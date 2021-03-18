Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан

На сьогодні у зв'язку з локдауном у Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, за яких умов це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "За жодних".

Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більш ніж 50% місць для сидіння.

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