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Можливість зупинки метро в Києві не обговорюється, - Рубан
На сьогодні у зв'язку з локдауном у Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, за яких умов це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "За жодних".
Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більш ніж 50% місць для сидіння.
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А просыпается когда все идут в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торгово-развлекательные центроы где не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека ????
- Эпицентор продолжит работу !!!