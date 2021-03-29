В Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу
Біологи виявили новий штам коронавірусу, який виник на території Ізраїлю в кінці осені 2020 року. Від інших різновидів вірусу він відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, опис вірусу вчені опублікували на medRxiv.
Зазначимо, статті, опубліковані на medRxiv - не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.
"Штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні", - йдеться в описі.
За даними біологів, ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції.
Нагадаємо, співробітники спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно, Чехія, виявили новий штам коронавірусу. Тривають дослідження нового штаму.
Крім того, голова МОЗ України заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні.
Будь ласка, зачекайте...
И,к сожалению на Цензоре.
March 29 (GMT)
Updates
88 new cases and 9 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Там внизу интересная табличка, тренд по тестированию виден невооруженным глазом.
Но поглядим.
-Это мне сильно напоминает маркетинг!"
А медсестра ответила:
- Ну и имя у Вашего соседа!
Я присутствовал при родах. От начала и до конца. Хотя на бумаге это было низзя.