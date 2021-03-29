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Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав

Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав

В настоящее время функционал министерства здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) по принятым в Украине стандартам. Внедрение в Украине начнется сразу после финального решения в Евросоюзе по запуску такого документа.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение. Поэтому смотрим, какое будет финальное решение и сразу начнем внедрение в Украине", - отметил Кучер.

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Он сообщил, что Минздрав внимательно следит за новостями из Евросоюза, где на днях Еврокомиссия презентовала проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.

Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда"

"Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - сказал спикер.

После этого, по его словам, страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС. И таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.

"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу", - добавил он.

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Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав 01
Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав 02

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Топ комментарии
+5
Ну, это и было задумано изначально. Теперь очередь за массовым чипированием, аргумент - а чтобы бумагу экономить )
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29.03.2021 15:22
+4
Правильно, нема чого холопам без аусвайса ходить
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29.03.2021 15:29
+3
чипование это твой шанс поумнеть, маск уже делает опыты на обезьянах
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29.03.2021 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну, это и было задумано изначально. Теперь очередь за массовым чипированием, аргумент - а чтобы бумагу экономить )
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29.03.2021 15:22 Ответить
чипование это твой шанс поумнеть, маск уже делает опыты на обезьянах
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29.03.2021 15:30 Ответить
а почему не твой? ты же уже записался в очередь?
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29.03.2021 16:33 Ответить
он уже )
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29.03.2021 18:53 Ответить
Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7654
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29.03.2021 16:00 Ответить
Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4281
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29.03.2021 16:02 Ответить
1. Адам - жив 930 років, в 130 років породив Сифа;
2. Сиф - жив 912 років, в 105 років породив Еноса;
3. Енош - жив 905 років, в 90 років породив Кенана;
4. Кинан - жив 910 років, в 70 років породив Магалал'їла;
Ну якось так)))
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29.03.2021 16:26 Ответить
А янукович протянул 3 года и скурвился.
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29.03.2021 16:41 Ответить
маячня
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29.03.2021 16:32 Ответить
"... Основоположник санитарной статистики Петр Куракин, проанализировав мате­риалы переписи 1897 года и данные об умерших за 1896-1897 годы, посчитал, что средняя продолжительность жизни в Европейской России для женщин была немногим более 31 года, для мужчин - 29 лет. На территории Украины и Белоруссии эти цифры были чуть выше - 36 лет и 37 лет для женщин, а также 35 и 37 лет для мужчин....."
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29.03.2021 16:58 Ответить
Ну якщо так виривати з контексту (тобто довіряти якомусь Куракіну та його аналізу обмеженої статистики), то ти правий. Часи війн, холери (бо люди пили воду, в яку до того насрали), відсутності масового використання антибіотиків та вітамінів. Чудові часи.
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29.03.2021 17:04 Ответить
"... Эксперты того времени сходились на том, что одними из причин этого были беднота и тяжелая санитарная обстановка...."
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29.03.2021 17:12 Ответить
Згодний.
Дуже багато малих дітей помирало. До 1 року, до 1 місяця життя. Це в підсумку вкрай негативно впливало на показник СЕРЕДНЬОЇ тривалості життя.
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29.03.2021 18:54 Ответить
Ну так на фото такие вот и есть, Что говорить за 140 лет назад, когда я и в наше время встречал своих одногодок, которые выглядели как старики. Хоть жить стали и гораздо дольше.
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29.03.2021 19:07 Ответить
Ваше фото маніпулює такими поняттями, як щеплення, "натуральна їжа", "бездоганна екологія" тощо. В цьому проблема.
Раніше помирали в першу чергу від хвороб, які були поширені через дуже низький рівень життя: антисанітарія, відсутність вітамінів та антибіотиків тощо. Більшість хвороб в цивілізованих країнах зникла, колі ці проблеми були усунуті ЗАДОВГО ДО масової вакцинації.
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29.03.2021 21:14 Ответить
Да неужели? Болезни исчезли во многом и благодаря именно прививкам. Оспа, дифтерия, коклюш, полиомиелит, туберкулез, корь, столбняк, паротит ... Сколько людей не доживало и до 20 из-за этих болезнй? Сколько в 19 веке и начале 20 убила одна оспа?
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29.03.2021 22:44 Ответить


вивчи, коли почали масово використовувати щеплення, і коли перестали хворіти відповідними хворобами в цивілізованих країнах

але до кого я звертаюсь? до раба дебіловізора
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29.03.2021 22:47 Ответить
Ты на картинку внимательно смотрел? И на статистику средней продолжительности жизни https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60 Это о каких странах? Или абы воздух испортить?https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60Т.е. я не прав, что эпидемия оспы убила в конце 19 и начале 20 около 500 млн.человек? Или вакцину от https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60полиомиелита изобрели в 18 веке? Это в какой реальности?
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29.03.2021 23:09 Ответить
Для начала: если это не будет унифицированный межгалактический стандарт по вводу и сопровождению инфо, признанный всеми странами-участницами - деньги на ветер. Второе: если одни вакцины окажутся "правильнее" других - деньги на ветер. Третье: каково доверие ЕС и прочих к тем подписям и документам, которые стряпаются в Украине (в том числе и в цифровом формате)? - отож...
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29.03.2021 15:23 Ответить
Правильно, нема чого холопам без аусвайса ходить
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29.03.2021 15:29 Ответить
та ви спочатку забезпечте країну потрібною кількістю вакцини, а потім вже будете впроваджувати ці "паспорти"
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29.03.2021 15:41 Ответить
тебе сначала чип вошьют, потом будешь возмущаться )
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29.03.2021 18:54 Ответить
тобі вже вшили?
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30.03.2021 10:50 Ответить
я только после вас
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30.03.2021 16:36 Ответить
И тест брехливый делай
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29.03.2021 19:24 Ответить
Хаха, пусть подотрутся этой бумажкой. Я как игнорировал это все, так и буду игнорировать. Пусть баранье это все покупает и носит свои кровные в лапы воров и обманщиков.
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29.03.2021 16:10 Ответить
""Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, ... Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение...." .....один вакцинований (2 дози).... виписуйте пашпорт, чи шо...

МОЗ.... чим ви...... займаєтесь? ......censored........
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29.03.2021 16:59 Ответить
Ветиринарный паспорт.Замечательно.Скот заслуживает на Третью скотобойню
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29.03.2021 18:44 Ответить
Ще минулого літа писав про те, що пропуском в магазин замість брудної блакитної ганчірки на обличчі стане оцей папірець. Так ні, волали, що це все конспірологія. А тепер їжТЕ.
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29.03.2021 18:56 Ответить
Барановирусные
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29.03.2021 19:25 Ответить
.....це порушення прав і свободи людини!!!
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29.03.2021 22:17 Ответить
Хорошо, правильно.
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29.03.2021 22:55 Ответить
 
 