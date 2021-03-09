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Кожна третя жінка у світі зазнає насильства, - ВООЗ

Кожна третя жінка у світі зазнає насильства, - ВООЗ

За даними ВООЗ, близько 736 млн жінок - чи кожна третя - впродовж життя стикалися з фізичним або сексуальним насильством з боку інтимного партнера чи іншої особи. За останнє десятиліття цей показник практично не змінився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що для насильства характерний ранній початок: кожна четверта жінка (віком 15-24 роки), яка перебувала у стосунках, після досягнення 25 років вже має досвід насильства з боку інтимного партнера.

Найпоширенішою формою насильства стосовно жінок у всьому світі є жорстоке поводження з боку інтимного партнера (що торкається приблизно 641 мільйона жінок). При цьому, згідно з отриманими даними, 6% жінок у світі зазнають сексуальних посягань з боку осіб, які не є їхніми чоловіками або партнерами. Реальний показник може бути суттєво вищий з урахуванням значно поширеної стигматизації жертв і неповної реєстрації випадків сексуального насильства.

Насильства частіше зазнають жінки, що живуть у країнах із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього. Згідно з оцінками, 37% мешканок найбідніших країн упродовж життя пережили фізичне і/або сексуальне насильство з боку інтимного партнера, а в деяких із цих країн воно поширене ще більше і зачіпає кожну другу жінку.

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Найбільш високі показники поширеності насильства з боку інтимного партнера стосовно жінок віком 15-49 років характерні для регіонів Океанії, Південної Африки та Африки на південь від Сахари, де вони становлять 33-51%. Найнижчі показники зареєстровані в Європі (16-23%), Центральній Азії (18%), Східній Азії (20%) і Південно-Східній Азії (21%).

Дані про нещодавно перенесене насильство свідчать про те, що найбільшого ризику зазнають жінки молодшого віку. Найбільша частка жінок, яка перебували у стосунках і зазнали насильства з боку інтимного партнера за останні 12 місяців (16%), припадає на вікову групу 15-24 роки.

Доповідь "Оцінки глобальної, регіональної та національної поширеності насильства стосовно жінок з боку інтимного партнера й оцінки глобальної і регіональної поширеності сексуального насильства щодо жінок з боку осіб, які не є партнерами" був підготовлений ВООЗ і Спеціальною програмою ПРООН, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, ВООЗ та Світового банку з наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів в області відтворення населення (HRP) для Міжорганізаційної робочої групи Організації Об'єднаних Націй за оцінками і даними, пов'язаним з насильством стосовно жінок.

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У ній представлено дані найбільшого в історії дослідження поширеності насильства стосовно жінок, проведеного ВООЗ за дорученням спеціальної робочої групи Організації Об'єднаних Націй. У ньому використано дані за період з 2000 до 2018 року й уточнено попередні розрахунки, які були випущені в 2013 р.

Автор: 

ВООЗ (770) жінки (623) насилля (293)


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Топ коментарі
+4
"Бейте бабу молотом - будет баба золотом!" - русская народная мудрость
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09.03.2021 22:01
+4
А для чого українцям москальська "народная мудрость" ?
В українців не прийнято, щоб чоловік бив жінку.
Це завжди засуджувалося і засуджується.
Не треба нам нав*язувати чужі і ворожі настанови.
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09.03.2021 22:32
+3
Природа женщины - провоцировать на взаимность всё, что шевелится.
Это рискованно.
А шо ж вы хотели.
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09.03.2021 22:09
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"За последнее десятилетие этот показатель практически не изменился". - что сделало ВОЗ за 10лет окромя того что проспала эпидемию короновируса?..... а ВОЗ и нынче там.....
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09.03.2021 21:48 Відповісти
проспало применение кетайцами боевого кацапского вируса? а-я-яй
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09.03.2021 22:11 Відповісти
своим пердежём бабки выколачивают... Падло погонщик верблюдов сделал всё для распространения пандемии по планете.
Почему нет расследования? Значит за пандемией стоят большие сатанисты.
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09.03.2021 21:57 Відповісти
так и есть - кацапы, поклоняющиеся идолу ВИЛ-у в зиккурате на кровавой площади. больших сатанистов в мире не сыскать
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09.03.2021 22:13 Відповісти
"Бейте бабу молотом - будет баба золотом!" - русская народная мудрость
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09.03.2021 22:01 Відповісти
кацапская
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09.03.2021 22:12 Відповісти
Бьёт значит любит
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09.03.2021 22:20 Відповісти
Баба с возу - кобыле легче.
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09.03.2021 22:23 Відповісти
А для чого українцям москальська "народная мудрость" ?
В українців не прийнято, щоб чоловік бив жінку.
Це завжди засуджувалося і засуджується.
Не треба нам нав*язувати чужі і ворожі настанови.
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09.03.2021 22:32 Відповісти
привет https://censor.net/ru/user/165058 (Leo Kot) - ФБ забанил..
Да москали это дикие варвары, и я просто стебаюсь, НО как там у нас с феминистским движняком в Канаде?
Кто побеждает?
BLM or все таки вы?
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09.03.2021 22:41 Відповісти
Привіт ! А я згадувала про Вас на днях.
Думаю, куди поділися і чи все гаразд.
Добре, що призналися, що стьоб. Бо ж знаєте українських жінок.
Через цей коронавірус і карантин все не так і не туди.
Це питання поки номер 1, особливо з теперішнім щепленням.

