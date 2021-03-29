Мінсоцполітики починає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!"

COVID-19 створив додаткові чинники, які провокують прояв домашнього насильства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Для переважної більшості людей домашнє насильство – це традиційно вкорінена норма, установлена поколіннями. Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їхнє репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

Також, COVID-19 змінив життя людей, з'явилися додаткові чинники, які провокують прояви домашнього насильства.

"Саме тому Міністерство соціальної політики України розпочинає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!". Діти, які зростають у сім’ях, де відбувається насильство, у майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне життя. Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем чи вживають наркотики, що жертвами насильства стають неосвічені особи. Однак, це не так! Домашнє насильство має місце в сім’ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань чи етнічного походження", - наголосили в Мінсоцполітики.

У міністерстві додали: якщо ви потребуєте консультації, боїтесь звертатися до поліції з цього питання чи з інших причин, то можете зателефонувати на номери "гарячих ліній", де вам нададуть консультації та роз’яснення.

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