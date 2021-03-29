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В Израиле зафиксировали новый штамм коронавируса

В Израиле зафиксировали новый штамм коронавируса

Биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года. От других разновидностей вируса он отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, описание вируса ученые опубликовали на medRxiv.

Отметим, статьи, опубликованные на medRxiv не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

"Штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре", - говорится в описании.

По данным биологов, эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам. Вероятно, она не усиливает симптомы инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Напомним, сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса. Продолжаются исследования нового штамма.

Кроме того, глава Минздрава Украины заявил, что "британський" штамм коронавируса распространился по всей Украине.
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Топ комментарии
+3
Есть британский штамм, а теперь ещё и маланский..
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29.03.2021 13:21
+2
Натаньяху думав шо він теж чемпіон? Ага. Чемпіон є тільки у нас.
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29.03.2021 13:22
+2
хоть и смешно - но смеяться не хочеться - печально все это
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29.03.2021 13:34
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Есть британский штамм, а теперь ещё и маланский..
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29.03.2021 13:21 Ответить
да нет Читаем Библию Ветхий Завет.. Вавилон и Башня Вавилона... Бог пожелал нас разделить на разных... и чтобы мы жили в основе своей в своих народах религиях и царствах а только единицам Бог даровал купечество путешествие моряки и переводчики... с языков...
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29.03.2021 14:07 Ответить
Значит скоро в Тернополе появится.
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29.03.2021 13:21 Ответить
Натаньяху думав шо він теж чемпіон? Ага. Чемпіон є тільки у нас.
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29.03.2021 13:22 Ответить
ойц, а на него отдельный пачпорт муннизации будут выдавать, али как?...
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29.03.2021 13:32 Ответить
хоть и смешно - но смеяться не хочеться - печально все это
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29.03.2021 13:34 Ответить
Информация встречается ,в основном,на российских сайтах и слегка опоздала.
И,к сожалению на Цензоре.
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29.03.2021 13:47 Ответить
Нам о ковидных показателях Израиля - только мечтать. Даже если учесть разницу в численности населения.
March 29 (GMT)
Updates

88 new cases and 9 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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29.03.2021 14:01 Ответить
Это просто проверки не делают. В связи с праздниками.
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29.03.2021 14:50 Ответить
Тю. Давай мы тоже сделаем 7507 тестов в день, а не за 100к как у нас.
Там внизу интересная табличка, тренд по тестированию виден невооруженным глазом.
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29.03.2021 15:16 Ответить
А вообще эта новость сильно напоминает маркетинг, на тот случай, если вакцина помогать не будет.
Но поглядим.
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29.03.2021 15:17 Ответить
Мне кажется, что когда Вам вынесли Вашего ребенка в роддоме, Вы сказали:
-Это мне сильно напоминает маркетинг!"
А медсестра ответила:
- Ну и имя у Вашего соседа!
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29.03.2021 17:22 Ответить
Тебе кажется.
Я присутствовал при родах. От начала и до конца. Хотя на бумаге это было низзя.
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01.04.2021 13:35 Ответить
Треба закрити сполучення з Ізраілем.
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29.03.2021 14:04 Ответить
Заграв вже той коронавірус,через десяток бабуїнів стаждає весь світ,бо якась китайсько-мацковська нечисть вирішила біологічну зброю порозробляти.
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29.03.2021 14:27 Ответить
Новий штам, який краде гроші з гаманців та кладе під маску?
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29.03.2021 14:31 Ответить
В связи с фактическим завершением в Израиле вакцинирования населения вакциной Pfizer (вторую дозу получили 73% населения, в сутки в стране первой и второй дозами вакцинируется более 40 тыс.человек) и резким сокращением заболеваний, госпитализаций и смертей от Ковид-19, ряд стран открывают свои границы для граждан этой страны. О готовности беспрепятственно принимать туристов из Израиля с "зелёными" паспортами вакцинации Pfizer объявили Польша, Греция, Кипр, Словения, Эстония, Грузия.
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29.03.2021 14:44 Ответить
З 1-го квітня Ізраїль має вже все відкрити, бо - перемога.
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29.03.2021 15:17 Ответить
Ізя, певно, хоче сказати, шо усі нині помираючі від ковіду в Ізраїлі - це невакциновані.
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29.03.2021 16:39 Ответить
Ну чуваки-это ж китайская технология,штамповать подделки,щоб замылить оригинальный бренд.Оригинальный бренд вируса Раша мейде из Китай,теперь тупо замыливается и размазывается в подделках.Не просто подделках,а подделках Англии,Швейцарии,теперь Израиля...Всё это в исторической перспективе,должно похоронить оринал и представить Миру новых виновников.А это и Англия со своим штаммом.Швейцария со своим.Израиль представляет сегодня свой штамм.И не слово больше о Раша китайском Векторе
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29.03.2021 17:52 Ответить
 
 