Зараз - зіткнення всього і вся. Чесно.
Не розумію, чому Ви робите протистояння лише блм vs феміністки ?
Складових більше, все складніше. У нас іще, незважаючи ні на що, знову конкретний пресинг через і за французьку (мені то байдуже, але іншим відчутно).

Тоді влітку був перекос лише на чорних, тепер трохи в головах поосідало, і з*являються голоси, що не можна все переводити у расову площину: як приклад, спинять чорного за порушення правил - то вже кричати про расизм ? Але ось був один випадок з затриманням чорного - знову колотнеча. Призначили міністра з боротьби з расизмом (білого), піпл приколюється: а це не расизм ? Говорять про неприпустимість =боротьби з привілеями=, якими, зокрема є (так товчуть) білий колір шкіри та освіченість. Про свободу слова викладачів (ото тягнеться від Оттавського університету). Дурдом.

Жінок вчора вітали. Прям, як в Україні - теж статті писали, присвячені жінкам.
Але у нас зростання сімейного насильства і вбивства жінок чоловіками, тому тут уже не про фемінізм, а справді про незахищеність.
Ще далеко до якихось навіть проміжних висновків. Вирує.

У Вас все в порядку ?
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09.03.2021 22:59 Відповісти
у меня все более менее ОК (дякую) , переболел Ковидом в легкой форме, но осложнения вылезают потихоньку - опасная хрень все таки..
Тяга к самоубийству белой, европейской расы очевидна и наверное таки исполнится руками леваков.., если это только не остановит большая война или катаклизм какой ни будь..
В Украине наступление ваты - сегодня к примеру в авто пытался найти радио без изыка (укр и англ) не получилось - везде влезает изык (Днепр обл)..
Местные в сетях уже в открытую поздравляют друг друга с 23-тим февраля + 8 Марта прицепом..
Предчувствие большой войны и прочей приближающейся херни..
Вот такие вот дела..
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09.03.2021 23:17 Відповісти
Бережіть себе. Іде весна, організм ослаблений після зими. Лікуйтеся, обов*язково беріть вітаміни, намагайтеся добре і корисно харчуватися, рухайтеся. Відновлюйтеся, одним словом.
Так і говорили: вірус сам по собі не здатен вбити, він діє на слабкі точки, загострює те, що ми вже маємо.

Про решту - сумно. Таке враження, що біла раса втратила інстинкт самозбереження.

Про Україну ... От, повилазила нечисть. А населення України осатаніло робить ворога з діаспори (=хохлорні= та =брудної піни= і т.д. по-*********).

