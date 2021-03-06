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Новости Коронавирус и карантин
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"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан

Ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, дополнительных ограничительных мер вводить не нужно.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире Громадського радіо заявил, что "британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, потому что если бы не ввели локдаун, то такую ​​ситуацию наблюдали бы в конце января, но дополнительных ограничительных мер сегодня не нужно вводить.

"Каждый день составляют около 20-30 админпротоколов, но это не те безумные цифры, которые были сначала эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в учреждениях, где работает и отдыхает молодежь", - говорит Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Напомним, в Украине 5 марта коронавирус обнаружили у 9144 человек, 3351 пациент выздоровел, а 156 - умерли от осложнений. Госпитализировали 3309 человек.

Автор: 

карантин (16729) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Желающих как ветром сдуло, особенно тех, кто громче всех орал.
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06.03.2021 20:57
+6
идет такой себе британский штамм и всех спашивавает, а не лох ли ты и есть ли тебе 42?
при ответе днюха через месяц - набрасывается собака и косит, остальных обходит.
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06.03.2021 21:17
+5
производителями коковирусов подготовлена широкая гамма - для всех возрастов, полов и национальностей...
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06.03.2021 21:13
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Нелох, якому нещодавно вже 43 роки виповнилося не має захворіти, але всяке буває, вірус мутує.
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06.03.2021 20:42 Ответить
для нелохов отдельный вирус....
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06.03.2021 22:04 Ответить
То хто з форумчан записався на вакцинацію? А ну признавайтеся.
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06.03.2021 20:43 Ответить
Желающих как ветром сдуло, особенно тех, кто громче всех орал.
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06.03.2021 20:57 Ответить
я вам скажу больше - у нас на Подоле сегодня только одну семью праздношатающихся шаббатовцев видел)) есть таки да положительный момент короны...
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06.03.2021 22:07 Ответить
Кто придумал британский штамм? Астразенека? Вы видели этот штамм? И не увидите
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06.03.2021 20:47 Ответить
- "Чому ви без маски"?
-"Це проблема бiльш літніх людей"
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06.03.2021 20:47 Ответить
ось і "отвєтка прилетіла"..
молодим рагуликам..
"британський штам"- власне налаштований на 20-40 річних...
більш агресивний.. з важчими наслідками
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07.03.2021 12:42 Ответить
Хто такий Рубан?
Чому кожний баран мекає про те чого навіть науковці не коментують??
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06.03.2021 20:52 Ответить
А що тут дивного? Зараз кожна кухарка знає як, чим і коли треба щеплетись і який тест точніший.Куди не зайди , скрізь вирусологи - у школах, садках, на роботі. Таксофон з тирнетом це корочка вищої освіти за любим фахом!
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06.03.2021 21:00 Ответить
"Хворіють" кажете, "масочний режим в приміщеннях"?
Сьогодні, 6 березня, заїзджаю дозаправитись у передмісті Білої Церки на АЗС "Мотто" (Фурси), заходжу всередину, а там... чоловік з двадцять взагалі без масок і лише оператор на касі в масці.
Далі, в тій же Білій Церкві заїзджаю в "Епіцентр": навіть охорона маски лише на підборідді або на роті.
Я такого ідиотизму у нас в Кропивницькому ніде вже давно не бачив.
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06.03.2021 21:00 Ответить
подправили
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06.03.2021 21:00 Ответить
производителями коковирусов подготовлена широкая гамма - для всех возрастов, полов и национальностей...
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06.03.2021 21:13 Ответить
Який розумний вірус, сам вікову категорію вибирає.
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06.03.2021 21:13 Ответить
Тільки за появу нелоха без маски у буховелі я б його позбавив посади... Скотина...
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06.03.2021 21:14 Ответить
идет такой себе британский штамм и всех спашивавает, а не лох ли ты и есть ли тебе 42?
при ответе днюха через месяц - набрасывается собака и косит, остальных обходит.
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06.03.2021 21:17 Ответить
Болеют те кто заразился. єто если применить логику, - но она там и не ночевала.
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06.03.2021 21:29 Ответить
Британським штамом вже пів Італії хворіє. Воно й не дивно, італійці як цілувались при зустрічі так і продовжують це робити, особливо у 20-40 років. До нас британський теж прийшов вже, будьте обережними.
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06.03.2021 21:46 Ответить
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.1.7.html B.1.1.7 (PANGO lineages)

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00030-4/fulltext Effect of the new SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 on children and young people (the lancet)

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B117

про шо він?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html Science Brief: Emerging SARS-CoV-2 Variants (CDC)
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06.03.2021 22:26 Ответить
Ну слава богу успокоили, мне 41.
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06.03.2021 23:41 Ответить
А вам это не кажется странным???

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».
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07.03.2021 08:44 Ответить
"Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі https://hromadske.radio/news/2021/03/05/brytans-kym-shtamom-koronavirusu-khvoriiut-liudy-vikom-20-40-rokiv-ruban Громадського радіо заявив, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років," - їхспєрди починалися з сабакяна ,пригадую!
Ви б хоч раз думку біологів надрукували!
Так скоро мєндєль буде їхспєрдною оцінкою смішити народ ,що поставить вашу піzдемію в розряд номерів "найвеличнішого кварталу" всесвіту"
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07.03.2021 09:20 Ответить
Голова ВООЗ Гебрейесус закликав фармкомпанії відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб допомогти країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

Неділя, 7 березня 2021, 10:35

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/ "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/&text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20COVID-19 "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/&text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20COVID-19 "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/ "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621

Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/covid-vaccines-who-chief-backs-patent-waiver-to-boost-production The Guardian .
За його словами, звичайні правила ведення бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, повинні бути скасовані, якщо це необхідно для забезпечення вакцинації всіх проти коронавірусу.
Перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі наступного тижня, присвяченому річниці оголошення пандемії, Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів, яка дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.
"Ми переживаємо винятковий момент в історії і повинні прийняти виклик. Гнучкість в торгових правилах існує на випадок надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і заподіяла стільки шкоди бізнесу - як великому, так і малому - є такою. Світ повинен встати на «військові рейки»", - говорить Гебрейесус.
Гебрейесус стверджує, що виробники все одно отримають деяку компенсацію.
"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори змарнують шанс заробити. Як під час кризи з ВІЛ або під час війни, компаніям будуть виплачуватися роялті за продукцію, яку вони виробляють", - говорить він.
Фармацевтичні компанії та урядів США, Великобританії і Європи категорично заперечують проти відмови, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується в Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.
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07.03.2021 12:39 Ответить
 
 