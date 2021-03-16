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Ситуація в Києві контрольована, вводити додаткові карантинні заходи не потрібно, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Події

Ситуація в Києві контрольована, вводити додаткові карантинні заходи не потрібно, - Рубан

У Києві на сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових карантинних заходів, адже ситуація контролюється.

Про це заявив начальник ГУ Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На сьогодні потрібно розглядати посилення заходів з підготовки госпітальних баз та контролю існуючих карантинних заходів, які впроваджені. На сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових заходів, тому що ситуація у нас контрольована", - сказав Рубан.

За його словами, у зв'язку з тим, що збільшується захворюваність COVID-19, в столиці необхідно додати ще 500 ліжок для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19.

"Зараз розгорнуто 5 тис. 800 ліжок і потрібно збільшити ще десь на 500", - додав Рубан.

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Додамо, що станом на 16 березня Мінздоров'я включило Київ у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти в "червону" зону.

Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.

У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 осіб померли.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, на сьогодні в столиці хворіють 45 185 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 572 людини.

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Автор: Анастасія Потіха
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А Рубан, це просто одноХВамілєц? Ситуация в Киеве контролируемая, вводить дополнительные карантинные меры не нужно, - Рубан - Цензор.НЕТ 1768
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16.03.2021 13:16 Відповісти
Главными разносчиками заразы в Киеве являются депутаты. Это же очевидно! Выслать их вместе с министрами и окружением по местам проживания, да и дело с концом. К Степанову это тоже относится, пусть только отчитается о происхожднии миллионов на киевскую хатынку и вякает потом из своей одесы.
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Весь Київ ходить без масок. Поліція, та яка поліція.
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16.03.2021 15:07 Відповісти
 
 