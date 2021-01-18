28-річній українці в Туреччині порізав обличчя колишній чоловік. ВІДЕО

Чоловік погрожував Ганні Бутім та обіцяв убити її. Він зумів розшукати українку через опубліковане в Instagram фото в ТЦ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Корреспондент".

Напад стався в торговому центрі в передмісті Стамбула.

"Це зробив мій колишній чоловік. Я подала на розлучення. Він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене, і ми виклали фото в Instagram. Було тільки фото, ми не написали, де ми перебуваємо. Він побачив це в Instagram", - розповіла потерпіла журналістам.

Зараз жінка в лікарні.

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