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28-річній українці в Туреччині порізав обличчя колишній чоловік. ВІДЕО

Чоловік погрожував Ганні Бутім та обіцяв убити її. Він зумів розшукати українку через опубліковане в Instagram фото в ТЦ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Корреспондент".

Напад стався в торговому центрі в передмісті Стамбула.

"Це зробив мій колишній чоловік. Я подала на розлучення. Він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене, і ми виклали фото в Instagram. Було тільки фото, ми не написали, де ми перебуваємо. Він побачив це в Instagram", - розповіла потерпіла журналістам.

Зараз жінка в лікарні.

Також на Цензор.НЕТ: Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

насилля (295) Туреччина (3500) українці (2538)


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Топ коментарі
+29
Яка вона нахрін українка, ще й сестра вже там, таке немає чого постити.
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18.01.2021 18:08
+23
Ох и дуры... А главное - классную фотку выложить🙄
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18.01.2021 18:10
+20
еще одно доказательство, что соцсети очень опастны для вашего здоровья!
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18.01.2021 18:09
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козлина... а не муж (бывший)
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18.01.2021 18:07 Відповісти
Мойкой пописал - умирающее искусство. Сейчас не многие могут ей (опасной бритвой) пользоваться. Чтобы себе пальцы не отрезать. Хотя, судя по залепленной щеке, действовал или обломком от "Нева" или, пардон, ногтями.
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18.01.2021 18:54 Відповісти
Яка вона нахрін українка, ще й сестра вже там, таке немає чого постити.
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18.01.2021 18:08 Відповісти
Та да, думающие люди все больше уезжают. Остаётся одно быдло, которое сидит в интернете и решает кто украинец а кто нет.... на выборах результат соответствующий.
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18.01.2021 20:22 Відповісти
еще одно доказательство, что соцсети очень опастны для вашего здоровья!
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18.01.2021 18:09 Відповісти
И я хотела сказать, что незачем было выпендриваться в соцсетях, коль пряталась от своего муженька-садюги. Сидела бы на попе ровно, он бы и не нашел.
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18.01.2021 18:30 Відповісти
Интерестно как по фото х.з. откуда найти точный адрес? Умесно бы побольше инфо, но всем побоку.
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18.01.2021 18:44 Відповісти
очень просто, когда делаешь фото телефоном - он добавляет координаты в метаданные.
это можно отключить, но они этого не знали.
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18.01.2021 22:25 Відповісти
так они в ТЦ фото сделали, вот о чем речь.
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19.01.2021 09:17 Відповісти
а какая разница, где
координаты, кстати, не только телефон добавляет, а и любой современный фотоаппарат.
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Ох и дуры... А главное - классную фотку выложить🙄
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18.01.2021 18:10 Відповісти
Ну так!!! Инстаграм - ЭТО ВСЁ !!!!!!! Дебилка, ....ля.
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18.01.2021 18:35 Відповісти
А що ж таке не склалося у "Роксолани"?
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18.01.2021 18:11 Відповісти
Он оказался не султаном 😕
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18.01.2021 18:13 Відповісти
та на язык они там все "султаны", лишь бы лохудры велись
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18.01.2021 18:26 Відповісти
Мужчина угрожал Анне Бутим и обещал убить ее. Он сумел разыскать украинку из-за опубликованного в Instagram фото в ТЦ. Источник: https://censor.net/ru/v3242512

Як то кажуть "Вишла заміж за турка, так мені і надо"
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18.01.2021 18:18 Відповісти
Под статьей есть ссылка - https://censor.net/n3241420
Прокомментируете?
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18.01.2021 18:38 Відповісти
Украинки выходят за иностранцев чаще...
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18.01.2021 18:41 Відповісти
Совет да любовь!!!
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18.01.2021 20:19 Відповісти
Нее... Новости про собаку покруче будут. Низачот!
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18.01.2021 18:18 Відповісти
Яка за клубом насрала? )
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18.01.2021 18:24 Відповісти
Та - ні! Якийсь довб@й@б собаку ногами пиз...в і попав на камеру. Тут вже декілька новин було.
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18.01.2021 18:33 Відповісти
Да какая она украинка, турчанка самая настоящая...
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18.01.2021 18:24 Відповісти
Фильмы про Роксолану приносят вред женскому мозгу
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18.01.2021 18:27 Відповісти
що таке жіночі мізки?
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18.01.2021 18:59 Відповісти
Українські "джентльмени" тут як тут.
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18.01.2021 21:26 Відповісти
И шо сказали турецкие СМИ? Или только в Украину пожаловалась?
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18.01.2021 18:31 Відповісти
І жінки винні.що їдуть і шукають принців.І чоловіки.що бухають як якісь кончаки.Більшість бід від самих людей.
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18.01.2021 18:32 Відповісти
А навіщо мій коментар видалили? Я ж лише написав,що там зі справою іншої українки,яку закатували в готелі.Чи знайдуть вбивцю,це ж важливо.
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18.01.2021 18:37 Відповісти
Що, натаща, повелася?
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18.01.2021 18:41 Відповісти
Обычно от такого помогает активное полоскание зубов, ромашкой например...
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18.01.2021 18:42 Відповісти
Он не знал моего адреса.... мы выложили фото в Instagram.

Идиотки безмозглые...
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18.01.2021 18:54 Відповісти
Небойсь еще и муж турок
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18.01.2021 19:08 Відповісти
ДУРА! Замуж выходила не под дулом пистолета!? Муж видимо восточный и темпераментный, возможно умом тоже не блещет, но его жаль (что влюбился в эту дуру)!
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18.01.2021 19:22 Відповісти
а она хто - роксолана шоле, а он ейный султан?
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18.01.2021 19:25 Відповісти
а это вам не дома мужьям рога наставлять и турок не позволит делать из него трамплин для получения гражданства. и он пока не бывший. развода небыло.
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18.01.2021 19:29 Відповісти
Ви в курсі, що вона зраджувала ?
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18.01.2021 21:27 Відповісти
А хто не зраджує?
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18.01.2021 21:29 Відповісти
..по себе меряешь..((
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18.01.2021 23:07 Відповісти
Є вірні люди. І порядні.
Які не дозволяють собі шлятися в стосунках.

Та й шляються не всі. Є гидливі.
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18.01.2021 23:11 Відповісти
Боляче біле тіло на поталу віддавати…Дівчата, схаменіться! Не йдіть за басурманів.
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18.01.2021 20:36 Відповісти
Життя чоловіку зіпсувала. Знаємо таких "красунь" добре. 👹👹👹
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18.01.2021 21:56 Відповісти
Трижды дебилка, как и ейная сестра. Дебилка-вышла замуж за неадеквата, скрываясь- зарегистрировалась в соц сетях и даже выложила туда фото с привязкой к месту. После всего случившигося еще раз выложила фото с порезанной физиономией.
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18.01.2021 22:49 Відповісти
жах
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19.01.2021 07:38 Відповісти
Ни один человек не пострадал...чернильницы не люди
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19.01.2021 09:00 Відповісти
Нащо виходите за іноземців? Наш чоловік зробив би простіше - просто вбив би
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19.01.2021 10:02 Відповісти
вывод таков...мужик ---это безмозглый удав.....ненужное сушество в природе.
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07.04.2021 06:17 Відповісти
 
 