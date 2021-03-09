Каждая третья женщина в мире подвергается насилию, - ВОЗ
По данным ВОЗ, около 736 миллионов женщин - или каждая третья - в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны интимного партнера или другого лица. За последнее десятилетие этот показатель практически не изменился.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения.
Отмечается, что для насилия характерно раннее начало: каждая четвертая женщина (в возрасте 15–24 лет), когда-либо состоявшая в отношениях, по достижении 25 лет уже имеет опыт насилия со стороны интимного партнера.
Самой распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире является жестокое обращение со стороны интимного партнера (затрагивающее примерно 641 миллион женщин). При этом, согласно полученным данным, 6% женщин в мире подвергаются сексуальным посягательствам со стороны лиц, не являющихся их мужьями или партнерами. Реальный показатель может быть существенно выше с учетом широко распространенной стигматизации жертв и неполной регистрации случаев сексуального насилия.
Насилию чаще подвергаются женщины, живущие в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Согласно оценкам, 37% жительниц беднейших стран в течение жизни пережили физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, а в некоторых из этих стран оно распространено еще больше и затрагивает каждую вторую женщину.
Наиболее высокие показатели распространенности насилия со стороны интимного партнера в отношении женщин в возрасте 15-49 лет характерны для регионов Океании, Южной Африки и Африки к югу от Сахары, где они составляют 33-51%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Европе (16-23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).
Данные о недавно перенесенном насилии свидетельствуют о том, что наибольшему риску подвергаются женщины более молодого возраста. Наибольшая доля женщин, когда-либо состоявших в отношениях и перенесших насилие со стороны интимного партнера за последние 12 месяцев (16%), приходится на возрастную группу 15-24 лет.
Доклад "Оценки глобальной, региональной и национальной распространенности насилия в отношении женщин со стороны интимного партнера и оценки глобальной и региональной распространенности сексуального насилия в отношении женщин со стороны лиц, не являющихся партнерами" был подготовлен ВОЗ и Специальной программой ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения (HRP) для Межучрежденческой рабочей группы Организации Объединенных Наций по оценкам и данным, связанным с насилием в отношении женщин.
В нем представлены данные крупнейшего в истории исследования распространенности насилия в отношении женщин, проведенного ВОЗ по поручению специальной рабочей группы Организации Объединенных Наций. В нем использованы данные за период с 2000 по 2018 г. и уточнены предыдущие расчеты, которые были выпущены в 2013 г.
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Почему нет расследования? Значит за пандемией стоят большие сатанисты.
В українців не прийнято, щоб чоловік бив жінку.
Це завжди засуджувалося і засуджується.
Не треба нам нав*язувати чужі і ворожі настанови.
Да москали это дикие варвары, и я просто стебаюсь, НО как там у нас с феминистским движняком в Канаде?
Кто побеждает?
BLM or все таки вы?
Думаю, куди поділися і чи все гаразд.
Добре, що призналися, що стьоб. Бо ж знаєте українських жінок.
Через цей коронавірус і карантин все не так і не туди.
Це питання поки номер 1, особливо з теперішнім щепленням.
Зараз - зіткнення всього і вся. Чесно.
Не розумію, чому Ви робите протистояння лише блм vs феміністки ?
Складових більше, все складніше. У нас іще, незважаючи ні на що, знову конкретний пресинг через і за французьку (мені то байдуже, але іншим відчутно).
Тоді влітку був перекос лише на чорних, тепер трохи в головах поосідало, і з*являються голоси, що не можна все переводити у расову площину: як приклад, спинять чорного за порушення правил - то вже кричати про расизм ? Але ось був один випадок з затриманням чорного - знову колотнеча. Призначили міністра з боротьби з расизмом (білого), піпл приколюється: а це не расизм ? Говорять про неприпустимість =боротьби з привілеями=, якими, зокрема є (так товчуть) білий колір шкіри та освіченість. Про свободу слова викладачів (ото тягнеться від Оттавського університету). Дурдом.
