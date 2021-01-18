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28-летней украинке в Турции порезал лицо бывший муж. ВИДЕО

Мужчина угрожал Анне Бутим и обещал убить ее. Он сумел разыскать украинку из-за опубликованного в Instagram фото в ТЦ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

Нападение произошло в торговом центре в пригороде Стамбула.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне, и мы выложили фото в Instagram. Было только фото, мы не написали, где мы находимся. Он увидел это в Instagram ", - рассказала пострадавшая журналистам.

Сейчас женщина в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку

Автор: 

насилие (394) Турция (3379) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+29
Яка вона нахрін українка, ще й сестра вже там, таке немає чого постити.
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18.01.2021 18:08
+23
Ох и дуры... А главное - классную фотку выложить🙄
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18.01.2021 18:10
+20
еще одно доказательство, что соцсети очень опастны для вашего здоровья!
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18.01.2021 18:09
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козлина... а не муж (бывший)
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18.01.2021 18:07 Ответить
Мойкой пописал - умирающее искусство. Сейчас не многие могут ей (опасной бритвой) пользоваться. Чтобы себе пальцы не отрезать. Хотя, судя по залепленной щеке, действовал или обломком от "Нева" или, пардон, ногтями.
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18.01.2021 18:54 Ответить
Яка вона нахрін українка, ще й сестра вже там, таке немає чого постити.
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18.01.2021 18:08 Ответить
Та да, думающие люди все больше уезжают. Остаётся одно быдло, которое сидит в интернете и решает кто украинец а кто нет.... на выборах результат соответствующий.
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18.01.2021 20:22 Ответить
еще одно доказательство, что соцсети очень опастны для вашего здоровья!
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18.01.2021 18:09 Ответить
И я хотела сказать, что незачем было выпендриваться в соцсетях, коль пряталась от своего муженька-садюги. Сидела бы на попе ровно, он бы и не нашел.
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18.01.2021 18:30 Ответить
Интерестно как по фото х.з. откуда найти точный адрес? Умесно бы побольше инфо, но всем побоку.
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18.01.2021 18:44 Ответить
очень просто, когда делаешь фото телефоном - он добавляет координаты в метаданные.
это можно отключить, но они этого не знали.
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18.01.2021 22:25 Ответить
так они в ТЦ фото сделали, вот о чем речь.
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19.01.2021 09:17 Ответить
а какая разница, где
координаты, кстати, не только телефон добавляет, а и любой современный фотоаппарат.
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19.01.2021 11:11 Ответить
Ох и дуры... А главное - классную фотку выложить🙄
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18.01.2021 18:10 Ответить
Ну так!!! Инстаграм - ЭТО ВСЁ !!!!!!! Дебилка, ....ля.
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18.01.2021 18:35 Ответить
А що ж таке не склалося у "Роксолани"?
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18.01.2021 18:11 Ответить
Он оказался не султаном 😕
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18.01.2021 18:13 Ответить
та на язык они там все "султаны", лишь бы лохудры велись
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18.01.2021 18:26 Ответить
Мужчина угрожал Анне Бутим и обещал убить ее. Он сумел разыскать украинку из-за опубликованного в Instagram фото в ТЦ. Источник: https://censor.net/ru/v3242512

Як то кажуть "Вишла заміж за турка, так мені і надо"
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18.01.2021 18:18 Ответить
Под статьей есть ссылка - https://censor.net/n3241420
Прокомментируете?
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18.01.2021 18:38 Ответить
Украинки выходят за иностранцев чаще...
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18.01.2021 18:41 Ответить
Совет да любовь!!!
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18.01.2021 20:19 Ответить
Нее... Новости про собаку покруче будут. Низачот!
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18.01.2021 18:18 Ответить
Яка за клубом насрала? )
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18.01.2021 18:24 Ответить
Та - ні! Якийсь довб@й@б собаку ногами пиз...в і попав на камеру. Тут вже декілька новин було.
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18.01.2021 18:33 Ответить
Да какая она украинка, турчанка самая настоящая...
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18.01.2021 18:24 Ответить
Фильмы про Роксолану приносят вред женскому мозгу
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18.01.2021 18:27 Ответить
що таке жіночі мізки?
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18.01.2021 18:59 Ответить
Українські "джентльмени" тут як тут.
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18.01.2021 21:26 Ответить
И шо сказали турецкие СМИ? Или только в Украину пожаловалась?
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18.01.2021 18:31 Ответить
І жінки винні.що їдуть і шукають принців.І чоловіки.що бухають як якісь кончаки.Більшість бід від самих людей.
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18.01.2021 18:32 Ответить
А навіщо мій коментар видалили? Я ж лише написав,що там зі справою іншої українки,яку закатували в готелі.Чи знайдуть вбивцю,це ж важливо.
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18.01.2021 18:37 Ответить
Що, натаща, повелася?
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18.01.2021 18:41 Ответить
Обычно от такого помогает активное полоскание зубов, ромашкой например...
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18.01.2021 18:42 Ответить
Он не знал моего адреса.... мы выложили фото в Instagram.

Идиотки безмозглые...
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18.01.2021 18:54 Ответить
Небойсь еще и муж турок
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18.01.2021 19:08 Ответить
ДУРА! Замуж выходила не под дулом пистолета!? Муж видимо восточный и темпераментный, возможно умом тоже не блещет, но его жаль (что влюбился в эту дуру)!
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18.01.2021 19:22 Ответить
а она хто - роксолана шоле, а он ейный султан?
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18.01.2021 19:25 Ответить
а это вам не дома мужьям рога наставлять и турок не позволит делать из него трамплин для получения гражданства. и он пока не бывший. развода небыло.
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18.01.2021 19:29 Ответить
Ви в курсі, що вона зраджувала ?
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18.01.2021 21:27 Ответить
А хто не зраджує?
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18.01.2021 21:29 Ответить
..по себе меряешь..((
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18.01.2021 23:07 Ответить
Є вірні люди. І порядні.
Які не дозволяють собі шлятися в стосунках.

Та й шляються не всі. Є гидливі.
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18.01.2021 23:11 Ответить
Боляче біле тіло на поталу віддавати…Дівчата, схаменіться! Не йдіть за басурманів.
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18.01.2021 20:36 Ответить
Життя чоловіку зіпсувала. Знаємо таких "красунь" добре. 👹👹👹
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18.01.2021 21:56 Ответить
Трижды дебилка, как и ейная сестра. Дебилка-вышла замуж за неадеквата, скрываясь- зарегистрировалась в соц сетях и даже выложила туда фото с привязкой к месту. После всего случившигося еще раз выложила фото с порезанной физиономией.
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18.01.2021 22:49 Ответить
жах
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19.01.2021 07:38 Ответить
Ни один человек не пострадал...чернильницы не люди
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19.01.2021 09:00 Ответить
Нащо виходите за іноземців? Наш чоловік зробив би простіше - просто вбив би
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19.01.2021 10:02 Ответить
вывод таков...мужик ---это безмозглый удав.....ненужное сушество в природе.
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07.04.2021 06:17 Ответить
 
 