Як буде - так буде. Переживемо. Мусимо ж побачити, чим скінчиться і хто кого.
Зберігайте позитив, хоч і не просто !
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09.03.2021 23:35 Відповісти
всего Вам хорошего..
пока..
Все будет Украина рано или поздно!
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09.03.2021 23:39 Відповісти
Дякую. До зустрічі на інших темах.
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09.03.2021 23:41 Відповісти
Прийнято було раніше і в українців. І це у фольклорі є. Всих звичайно не треба, є багато притомних. Але й прицюцькувавтих достобіса. Вони зараз феміністками поставали і воду каламутять.
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10.03.2021 01:39 Відповісти
Самі кого хоч згвалтують, шо морально шо фізично.
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09.03.2021 22:57 Відповісти
я думаю, если бы они начали опрашивать мужиков - ужаснулись бы количеству и забыли про женщин.
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09.03.2021 22:03 Відповісти
Недавно бачив як Надюха Сявченко -на повному серйозі розказувала що кожен четвертий українець мільйонер.
Це ще одне підтверження що у ВООЗ збирають саме такі "перлини" -подібні за інтелектом до надюхи!
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09.03.2021 22:08 Відповісти
Природа женщины - провоцировать на взаимность всё, что шевелится.
Это рискованно.
А шо ж вы хотели.
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Взаємність насильством не здобувається.
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09.03.2021 22:34 Відповісти
Длинные волосы- короткий ум. Природа так устроила что женщинам любовь нужна далеко не всегда, впрочем мужчинам тоже. Статистика измен просто потрясает , как тут не быть насилию. Каждый получает что хочет. Естественно есть и исключения ,но это именно исключения.
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09.03.2021 22:49 Відповісти
Я навіть не хочу Вам нічого пояснювати.
Вашого першого речення - достатньо.
Залишайтеся при своїй думці.
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09.03.2021 23:01 Відповісти
Залышаюсь . Мои познания -усугубляют мои печали. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
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09.03.2021 23:19 Відповісти
Чоловіки ще дивуються, чому дівчата стають лесбійками. Тому і стають, що не хочуть бути жертвою насилля.
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09.03.2021 22:10 Відповісти
Неожиданно ! А гомосеки из ревности?
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09.03.2021 22:43 Відповісти
И при этом показатели домашнего насилия в лесбийский парах почти на треть выше, чем в гетеросексуальных, а случаи насилия заканчивающиеся смертью - почти вдвое выше чем у нормальных.
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09.03.2021 23:34 Відповісти
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10.03.2021 01:48 Відповісти
в каком то фильме был классный момент: чувак-художник нарисовал перекресток, посреди которых ежит 100 долларов, а с четырёх сторон к нему подходят:
1) Санта Клаус
2) Рождественский Кролик
3) Добрая лесбиянка и
4) Злая лесбиянка
...и художник спрашивает у товарища - "как думаешь, кто возьмет 100 долларов?"
тот отвечает - "конечно Злая лесбиянка!"
---художник говорит - "все верно! потому что другие три персонажа существуют только в сказках!"
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09.03.2021 22:16 Відповісти
Як видно,найбільше жінок страждають в диких і релігійно фанатичних країнах.І напевне більше,ніж по графіках.
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09.03.2021 22:27 Відповісти
Карту купи лапоть ( из кина ) Меньше всего насилия в мусульманских странах. Не веришь автору статьи - поезди по мира . сам увидишь.
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09.03.2021 22:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468610 Менше.Там жінка за людину не рахується.А вихідці чоловіки з тих країн.дуріють при жінці у спідниці.Ти сам паскудний лапоть.
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09.03.2021 23:16 Відповісти
Ты сколько прожил там лапоть ? Кина насмотрелся ? Познавал мир с Сенкевичем ?
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09.03.2021 23:21 Відповісти
Персонально для дебилов-лапотников --" Самые низкие показатели зарегистрированы в Европе (16-23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).Источник: https://censor.net/ru/n3252259""
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09.03.2021 23:25 Відповісти
Ну хз, статистика по изнасилованиям между Ираном и Швецией - говорит об обратном.
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09.03.2021 23:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 Хто опитував жінок в Ірані? І хто ґвалтує жінок в Швеції? Заборони для жінок в Ірані.це що по вашому?
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09.03.2021 23:47 Відповісти
Хорош тарахтеть ! Ты там жил ? Конкретно где и сколько ? Шоб наши женщины так жили как они! Заборона -это трахаться нельзя в 13 лет ? Да нельзя!
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09.03.2021 23:59 Відповісти
Згідно даних міністерства юстиції Ірану та Швеції.
Хто ґвалтує жінок у швеції? Добре питання, якщо я вам на нього відповім - то я расист, якщо ні - невіглас.
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10.03.2021 18:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 В Ірані хіба може бути правдива статистика? Як ви ставитесь до того.що в Ірані жінки безправні фактично? Заборони просто гуляти,це що по вашому?
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10.03.2021 18:34 Відповісти
Так само можна спитати, чи може бути правдива статистика в США чи Європі? Вони ж приховують національність злочинців, замовчують кількість людей які зреклися гомосексуаалізму чи трансгендеризму, замовчують середню тривалість життя таких хворих, кількість самогубств на 100 збоченців, замовчують відсоток ЛГБТ-педофілів, замовчують темпи вимирання білої людини у Європі, тому або ми віримо офіційній статистиці, або взагалі її не чіпаємо.

