, в столице необходимо добавить еще 500 коек для лиц с коронавирусной болезнью COVID-19.

"Сейчас развернуто 5 тыс. 800 коек и нужно увеличить еще где-то на 500", - добавил Рубан.

Добавим, что по состоянию на 16 марта Минздрав включил Киев в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в "красную" зону.

Также Степанов просит Киев ввести дополнительные карантинные меры.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных на COVID-19, при этом еще 19 человек умерли.

По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, на сегодня в столице болеют 45 185 человек, количество активных больных за сутки выросло на 572 человека.