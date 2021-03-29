Внедрение COVID-паспортов начнется сразу после финального решения ЕС, - Минздрав

В настоящее время функционал министерства здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) по принятым в Украине стандартам. Внедрение в Украине начнется сразу после финального решения в Евросоюзе по запуску такого документа.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение. Поэтому смотрим, какое будет финальное решение и сразу начнем внедрение в Украине", - отметил Кучер.

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Он сообщил, что Минздрав внимательно следит за новостями из Евросоюза, где на днях Еврокомиссия презентовала проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.

Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда"

"Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - сказал спикер.

После этого, по его словам, страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС. И таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.

"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу", - добавил он.

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Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.