Але ви самі подумайте, де б дівчат гвалтували, якщо вони вдома сидять?
Чогось там дівчат не крадуть із зупинки, де вони батька зустрічають, і за згвалтування там кара досить жорстока. Жорсткіша ніж в "лібєрастічєскіх" країнах.
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11.03.2021 19:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 Приховують спочатку,але потім все одно в змів попадає.І це зараз це все лівацтво відбувається.І це також не правильно

А над жінками якраз у фанатичних країнах вдома насильство відбувається.От дивіться,дівчина молода,як то кажуть цвіте і пахне,а вона немає права піти прогулятися,а якщо кудись йде,то в чорному ганчір'ї.Це все також насильство.Вдома як в клітці.Вона все терпить,нікуди не жаліється і тд.Дівчину можуть навіть убити фактично нізащо.
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11.03.2021 19:46 Відповісти
За повійство можуть вбити, за те що шльондрувала і свому чоловіку роги наставляла - можуть вбити. Але з моєї точки зору - то не є злодійство. Це знищення гену шльондруватості.
І я тобі таке скажу, там, якщо чоловік там підіймає руку на жінку, то батько жінки зробить з чоловіком таке, що йому більше жінки не ************ взагалі, і держава буде на боці батька жінки. А ще брати, кузени, дядечки - всі поспитають з кухонного боксера і теж у гарячому близькосхідному стилі. Так що там жорстоко лупцюють лише Наташ, за якими нема великої мусульманської сім'ї, що теж добре, бо нагадує Наташам, що для них є Іванко чи Петрусь, а не арслан чи ще якась тумба-юмба. А те, що жінки народжують дітей у шлюбі від одного й того ж чоловіка, а не по клубам тусять - так я взагалі не бачу де тут щось погане. Все це веде до збільшення народу, до народження здоровіших дітей і отримання еволюційної переваги над іншими народами. Що сенсу з ядерної зброї чи високотехнологічного дрону, якщо за пультом керування Мухаммад, а у генштабі - Ібрагім - натуралізовані американці?
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11.03.2021 20:10 Відповісти
Вам щось пояснювати,як в ступі воду товкти.Там батьки дівчаток фактично продають.В Ірані немає Наташ,це не Туреччина.Ви мені хочете доказати,що релігійні фанатики це добре.Нехай ваша донька одружиться на іранцеві,прийме іслам і виїде в Іран.Буде також ходити в чорному мішку.А ще,буде там якоюсь першою дружиною,якщо заслужить.Якщо ні,то останьою.

Я фігею просто з вас.І при чому тут ядерна зброя взагалі? Хочете мати зятя іранця чи ще якогось саудівця,нехай буде так.А нам тут це не потрібно.В майбутньому на мою думку ще й можуть бути війни з ними.
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11.03.2021 20:27 Відповісти
Пхех, я кажу, що релігійні фанатики - то гарна противага фанатикам дегенеративного лібералізму.

Наташа - то є збірний образ, вона може бути звідки завгодно, зазвичай з РФ, головне, щоб не муслімка. А щодо чорного мішку - то може я трохи застарілий, але потенційному гвалтівнику чисто психологічно буде цікаво гвалтувати дівку, яка вирядилася немов шльондра, а не в чадру. А я, вибачте, не настільки "прогресивний" щоб радіти коли доньку гвалтуватимуть.
І ще раз - подивіться статистичні дані по згвалтуванням.

