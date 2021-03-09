Кожна третя жінка у світі зазнає насильства, - ВООЗ

За даними ВООЗ, близько 736 млн жінок - чи кожна третя - впродовж життя стикалися з фізичним або сексуальним насильством з боку інтимного партнера чи іншої особи. За останнє десятиліття цей показник практично не змінився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що для насильства характерний ранній початок: кожна четверта жінка (віком 15-24 роки), яка перебувала у стосунках, після досягнення 25 років вже має досвід насильства з боку інтимного партнера.

Найпоширенішою формою насильства стосовно жінок у всьому світі є жорстоке поводження з боку інтимного партнера (що торкається приблизно 641 мільйона жінок). При цьому, згідно з отриманими даними, 6% жінок у світі зазнають сексуальних посягань з боку осіб, які не є їхніми чоловіками або партнерами. Реальний показник може бути суттєво вищий з урахуванням значно поширеної стигматизації жертв і неповної реєстрації випадків сексуального насильства.

Насильства частіше зазнають жінки, що живуть у країнах із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього. Згідно з оцінками, 37% мешканок найбідніших країн упродовж життя пережили фізичне і/або сексуальне насильство з боку інтимного партнера, а в деяких із цих країн воно поширене ще більше і зачіпає кожну другу жінку.

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Найбільш високі показники поширеності насильства з боку інтимного партнера стосовно жінок віком 15-49 років характерні для регіонів Океанії, Південної Африки та Африки на південь від Сахари, де вони становлять 33-51%. Найнижчі показники зареєстровані в Європі (16-23%), Центральній Азії (18%), Східній Азії (20%) і Південно-Східній Азії (21%).

Дані про нещодавно перенесене насильство свідчать про те, що найбільшого ризику зазнають жінки молодшого віку. Найбільша частка жінок, яка перебували у стосунках і зазнали насильства з боку інтимного партнера за останні 12 місяців (16%), припадає на вікову групу 15-24 роки.

Доповідь "Оцінки глобальної, регіональної та національної поширеності насильства стосовно жінок з боку інтимного партнера й оцінки глобальної і регіональної поширеності сексуального насильства щодо жінок з боку осіб, які не є партнерами" був підготовлений ВООЗ і Спеціальною програмою ПРООН, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, ВООЗ та Світового банку з наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів в області відтворення населення (HRP) для Міжорганізаційної робочої групи Організації Об'єднаних Націй за оцінками і даними, пов'язаним з насильством стосовно жінок.

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У ній представлено дані найбільшого в історії дослідження поширеності насильства стосовно жінок, проведеного ВООЗ за дорученням спеціальної робочої групи Організації Об'єднаних Націй. У ньому використано дані за період з 2000 до 2018 року й уточнено попередні розрахунки, які були випущені в 2013 р.