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насилля (289) Міністерство соціальної політики (1245)

Мінсоцполітики починає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!"

Мінсоцполітики починає інформаційну кампанію

COVID-19 створив додаткові чинники, які провокують прояв домашнього насильства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Для переважної більшості людей домашнє насильство – це традиційно вкорінена норма, установлена поколіннями. Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їхнє репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

Також, COVID-19 змінив життя людей, з'явилися додаткові чинники, які провокують прояви домашнього насильства.

"Саме тому Міністерство соціальної політики України розпочинає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!". Діти, які зростають у сім’ях, де відбувається насильство, у майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне життя. Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем чи вживають наркотики, що жертвами насильства стають неосвічені особи. Однак, це не так! Домашнє насильство має місце в сім’ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань чи етнічного походження", - наголосили в Мінсоцполітики.

У міністерстві додали: якщо ви потребуєте консультації, боїтесь звертатися до поліції з цього питання чи з інших причин, то можете зателефонувати на номери "гарячих ліній", де вам нададуть консультації та роз’яснення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна третя жінка у світі зазнає насильства, - ВООЗ

Мінсоцполітики починає інформаційну кампанію Не дай домашньому насильству шанс! 01

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Топ коментарі
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Сексизм процветает в отношении мужчин.Психологическое насилие над мужчинами в 90% и над детьми случаев осуществляют женщины,но в статистики о данной проблеме никогда не укажут.Женщина же не может быть виноватой.
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29.03.2021 11:41
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"Не дай домашнему насилию шанс! БЕЙ ПЕРВЫМ!!!!"
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29.03.2021 11:16 Відповісти
Если женщина зарабатывает достаточно, чтобы не от кого не зависеть и может сама , в случае чего, содержать себя и детей, то , в 90%, ни о каком "насилии" тогда речь не будет идти! Подымайте экономику страны,образование,науку, принимайте законы для развития государства ( а не для себя, любимых) и будет минимум насилия в стране...( Так как именно "бытие определяет сознание" ) . А так все эти "платформы" - это просто имитация деятельности гос.чиновников !
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Сексизм процветает в отношении мужчин.Психологическое насилие над мужчинами в 90% и над детьми случаев осуществляют женщины,но в статистики о данной проблеме никогда не укажут.Женщина же не может быть виноватой.
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29.03.2021 11:41 Відповісти
эт верно, все начинается с детсада, потом школа, потом универ и везде на тебя орет женщина.
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29.03.2021 16:49 Відповісти
Лучше бы. Зедебилы,где вакцины для Украинцев?
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29.03.2021 11:58 Відповісти
внаслідок чого знижується рівень народжуваності Джерело: https://censor.net/ua/n3256153
Нарешті знайдена проблема народжуваності.
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29.03.2021 14:00 Відповісти
сколько бабла отмоют?
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29.03.2021 14:15 Відповісти
правильно, долой бабское психологическое (и зачастую физическое) насилие.
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29.03.2021 21:51 Відповісти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАСИЛИЕ И КОРРУПЦИЯ - ПОВЫШАЮТ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ !!!
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30.03.2021 06:34 Відповісти
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:49 Відповісти
 
 