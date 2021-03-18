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Новини Коронавірус і карантин
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Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан

Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан

На сьогодні у зв'язку з локдауном у Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, за яких умов це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "За жодних".

Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більш ніж 50% місць для сидіння.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Метрополітен (1416) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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То есть утром когда все едут на работу ковид еще спит ? Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан - Цензор.НЕТ 6391
А просыпается когда все идут в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торгово-развлекательные центроы где не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека ????
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18.03.2021 16:15 Відповісти
Музеи и театры закрыли правильно -туда ходят больше народу чем на фото.
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18.03.2021 18:41 Відповісти
Вангую:
- Эпицентор продолжит работу !!!
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18.03.2021 16:16 Відповісти
У нас дебилы при власти делают все наоборот: в начале прошлого года, когда вируса здесь и близко не было, они запретили весь общественный транспорт, закрыли всех и вся, запретили международные авиарейсы, заставляли людей маски носить на улице, требовали соблюдать социальную дистанцию и т.д. и т.п. Ну и что? Помогло им это? Да ни разу не помогло. Теперь же, когда вирус вовсю свирепствует и ограничений как таковых нет, они опять решают вводить какой-то там "усиленный" карантин. Но это уже как мертвому припарка. Черти за границу на отдых как летали, так и будут летать. Общественный транспорт как работал, так и будет работать (хоть и с ограничениями). Магазины крупные как работали, так и будут работать. В офисы как ездили на работу, так и будут ездить. Короче, карантин ни о чем.
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18.03.2021 16:19 Відповісти
 
 