"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан

Ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, дополнительных ограничительных мер вводить не нужно.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире Громадського радіо заявил, что "британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с ростом количества больных коронавирусом прогнозируемая, потому что если бы не ввели локдаун, то такую ​​ситуацию наблюдали бы в конце января, но дополнительных ограничительных мер сегодня не нужно вводить.

"Каждый день составляют около 20-30 админпротоколов, но это не те безумные цифры, которые были сначала эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в учреждениях, где работает и отдыхает молодежь", - говорит Рубан.

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Напомним, в Украине 5 марта коронавирус обнаружили у 9144 человек, 3351 пациент выздоровел, а 156 - умерли от осложнений. Госпитализировали 3309 человек.