"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан
Ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, дополнительных ограничительных мер вводить не нужно.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире Громадського радіо заявил, что "британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, потому что если бы не ввели локдаун, то такую ситуацию наблюдали бы в конце января, но дополнительных ограничительных мер сегодня не нужно вводить.
"Каждый день составляют около 20-30 админпротоколов, но это не те безумные цифры, которые были сначала эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в учреждениях, где работает и отдыхает молодежь", - говорит Рубан.
Напомним, в Украине 5 марта коронавирус обнаружили у 9144 человек, 3351 пациент выздоровел, а 156 - умерли от осложнений. Госпитализировали 3309 человек.
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-"Це проблема бiльш літніх людей"
молодим рагуликам..
"британський штам"- власне налаштований на 20-40 річних...
більш агресивний.. з важчими наслідками
Чому кожний баран мекає про те чого навіть науковці не коментують??
Сьогодні, 6 березня, заїзджаю дозаправитись у передмісті Білої Церки на АЗС "Мотто" (Фурси), заходжу всередину, а там... чоловік з двадцять взагалі без масок і лише оператор на касі в масці.
Далі, в тій же Білій Церкві заїзджаю в "Епіцентр": навіть охорона маски лише на підборідді або на роті.
Я такого ідиотизму у нас в Кропивницькому ніде вже давно не бачив.
при ответе днюха через месяц - набрасывается собака и косит, остальных обходит.
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00030-4/fulltext Effect of the new SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 on children and young people (the lancet)
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B117
про шо він?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html Science Brief: Emerging SARS-CoV-2 Variants (CDC)
Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».
Ви б хоч раз думку біологів надрукували!
Так скоро мєндєль буде їхспєрдною оцінкою смішити народ ,що поставить вашу піzдемію в розряд номерів "найвеличнішого кварталу" всесвіту"
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб допомогти країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.
Неділя, 7 березня 2021, 10:35
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Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/covid-vaccines-who-chief-backs-patent-waiver-to-boost-production The Guardian .
За його словами, звичайні правила ведення бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, повинні бути скасовані, якщо це необхідно для забезпечення вакцинації всіх проти коронавірусу.
Перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі наступного тижня, присвяченому річниці оголошення пандемії, Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів, яка дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.
"Ми переживаємо винятковий момент в історії і повинні прийняти виклик. Гнучкість в торгових правилах існує на випадок надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і заподіяла стільки шкоди бізнесу - як великому, так і малому - є такою. Світ повинен встати на «військові рейки»", - говорить Гебрейесус.
Гебрейесус стверджує, що виробники все одно отримають деяку компенсацію.
"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори змарнують шанс заробити. Як під час кризи з ВІЛ або під час війни, компаніям будуть виплачуватися роялті за продукцію, яку вони виробляють", - говорить він.
Фармацевтичні компанії та урядів США, Великобританії і Європи категорично заперечують проти відмови, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується в Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.