Жінок вчора вітали. Прям, як в Україні - теж статті писали, присвячені жінкам.
Але у нас зростання сімейного насильства і вбивства жінок чоловіками, тому тут уже не про фемінізм, а справді про незахищеність.
Ще далеко до якихось навіть проміжних висновків. Вирує.
У Вас все в порядку ?
Тяга к самоубийству белой, европейской расы очевидна и наверное таки исполнится руками леваков.., если это только не остановит большая война или катаклизм какой ни будь..
В Украине наступление ваты - сегодня к примеру в авто пытался найти радио без изыка (укр и англ) не получилось - везде влезает изык (Днепр обл)..
Местные в сетях уже в открытую поздравляют друг друга с 23-тим февраля + 8 Марта прицепом..
Предчувствие большой войны и прочей приближающейся херни..
Вот такие вот дела..
Так і говорили: вірус сам по собі не здатен вбити, він діє на слабкі точки, загострює те, що ми вже маємо.
Про решту - сумно. Таке враження, що біла раса втратила інстинкт самозбереження.
Про Україну ... От, повилазила нечисть. А населення України осатаніло робить ворога з діаспори (=хохлорні= та =брудної піни= і т.д. по-*********).
Як буде - так буде. Переживемо. Мусимо ж побачити, чим скінчиться і хто кого.
Зберігайте позитив, хоч і не просто !
пока..
Все будет Украина рано или поздно!
Це ще одне підтверження що у ВООЗ збирають саме такі "перлини" -подібні за інтелектом до надюхи!
Это рискованно.
А шо ж вы хотели.
Вашого першого речення - достатньо.
Залишайтеся при своїй думці.
1) Санта Клаус
2) Рождественский Кролик
3) Добрая лесбиянка и
4) Злая лесбиянка
...и художник спрашивает у товарища - "как думаешь, кто возьмет 100 долларов?"
тот отвечает - "конечно Злая лесбиянка!"
---художник говорит - "все верно! потому что другие три персонажа существуют только в сказках!"
Хто ґвалтує жінок у швеції? Добре питання, якщо я вам на нього відповім - то я расист, якщо ні - невіглас.
Але ви самі подумайте, де б дівчат гвалтували, якщо вони вдома сидять?
Чогось там дівчат не крадуть із зупинки, де вони батька зустрічають, і за згвалтування там кара досить жорстока. Жорсткіша ніж в "лібєрастічєскіх" країнах.
А над жінками якраз у фанатичних країнах вдома насильство відбувається.От дивіться,дівчина молода,як то кажуть цвіте і пахне,а вона немає права піти прогулятися,а якщо кудись йде,то в чорному ганчір'ї.Це все також насильство.Вдома як в клітці.Вона все терпить,нікуди не жаліється і тд.Дівчину можуть навіть убити фактично нізащо.
І я тобі таке скажу, там, якщо чоловік там підіймає руку на жінку, то батько жінки зробить з чоловіком таке, що йому більше жінки не ************ взагалі, і держава буде на боці батька жінки. А ще брати, кузени, дядечки - всі поспитають з кухонного боксера і теж у гарячому близькосхідному стилі. Так що там жорстоко лупцюють лише Наташ, за якими нема великої мусульманської сім'ї, що теж добре, бо нагадує Наташам, що для них є Іванко чи Петрусь, а не арслан чи ще якась тумба-юмба. А те, що жінки народжують дітей у шлюбі від одного й того ж чоловіка, а не по клубам тусять - так я взагалі не бачу де тут щось погане. Все це веде до збільшення народу, до народження здоровіших дітей і отримання еволюційної переваги над іншими народами. Що сенсу з ядерної зброї чи високотехнологічного дрону, якщо за пультом керування Мухаммад, а у генштабі - Ібрагім - натуралізовані американці?
Я фігею просто з вас.І при чому тут ядерна зброя взагалі? Хочете мати зятя іранця чи ще якогось саудівця,нехай буде так.А нам тут це не потрібно.В майбутньому на мою думку ще й можуть бути війни з ними.