"Ядерна зброя" при тому, що в ********* світі конкуренція народів - нікуди не ділася, і якщо раніше, в світі де расизм і колоніалізм - були нормою, треба було мати сильний централізований уряд і сильну армію, то тепер, коли уряди стають ворогами корінному населеню під гаслами толерантності та антирасизму, єдиний шлях залишатися конкурентноспрможную нацією - пестувати побутову ксенофобію, пролайф переконання, шлюбну вірність та ізоляціонізм стосовно мігрантів. І як не крути в умовах тотального виродження універсальної освіти, і перетворення її на вузькоспеціальну підготовку, останній спосіб зберегти правильні ідеї - то зробити ставку на релігійний фанатизм та стереотипне мислення віруючих людей. Можна було б зберегти наші традиції без релігії - я б радо це підтримав, але ВИШі стали інструментом ліберальної індоктринації, і ще не скоро стануть інструментом етнонаціоналістичного виховання
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13.03.2021 16:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 Релігійні фанатики також себе знищують.От подивіться на близький схід.Там війна і руйнація.Рано чи пізно і Іран накриє війна,як і Ірак.
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13.03.2021 16:56 Відповісти
Не думаю, Іран уміло об'єднав релігію та ідеологію, до того ж ту ідеологію, яка ще жодного разу не зникла сама по собі, лише від зовнішнього втручання, їхні РСХА не допускають навіть натяку на підпілля чи вольнодумство, скоріш за все Іран вступить у війну за близькій схід лише тоді, коли буде до цього готовий.
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13.03.2021 17:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 Вони провокують США,щоб ті їм обламали роги.Всі ці фанатики круті,бо реально давно не воювали.Не терактами займатися,а саме воювати.Колись за Ірак також казали,що він там дуже сильний і не переможний.І в нього реально була величезна армія і тисячі танків.Але за 3 місяці їх знищили.Он після збиття літака,іранці затихли,бо думали що їх вже будуть бомбити.Реально вже був план в Пентагоні,щоб наносити удари по Аятолах.Знищать аятол і режим впаде.
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13.03.2021 17:15 Відповісти
Іран вже б знищили, але щось підказує мені, що одна справа гамселити в пустелі арабів, які вже втомилися від коммуно-ісламістів, а інша - воювати в горах проти ісламо-фашистів, які з вірогідністю у 80-90% вже мають ядерну зброю. Це навіть не афганістан, де Пентагон ще так і не переміг. Так що провокації США, на які США не відповідають у звичний спосіб - то лише знак, що США бояться наступати на граблі СРСР.
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13.03.2021 17:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 В Іраці в містах воювали.Тут те саме буде.США в Іраці і в Афганістані,тобто домоглася свого,вони ж не мали намірів знищити до тла ці країни.А совок там обкакався.Ядерних бомб в них немає,їм хіба що можуть кацапи завести.Та й це небезпечно для Ізраїля,не для самих США.Що може декілька ядерних бомб проти гегемона зробити? Вони тільки розізлять США.
От завтра починають авіаційними і ракетними ударами відпрацьовувати по Тегерані убивають Аятол і інше керівництво.Тоді там все буде те саме,що і в Іраці.Вони просто офігіють від потужності США і штати не розвалиться точно.Це світовий лідер по всьому,а совок таким не був.Колись казали,що війна в Іраці розвалить США,але цього не сталося.Всі ці фанатичні лідери насправді боягузи.Також будуть переховуватися в бункерах,як і Хусейн.
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13.03.2021 17:46 Відповісти
Пхахахаха, я тобі розпишу чіткіше, Ірак - то пустеля з двома річками, десант висаджується неподалік Басри і навіть не заводить двигуни - просто котиться на північ до курдистану по рівній місцевості, час від часу зачищаючи міста, і приймаючи допомогу від місцевих племен, бо ірак - то далеко не моноетнічна держава, і далеко не монорелігійна, граючи на розбіжностях США в найкоротший час перемогли Ірак, а далі просто душили партизан та засерали мізки арабам через ТБ та радіо. А тепер УВАГА, відмінності Ірану від Іраку:
Стратегічно вігідне положення, висадка з моря упирається в нагір'я та ущелини, гори Загрос прикривають від вторгнення з боку Іраку, де амерські бази, що також заважає використання БПЛА через їхню верхню межу під'йому вгору, Гірська гряда Ельбрус прикриває з боку грузії та середньої азії, також нагір'я йдуть вздовж кордонів з Афганістаном та Пакістаном, а пустелі - малозаселені, тому вторгення не матиме опорних пунктів і надто розтягне своє тилове забезпечення. Також гори складають перешкоди для проходження сигналів, тому пропаганда по радіо та ТБ не матиме такого впливу як в Іраці. Далі, стратегічні області з яких Іран отримує їжу та корисні копалини (окрім нафти) - на півночі, де РФ точно не допустить амерських літаків. Далі соціальні розбіжності - Іран моноетнічна держава, там нема племен, які спали б та бачили як Аятоллів розвішають на мінаретах, в Ірані 99% - мусульмани шиїти, тому грати на релігійних розбіжностях - також не вийде. А от селяни, які живуть в гірській місцевості, дуже ненавидять американців та євреїв, на побутововму рівні, навіть якщо американець чи юда прийде з допомогою під час війни - його скоріше вб'ють та пограбують, ніж прислухаються до його пропозицій. Іранська ядерна программа дозволяла ще у 2006-му отримання брудної бомби, сьогодні 2021-й, висновки робіть самі. Також нагадую, що завдяки демократам, США - то клоака в яку зтікаються всі, в тому числі ісламісти які лише чекають коли аятолла проголосить джіхад. Аллах сильніший за США, бо Аллаха ніколи не представляла постать типу Трампа, а США - досить вкинути пару мільярдів доллярів - і відтворить війну півдня з північчю, ви ж самі подивіться, все до того і йде.
