28-летней украинке в Турции порезал лицо бывший муж. ВИДЕО
Мужчина угрожал Анне Бутим и обещал убить ее. Он сумел разыскать украинку из-за опубликованного в Instagram фото в ТЦ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
Нападение произошло в торговом центре в пригороде Стамбула.
"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне, и мы выложили фото в Instagram. Было только фото, мы не написали, где мы находимся. Он увидел это в Instagram ", - рассказала пострадавшая журналистам.
Сейчас женщина в больнице.
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+29 Player New
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это можно отключить, но они этого не знали.
координаты, кстати, не только телефон добавляет, а и любой современный фотоаппарат.
Як то кажуть "Вишла заміж за турка, так мені і надо"
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Идиотки безмозглые...
Які не дозволяють собі шлятися в стосунках.
Та й шляються не всі. Є гидливі.