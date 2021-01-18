28-річній українці в Туреччині порізав обличчя колишній чоловік. ВІДЕО
Чоловік погрожував Ганні Бутім та обіцяв убити її. Він зумів розшукати українку через опубліковане в Instagram фото в ТЦ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Корреспондент".
Напад стався в торговому центрі в передмісті Стамбула.
"Це зробив мій колишній чоловік. Я подала на розлучення. Він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене, і ми виклали фото в Instagram. Було тільки фото, ми не написали, де ми перебуваємо. Він побачив це в Instagram", - розповіла потерпіла журналістам.
Зараз жінка в лікарні.
Також на Цензор.НЕТ: Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку
Топ коментарі
+29 Player New
показати весь коментар18.01.2021 18:08
+23 Oleg Mikhaylov
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показати весь коментар18.01.2021 18:09
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это можно отключить, но они этого не знали.
координаты, кстати, не только телефон добавляет, а и любой современный фотоаппарат.
Як то кажуть "Вишла заміж за турка, так мені і надо"
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Идиотки безмозглые...
Які не дозволяють собі шлятися в стосунках.
Та й шляються не всі. Є гидливі.