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13.03.2021 20:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 США спочатку бомбили,а вже потім висаджувався десант.І найперше столицю утюжили.По Тегерані будуть нанесені авіаційні удари,з важкої авіації а не слабеньких безпілотників.Багато хто в Ірані ненавидить режим.Колись же там цього режиму не було.Брудна бомба це пустишка.Ну забруднить декілька десятків,чи сотень гектарів,це ніщо для США.Та декілька ядерних бомб по потужності приблизно як хіросімських нічого також не дадуть.США пролітали над самою москальщиною.щоб наносити удари по Афганістану.Так що ніяка москальня,не зупинить штати.Аллах слабкіший за США,бо нікого ще не спас від їх ракет.А Трамп був нормальним президентом.Це демократи всіма способами розхитували ситуацію,щоб дорватися до влади,але це внутрішні проблеми.Політика до зовнішніх ворогів не дуже і міняється.США вже не одного диктатора і не один режим звалили.Поки що Іранці ще не допекли їм.В США головний ворог і суперник це Китай,навіть не москалі.А Іран це моська проти США.Ви просто не уявляєте,наскільки США потужна.
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13.03.2021 20:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452146 США сильніша від Аллаха.
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13.03.2021 17:47 Відповісти
Кагарлык и полиция очень показательно
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09.03.2021 22:36 Відповісти
Похоже мы южная Африка.
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09.03.2021 22:41 Відповісти
нигров меньше. Хотя если выбирать между иудами и неграми, я выбираю негров. Их хотя бы видно, и как они не будут менять фамилию на "пересічного" Порошенко, Бойко, Ахметов, Зеленский и тд, - все все равно будут знать, что они негры, а не украинцы
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09.03.2021 23:31 Відповісти
Более 14000 женщин(не считая детей) погибли от домашнего насилия в кремлёвском Улусе.Много или мало?.Для сравнения в США населения более ,чем 2 раза больше,а погибло в 3 раза меньше женщин.Это мировой рекорд.Естественно ,он не афишируется.В Украине ещё до сих пор сохраняется ментальность ордынская во многих местах.Это алкоголизм,наркомания,аморальные вчинки.Вот недавно известный волонтер,стремясь завладеть квартирой 2х женщин-сестер,банально умертвил их в Киеве.Поэтому нашим папам и мамам надо работать со своими детьми,воспитывать во взваимоуважении,законопослушании,иначе ими будет заниматься тюрьма.
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09.03.2021 23:11 Відповісти
Ага, а коронавирус не передается от человека к человеку, эту шарашку давно пора закрыть, это сборище политиканов, а не врачей.
ЗЫ Интересно, как теперь запоет ВОЗ, когда главный акционер - КНР признал гомосексуализм болезнью в судебном порядке? Вернет МКБ-9?
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09.03.2021 23:29 Відповісти
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10.03.2021 01:48 Відповісти
А КАК ЖЕ 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО !) УКРАИНЦЫ ТОЧНО ЛУЧШЕ ОТНОСЯТЬСЯ К ЖЕНЩИНАМ ЧЕМ РОССИЯНИ, ЗВЕРИ, УЗКОГЛАЗЫЕ И ЕВРЕИ !!!
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10.03.2021 02:32 Відповісти
И АРАБЫ !)
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10.03.2021 02:33 Відповісти
Да ну нафиг.....Какие они беззащитные....А как по мне они сидят на шее у мужчин....Родит ребенка себе и сразу мужу на шею, а еще и любовника заведет....А многие родят - разведутса и снова замуж - сразу ДВОЕ мужчин их обеспечивают...Мужчин нужно защищать они в рабстве у женщин...Что женщины делают полезного для мира ктроме как рожать?...Мужчины строят города,работают в шахтах,плавят металл, строят дороги мосты и защищают свои страны...Женщны - найти мужа по багаче, родить себе ребенка и всю жизнь манипулируя мужем ничего не делать...И сказки о том что работа по дому это тяжело - это МИФ ....Они лучше приспособились в жизни чем мужчины....Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин и все становится ясно...
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10.03.2021 07:53 Відповісти
ну не все же женщины хотят оставаться девственницами... приходится терпеть...
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10.03.2021 08:14 Відповісти
 
 