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В Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

В Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

Біологи виявили новий штам коронавірусу, який виник на території Ізраїлю в кінці осені 2020 року. Від інших різновидів вірусу він відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, опис вірусу вчені опублікували на medRxiv.

Зазначимо, статті, опубліковані на medRxiv - не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

"Штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні", - йдеться в описі.

За даними біологів, ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції.

Також читайте: Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації

Нагадаємо, співробітники спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно, Чехія, виявили новий штам коронавірусу. Тривають дослідження нового штаму.

Крім того, голова МОЗ України заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні.

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Топ коментарі
+3
Есть британский штамм, а теперь ещё и маланский..
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29.03.2021 13:21
+2
Натаньяху думав шо він теж чемпіон? Ага. Чемпіон є тільки у нас.
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29.03.2021 13:22
+2
хоть и смешно - но смеяться не хочеться - печально все это
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29.03.2021 13:34
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Есть британский штамм, а теперь ещё и маланский..
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29.03.2021 13:21 Відповісти
да нет Читаем Библию Ветхий Завет.. Вавилон и Башня Вавилона... Бог пожелал нас разделить на разных... и чтобы мы жили в основе своей в своих народах религиях и царствах а только единицам Бог даровал купечество путешествие моряки и переводчики... с языков...
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29.03.2021 14:07 Відповісти
Значит скоро в Тернополе появится.
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29.03.2021 13:21 Відповісти
Натаньяху думав шо він теж чемпіон? Ага. Чемпіон є тільки у нас.
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29.03.2021 13:22 Відповісти
ойц, а на него отдельный пачпорт муннизации будут выдавать, али как?...
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29.03.2021 13:32 Відповісти
хоть и смешно - но смеяться не хочеться - печально все это
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29.03.2021 13:34 Відповісти
Информация встречается ,в основном,на российских сайтах и слегка опоздала.
И,к сожалению на Цензоре.
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29.03.2021 13:47 Відповісти
Нам о ковидных показателях Израиля - только мечтать. Даже если учесть разницу в численности населения.
March 29 (GMT)
Updates

88 new cases and 9 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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29.03.2021 14:01 Відповісти
Это просто проверки не делают. В связи с праздниками.
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29.03.2021 14:50 Відповісти
Тю. Давай мы тоже сделаем 7507 тестов в день, а не за 100к как у нас.
Там внизу интересная табличка, тренд по тестированию виден невооруженным глазом.
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29.03.2021 15:16 Відповісти
А вообще эта новость сильно напоминает маркетинг, на тот случай, если вакцина помогать не будет.
Но поглядим.
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29.03.2021 15:17 Відповісти
Мне кажется, что когда Вам вынесли Вашего ребенка в роддоме, Вы сказали:
-Это мне сильно напоминает маркетинг!"
А медсестра ответила:
- Ну и имя у Вашего соседа!
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29.03.2021 17:22 Відповісти
Тебе кажется.
Я присутствовал при родах. От начала и до конца. Хотя на бумаге это было низзя.
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01.04.2021 13:35 Відповісти
Треба закрити сполучення з Ізраілем.
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29.03.2021 14:04 Відповісти
Заграв вже той коронавірус,через десяток бабуїнів стаждає весь світ,бо якась китайсько-мацковська нечисть вирішила біологічну зброю порозробляти.
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29.03.2021 14:27 Відповісти
Новий штам, який краде гроші з гаманців та кладе під маску?
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29.03.2021 14:31 Відповісти
В связи с фактическим завершением в Израиле вакцинирования населения вакциной Pfizer (вторую дозу получили 73% населения, в сутки в стране первой и второй дозами вакцинируется более 40 тыс.человек) и резким сокращением заболеваний, госпитализаций и смертей от Ковид-19, ряд стран открывают свои границы для граждан этой страны. О готовности беспрепятственно принимать туристов из Израиля с "зелёными" паспортами вакцинации Pfizer объявили Польша, Греция, Кипр, Словения, Эстония, Грузия.
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29.03.2021 14:44 Відповісти
З 1-го квітня Ізраїль має вже все відкрити, бо - перемога.
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29.03.2021 15:17 Відповісти
Ізя, певно, хоче сказати, шо усі нині помираючі від ковіду в Ізраїлі - це невакциновані.
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29.03.2021 16:39 Відповісти
Ну чуваки-это ж китайская технология,штамповать подделки,щоб замылить оригинальный бренд.Оригинальный бренд вируса Раша мейде из Китай,теперь тупо замыливается и размазывается в подделках.Не просто подделках,а подделках Англии,Швейцарии,теперь Израиля...Всё это в исторической перспективе,должно похоронить оринал и представить Миру новых виновников.А это и Англия со своим штаммом.Швейцария со своим.Израиль представляет сегодня свой штамм.И не слово больше о Раша китайском Векторе
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29.03.2021 17:52 Відповісти
 
 