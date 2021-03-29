За неделю COVID-19 заболели 2435 сотрудников МВД, за сутки - 420

Сегодня, 29 марта, за сутки зафиксировано 420 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2435.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, за сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (31), Днепропетровской (+26) областях и г. Киеве (+28).

С начала пандемии COVID-19 заболели 43 215 правоохранителей, выздоровели - 41 816, умерли - 168.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

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