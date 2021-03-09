Каждая третья женщина в мире подвергается насилию, - ВОЗ

По данным ВОЗ, около 736 миллионов женщин - или каждая третья - в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны интимного партнера или другого лица. За последнее десятилетие этот показатель практически не изменился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что для насилия характерно раннее начало: каждая четвертая женщина (в возрасте 15–24 лет), когда-либо состоявшая в отношениях, по достижении 25 лет уже имеет опыт насилия со стороны интимного партнера.

Самой распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире является жестокое обращение со стороны интимного партнера (затрагивающее примерно 641 миллион женщин). При этом, согласно полученным данным, 6% женщин в мире подвергаются сексуальным посягательствам со стороны лиц, не являющихся их мужьями или партнерами. Реальный показатель может быть существенно выше с учетом широко распространенной стигматизации жертв и неполной регистрации случаев сексуального насилия.

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Насилию чаще подвергаются женщины, живущие в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Согласно оценкам, 37% жительниц беднейших стран в течение жизни пережили физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, а в некоторых из этих стран оно распространено еще больше и затрагивает каждую вторую женщину.

Наиболее высокие показатели распространенности насилия со стороны интимного партнера в отношении женщин в возрасте 15-49 лет характерны для регионов Океании, Южной Африки и Африки к югу от Сахары, где они составляют 33-51%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Европе (16-23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).

Данные о недавно перенесенном насилии свидетельствуют о том, что наибольшему риску подвергаются женщины более молодого возраста. Наибольшая доля женщин, когда-либо состоявших в отношениях и перенесших насилие со стороны интимного партнера за последние 12 месяцев (16%), приходится на возрастную группу 15-24 лет.

Доклад "Оценки глобальной, региональной и национальной распространенности насилия в отношении женщин со стороны интимного партнера и оценки глобальной и региональной распространенности сексуального насилия в отношении женщин со стороны лиц, не являющихся партнерами" был подготовлен ВОЗ и Специальной программой ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения (HRP) для Межучрежденческой рабочей группы Организации Объединенных Наций по оценкам и данным, связанным с насилием в отношении женщин.

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В нем представлены данные крупнейшего в истории исследования распространенности насилия в отношении женщин, проведенного ВОЗ по поручению специальной рабочей группы Организации Объединенных Наций. В нем использованы данные за период с 2000 по 2018 г. и уточнены предыдущие расчеты, которые были выпущены в 2013 г.