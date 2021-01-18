28-летней украинке в Турции порезал лицо бывший муж. ВИДЕО

Мужчина угрожал Анне Бутим и обещал убить ее. Он сумел разыскать украинку из-за опубликованного в Instagram фото в ТЦ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

Нападение произошло в торговом центре в пригороде Стамбула.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне, и мы выложили фото в Instagram. Было только фото, мы не написали, где мы находимся. Он увидел это в Instagram ", - рассказала пострадавшая журналистам.

Сейчас женщина в больнице.

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