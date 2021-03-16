"Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан
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У світі циркулюють "південноафриканський", "бразильський", "іспанський", "британський" штами коронавірусу, проте "українського" не існує.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"В Україні підтверджений штам британського коронавірусу в Івано-Франківській області ще два тижні тому. Британський штам циркулює в різних регіонах, інші штами не підтверджені. Що стосується нового збудника, українського, такого немає. Є збудники, які циркулюють у всіх країнах: південноафриканський, бразильський, іспанський, британський - за минулий рік цей збудник пройшов 12 тис. мутацій. Але актуальний у всьому світі й у нас британський, який агресивніший і вражає молодь від 20 до 40 років", - розповів Рубан.
За його словами, сьогодні в Києві найбільше хворіють в організованих колективах, де не дотримуються правил безпеки, і в сім'ях, де теж не дотримуються елементарних правил.
"Сьогодні ми фіксуємо антирекорди і будемо, на жаль, далі фіксувати, це пов'язано з різким поширенням серед молоді", - додав Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба це не досягнення? Це тягне на найвищу премію Дарвіна!
Правда клиницисты, эпидемиологи выссказывают отличительное мнение, противоречащее такому видному авторитету, а именно:
Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.
В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.
"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",
А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
Там "наукове" відкриття на нолбель прайс- український вірус імбицилізму!