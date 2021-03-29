В Израиле зафиксировали новый штамм коронавируса
Биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года. От других разновидностей вируса он отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, описание вируса ученые опубликовали на medRxiv.
Отметим, статьи, опубликованные на medRxiv не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.
"Штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре", - говорится в описании.
По данным биологов, эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам. Вероятно, она не усиливает симптомы инфекции.
Напомним, сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса. Продолжаются исследования нового штамма.
Кроме того, глава Минздрава Украины заявил, что "британський" штамм коронавируса распространился по всей Украине.
Пожалуйста, подождите...
И,к сожалению на Цензоре.
March 29 (GMT)
Updates
88 new cases and 9 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Там внизу интересная табличка, тренд по тестированию виден невооруженным глазом.
Но поглядим.
-Это мне сильно напоминает маркетинг!"
А медсестра ответила:
- Ну и имя у Вашего соседа!
Я присутствовал при родах. От начала и до конца. Хотя на бумаге это было низзя.