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Новини Коронавірус і карантин
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"Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан

Ситуація зі збільшенням кількості хворих на коронавірус прогнозована, додаткових обмежувальних заходів запроваджувати не потрібно.

Начальник головного управління  Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі Громадського радіо заявив, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація зі зростанням кількості хворих на коронавірус прогнозована, бо якщо б не запровадили локдаун, то таку ситуацію спостерігали б наприкінці січня, але додаткових обмежувальних заходів сьогодні не потрібно запроваджувати.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів, але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", - каже Рубан.

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Нагадаємо, в Україні 5 березня коронавірус виявили у 9144 осіб, 3351 пацієнт одужав, а 156 померли від ускладнень. Госпіталізували 3309 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Желающих как ветром сдуло, особенно тех, кто громче всех орал.
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06.03.2021 20:57
+6
идет такой себе британский штамм и всех спашивавает, а не лох ли ты и есть ли тебе 42?
при ответе днюха через месяц - набрасывается собака и косит, остальных обходит.
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06.03.2021 21:17
+5
производителями коковирусов подготовлена широкая гамма - для всех возрастов, полов и национальностей...
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06.03.2021 21:13
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Нелох, якому нещодавно вже 43 роки виповнилося не має захворіти, але всяке буває, вірус мутує.
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06.03.2021 20:42 Відповісти
для нелохов отдельный вирус....
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06.03.2021 22:04 Відповісти
То хто з форумчан записався на вакцинацію? А ну признавайтеся.
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06.03.2021 20:43 Відповісти
Желающих как ветром сдуло, особенно тех, кто громче всех орал.
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06.03.2021 20:57 Відповісти
я вам скажу больше - у нас на Подоле сегодня только одну семью праздношатающихся шаббатовцев видел)) есть таки да положительный момент короны...
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06.03.2021 22:07 Відповісти
Кто придумал британский штамм? Астразенека? Вы видели этот штамм? И не увидите
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06.03.2021 20:47 Відповісти
- "Чому ви без маски"?
-"Це проблема бiльш літніх людей"
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06.03.2021 20:47 Відповісти
ось і "отвєтка прилетіла"..
молодим рагуликам..
"британський штам"- власне налаштований на 20-40 річних...
більш агресивний.. з важчими наслідками
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07.03.2021 12:42 Відповісти
Хто такий Рубан?
Чому кожний баран мекає про те чого навіть науковці не коментують??
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06.03.2021 20:52 Відповісти
А що тут дивного? Зараз кожна кухарка знає як, чим і коли треба щеплетись і який тест точніший.Куди не зайди , скрізь вирусологи - у школах, садках, на роботі. Таксофон з тирнетом це корочка вищої освіти за любим фахом!
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06.03.2021 21:00 Відповісти
"Хворіють" кажете, "масочний режим в приміщеннях"?
Сьогодні, 6 березня, заїзджаю дозаправитись у передмісті Білої Церки на АЗС "Мотто" (Фурси), заходжу всередину, а там... чоловік з двадцять взагалі без масок і лише оператор на касі в масці.
Далі, в тій же Білій Церкві заїзджаю в "Епіцентр": навіть охорона маски лише на підборідді або на роті.
Я такого ідиотизму у нас в Кропивницькому ніде вже давно не бачив.
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06.03.2021 21:00 Відповісти
подправили
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06.03.2021 21:00 Відповісти
производителями коковирусов подготовлена широкая гамма - для всех возрастов, полов и национальностей...
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06.03.2021 21:13 Відповісти
Який розумний вірус, сам вікову категорію вибирає.
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06.03.2021 21:13 Відповісти
Тільки за появу нелоха без маски у буховелі я б його позбавив посади... Скотина...
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06.03.2021 21:14 Відповісти
идет такой себе британский штамм и всех спашивавает, а не лох ли ты и есть ли тебе 42?
при ответе днюха через месяц - набрасывается собака и косит, остальных обходит.
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06.03.2021 21:17 Відповісти
Болеют те кто заразился. єто если применить логику, - но она там и не ночевала.
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06.03.2021 21:29 Відповісти
Британським штамом вже пів Італії хворіє. Воно й не дивно, італійці як цілувались при зустрічі так і продовжують це робити, особливо у 20-40 років. До нас британський теж прийшов вже, будьте обережними.
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06.03.2021 21:46 Відповісти
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.1.7.html B.1.1.7 (PANGO lineages)

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00030-4/fulltext Effect of the new SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 on children and young people (the lancet)

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B117

про шо він?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html Science Brief: Emerging SARS-CoV-2 Variants (CDC)
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06.03.2021 22:26 Відповісти
Ну слава богу успокоили, мне 41.
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06.03.2021 23:41 Відповісти
А вам это не кажется странным???

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».
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07.03.2021 08:44 Відповісти
"Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі https://hromadske.radio/news/2021/03/05/brytans-kym-shtamom-koronavirusu-khvoriiut-liudy-vikom-20-40-rokiv-ruban Громадського радіо заявив, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років," - їхспєрди починалися з сабакяна ,пригадую!
Ви б хоч раз думку біологів надрукували!
Так скоро мєндєль буде їхспєрдною оцінкою смішити народ ,що поставить вашу піzдемію в розряд номерів "найвеличнішого кварталу" всесвіту"
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07.03.2021 09:20 Відповісти
Голова ВООЗ Гебрейесус закликав фармкомпанії відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб допомогти країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

Неділя, 7 березня 2021, 10:35

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/ "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/&text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20COVID-19 "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/&text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20COVID-19 "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621 https://bykvu.com/ua/bukvy/golova-vooz-gebrejesus-zaklikav-farmkompanii-vidmovitisja-vid-patentiv-na-vakcini-proti-covid-19/ "Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан - Цензор.НЕТ 4621

Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/covid-vaccines-who-chief-backs-patent-waiver-to-boost-production The Guardian .
За його словами, звичайні правила ведення бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, повинні бути скасовані, якщо це необхідно для забезпечення вакцинації всіх проти коронавірусу.
Перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі наступного тижня, присвяченому річниці оголошення пандемії, Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів, яка дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.
"Ми переживаємо винятковий момент в історії і повинні прийняти виклик. Гнучкість в торгових правилах існує на випадок надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і заподіяла стільки шкоди бізнесу - як великому, так і малому - є такою. Світ повинен встати на «військові рейки»", - говорить Гебрейесус.
Гебрейесус стверджує, що виробники все одно отримають деяку компенсацію.
"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори змарнують шанс заробити. Як під час кризи з ВІЛ або під час війни, компаніям будуть виплачуватися роялті за продукцію, яку вони виробляють", - говорить він.
Фармацевтичні компанії та урядів США, Великобританії і Європи категорично заперечують проти відмови, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується в Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.
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07.03.2021 12:39 Відповісти
 
 