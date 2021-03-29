Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав
В настоящее время функционал министерства здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) по принятым в Украине стандартам. Внедрение в Украине начнется сразу после финального решения в Евросоюзе по запуску такого документа.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение. Поэтому смотрим, какое будет финальное решение и сразу начнем внедрение в Украине", - отметил Кучер.
Он сообщил, что Минздрав внимательно следит за новостями из Евросоюза, где на днях Еврокомиссия презентовала проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.
Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда"
"Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - сказал спикер.
После этого, по его словам, страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.
Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС. И таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.
"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу", - добавил он.
Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.
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2. Сиф - жив 912 років, в 105 років породив Еноса;
3. Енош - жив 905 років, в 90 років породив Кенана;
4. Кинан - жив 910 років, в 70 років породив Магалал'їла;
Ну якось так)))
Дуже багато малих дітей помирало. До 1 року, до 1 місяця життя. Це в підсумку вкрай негативно впливало на показник СЕРЕДНЬОЇ тривалості життя.
Раніше помирали в першу чергу від хвороб, які були поширені через дуже низький рівень життя: антисанітарія, відсутність вітамінів та антибіотиків тощо. Більшість хвороб в цивілізованих країнах зникла, колі ці проблеми були усунуті ЗАДОВГО ДО масової вакцинації.
вивчи, коли почали масово використовувати щеплення, і коли перестали хворіти відповідними хворобами в цивілізованих країнах
але до кого я звертаюсь? до раба дебіловізора
МОЗ.... чим ви...... займаєтесь? ......censored........