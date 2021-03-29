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насилие (388) Министерство социальной политики (877)

Минсоцполитики начинает информационную кампанию "Не дай домашнему насилию шанс!"

Минсоцполитики начинает информационную кампанию

COVID-19 создал дополнительные факторы, которые провоцируют проявление домашнего насилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Для подавляющего большинства людей домашнее насилие - это традиционно укорененная норма, установленная поколениями. Пострадавшие от домашнего насилия (преимущественно женщины) не могут должным образом выполнять свои родительские обязанности, в результате чего возрастает уровень социального сиротства", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что насилие в отношении женщин и девушек негативно влияет на их репродуктивное здоровье, в результате чего снижается уровень рождаемости и увеличивается количество новорожденных детей с проблемами здоровья.

Также, COVID-19 изменил жизнь людей, появились дополнительные факторы, которые провоцируют проявления домашнего насилия.

"Именно поэтому Министерство социальной политики Украины начинает информационную кампанию "Не дай домашнему насилию шанс!". Дети, которые растут в семьях, где происходит насилие, в будущем могут переносить этот негативный опыт в собственную жизнь. Многим людям кажется, что насилие чаще всего происходит в семьях, где злоупотребляют алкоголем или принимают наркотики, что жертвами насилия становятся невежественные лица. Однако, это не так! Домашнее насилие имеет место в семье независимо от социального статуса, религиозных убеждений или этнического происхождения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

В министерстве добавили: если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера "горячих линий", где вам предоставят консультации и разъяснения.

Читайте: В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная

Минсоцполитики начинает информационную кампанию Не дай домашнему насилию шанс! 01

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Топ комментарии
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Сексизм процветает в отношении мужчин.Психологическое насилие над мужчинами в 90% и над детьми случаев осуществляют женщины,но в статистики о данной проблеме никогда не укажут.Женщина же не может быть виноватой.
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29.03.2021 11:41
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"Не дай домашнему насилию шанс! БЕЙ ПЕРВЫМ!!!!"
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29.03.2021 11:16 Ответить
Если женщина зарабатывает достаточно, чтобы не от кого не зависеть и может сама , в случае чего, содержать себя и детей, то , в 90%, ни о каком "насилии" тогда речь не будет идти! Подымайте экономику страны,образование,науку, принимайте законы для развития государства ( а не для себя, любимых) и будет минимум насилия в стране...( Так как именно "бытие определяет сознание" ) . А так все эти "платформы" - это просто имитация деятельности гос.чиновников !
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29.03.2021 11:30 Ответить
Сексизм процветает в отношении мужчин.Психологическое насилие над мужчинами в 90% и над детьми случаев осуществляют женщины,но в статистики о данной проблеме никогда не укажут.Женщина же не может быть виноватой.
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29.03.2021 11:41 Ответить
эт верно, все начинается с детсада, потом школа, потом универ и везде на тебя орет женщина.
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29.03.2021 16:49 Ответить
Лучше бы. Зедебилы,где вакцины для Украинцев?
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29.03.2021 11:58 Ответить
внаслідок чого знижується рівень народжуваності Джерело: https://censor.net/ua/n3256153
Нарешті знайдена проблема народжуваності.
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29.03.2021 14:00 Ответить
сколько бабла отмоют?
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29.03.2021 14:15 Ответить
правильно, долой бабское психологическое (и зачастую физическое) насилие.
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29.03.2021 21:51 Ответить
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАСИЛИЕ И КОРРУПЦИЯ - ПОВЫШАЮТ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ !!!
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30.03.2021 06:34 Ответить
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:49 Ответить
 
 