Наташа - то є збірний образ, вона може бути звідки завгодно, зазвичай з РФ, головне, щоб не муслімка. А щодо чорного мішку - то може я трохи застарілий, але потенційному гвалтівнику чисто психологічно буде цікаво гвалтувати дівку, яка вирядилася немов шльондра, а не в чадру. А я, вибачте, не настільки "прогресивний" щоб радіти коли доньку гвалтуватимуть.
І ще раз - подивіться статистичні дані по згвалтуванням.
"Ядерна зброя" при тому, що в ********* світі конкуренція народів - нікуди не ділася, і якщо раніше, в світі де расизм і колоніалізм - були нормою, треба було мати сильний централізований уряд і сильну армію, то тепер, коли уряди стають ворогами корінному населеню під гаслами толерантності та антирасизму, єдиний шлях залишатися конкурентноспрможную нацією - пестувати побутову ксенофобію, пролайф переконання, шлюбну вірність та ізоляціонізм стосовно мігрантів. І як не крути в умовах тотального виродження універсальної освіти, і перетворення її на вузькоспеціальну підготовку, останній спосіб зберегти правильні ідеї - то зробити ставку на релігійний фанатизм та стереотипне мислення віруючих людей. Можна було б зберегти наші традиції без релігії - я б радо це підтримав, але ВИШі стали інструментом ліберальної індоктринації, і ще не скоро стануть інструментом етнонаціоналістичного виховання
От завтра починають авіаційними і ракетними ударами відпрацьовувати по Тегерані убивають Аятол і інше керівництво.Тоді там все буде те саме,що і в Іраці.Вони просто офігіють від потужності США і штати не розвалиться точно.Це світовий лідер по всьому,а совок таким не був.Колись казали,що війна в Іраці розвалить США,але цього не сталося.Всі ці фанатичні лідери насправді боягузи.Також будуть переховуватися в бункерах,як і Хусейн.
Стратегічно вігідне положення, висадка з моря упирається в нагір'я та ущелини, гори Загрос прикривають від вторгнення з боку Іраку, де амерські бази, що також заважає використання БПЛА через їхню верхню межу під'йому вгору, Гірська гряда Ельбрус прикриває з боку грузії та середньої азії, також нагір'я йдуть вздовж кордонів з Афганістаном та Пакістаном, а пустелі - малозаселені, тому вторгення не матиме опорних пунктів і надто розтягне своє тилове забезпечення. Також гори складають перешкоди для проходження сигналів, тому пропаганда по радіо та ТБ не матиме такого впливу як в Іраці. Далі, стратегічні області з яких Іран отримує їжу та корисні копалини (окрім нафти) - на півночі, де РФ точно не допустить амерських літаків. Далі соціальні розбіжності - Іран моноетнічна держава, там нема племен, які спали б та бачили як Аятоллів розвішають на мінаретах, в Ірані 99% - мусульмани шиїти, тому грати на релігійних розбіжностях - також не вийде. А от селяни, які живуть в гірській місцевості, дуже ненавидять американців та євреїв, на побутововму рівні, навіть якщо американець чи юда прийде з допомогою під час війни - його скоріше вб'ють та пограбують, ніж прислухаються до його пропозицій. Іранська ядерна программа дозволяла ще у 2006-му отримання брудної бомби, сьогодні 2021-й, висновки робіть самі. Також нагадую, що завдяки демократам, США - то клоака в яку зтікаються всі, в тому числі ісламісти які лише чекають коли аятолла проголосить джіхад. Аллах сильніший за США, бо Аллаха ніколи не представляла постать типу Трампа, а США - досить вкинути пару мільярдів доллярів - і відтворить війну півдня з північчю, ви ж самі подивіться, все до того і йде.
ЗЫ Интересно, как теперь запоет ВОЗ, когда главный акционер - КНР признал гомосексуализм болезнью в судебном порядке? Вернет МКБ-9?