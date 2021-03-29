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Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ

Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ

Нині функціонал міністерства охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) за прийнятими в Україні стандартами. Впровадження в Україні почнеться відразу після фінального рішення в Євросоюзі щодо запуску такого документа.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі функціонал органів охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати необідні документи, але поки що по прийнятому в Україні стандарту. Міністерство охорони здоров'я України зробило крок на випередження, тому дивимось, яке буде фінальне рішення, і одразу почнемо впровадження в Україні", - зазначив Кучер.

Він повідомив, що МОЗ уважно стежить за новинами з Євросоюзу, де днями Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати повинні стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла COVID-19.

Також читайте: У ЄС із 15 червня планують увести COVID-паспорти: Це ціна туристичного сезону

Громадяни третіх країн зможуть подати запит на отримання сертифіката ЄС про вакцинацію для в'їзду на територію блоку, але для цього будуть певні умови. Про це заявив прессекретар ЄК на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда"

"Як ви знаєте, на цей час необов’язкові подорожі до ЄС з третіх країн заборонені, окрім невеликої кількості країн. Громадяни ЄС, які мають легальні підстави подорожувати, зможуть отримати зелений цифровий сертифікат. Не громадяни ЄС зможуть подати запит на сертифікат, надавши всю необхідну інформацію, в тому числі належні докази вакцинації, яку він чи вона пройшли", - сказав речник.

Після цього, за його словами, країни-члени повинні оцінити, чи була надана необхідна інформація, і вирішити, чи видавати цифровий зелений сертифікат.

Він пояснив, що є також друга опція, коли Єврокомісія ухвалить рішення про те, що сертифікати про вакцинацію третьої країни відповідають вимогам ЄС. І таким чином, ці сертифікати визнаватимуться на рівні із документом ЄС.

"Але це не те, що ми розглядаємо прямо зараз, це питання на найближчу перспективу", - додав він.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ 01
Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ 02

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Топ коментарі
+5
Ну, это и было задумано изначально. Теперь очередь за массовым чипированием, аргумент - а чтобы бумагу экономить )
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29.03.2021 15:22
+4
Правильно, нема чого холопам без аусвайса ходить
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29.03.2021 15:29
+3
чипование это твой шанс поумнеть, маск уже делает опыты на обезьянах
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29.03.2021 15:30
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Ну, это и было задумано изначально. Теперь очередь за массовым чипированием, аргумент - а чтобы бумагу экономить )
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29.03.2021 15:22 Відповісти
чипование это твой шанс поумнеть, маск уже делает опыты на обезьянах
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29.03.2021 15:30 Відповісти
а почему не твой? ты же уже записался в очередь?
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29.03.2021 16:33 Відповісти
он уже )
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29.03.2021 18:53 Відповісти
Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7654
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29.03.2021 16:00 Відповісти
Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4281
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29.03.2021 16:02 Відповісти
1. Адам - жив 930 років, в 130 років породив Сифа;
2. Сиф - жив 912 років, в 105 років породив Еноса;
3. Енош - жив 905 років, в 90 років породив Кенана;
4. Кинан - жив 910 років, в 70 років породив Магалал'їла;
Ну якось так)))
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29.03.2021 16:26 Відповісти
А янукович протянул 3 года и скурвился.
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29.03.2021 16:41 Відповісти
маячня
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29.03.2021 16:32 Відповісти
"... Основоположник санитарной статистики Петр Куракин, проанализировав мате­риалы переписи 1897 года и данные об умерших за 1896-1897 годы, посчитал, что средняя продолжительность жизни в Европейской России для женщин была немногим более 31 года, для мужчин - 29 лет. На территории Украины и Белоруссии эти цифры были чуть выше - 36 лет и 37 лет для женщин, а также 35 и 37 лет для мужчин....."
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29.03.2021 16:58 Відповісти
Ну якщо так виривати з контексту (тобто довіряти якомусь Куракіну та його аналізу обмеженої статистики), то ти правий. Часи війн, холери (бо люди пили воду, в яку до того насрали), відсутності масового використання антибіотиків та вітамінів. Чудові часи.
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29.03.2021 17:04 Відповісти
"... Эксперты того времени сходились на том, что одними из причин этого были беднота и тяжелая санитарная обстановка...."
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29.03.2021 17:12 Відповісти
Згодний.
Дуже багато малих дітей помирало. До 1 року, до 1 місяця життя. Це в підсумку вкрай негативно впливало на показник СЕРЕДНЬОЇ тривалості життя.
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29.03.2021 18:54 Відповісти
Ну так на фото такие вот и есть, Что говорить за 140 лет назад, когда я и в наше время встречал своих одногодок, которые выглядели как старики. Хоть жить стали и гораздо дольше.
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29.03.2021 19:07 Відповісти
Ваше фото маніпулює такими поняттями, як щеплення, "натуральна їжа", "бездоганна екологія" тощо. В цьому проблема.
Раніше помирали в першу чергу від хвороб, які були поширені через дуже низький рівень життя: антисанітарія, відсутність вітамінів та антибіотиків тощо. Більшість хвороб в цивілізованих країнах зникла, колі ці проблеми були усунуті ЗАДОВГО ДО масової вакцинації.
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29.03.2021 21:14 Відповісти
Да неужели? Болезни исчезли во многом и благодаря именно прививкам. Оспа, дифтерия, коклюш, полиомиелит, туберкулез, корь, столбняк, паротит ... Сколько людей не доживало и до 20 из-за этих болезнй? Сколько в 19 веке и начале 20 убила одна оспа?
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29.03.2021 22:44 Відповісти


вивчи, коли почали масово використовувати щеплення, і коли перестали хворіти відповідними хворобами в цивілізованих країнах

але до кого я звертаюсь? до раба дебіловізора
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29.03.2021 22:47 Відповісти
Ты на картинку внимательно смотрел? И на статистику средней продолжительности жизни https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60 Это о каких странах? Или абы воздух испортить?https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60Т.е. я не прав, что эпидемия оспы убила в конце 19 и начале 20 около 500 млн.человек? Или вакцину от https://censor.net/ru/comments/locate/3256230/01921469-63ce-713e-be4c-812443ee4e60полиомиелита изобрели в 18 веке? Это в какой реальности?
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29.03.2021 23:09 Відповісти
Для начала: если это не будет унифицированный межгалактический стандарт по вводу и сопровождению инфо, признанный всеми странами-участницами - деньги на ветер. Второе: если одни вакцины окажутся "правильнее" других - деньги на ветер. Третье: каково доверие ЕС и прочих к тем подписям и документам, которые стряпаются в Украине (в том числе и в цифровом формате)? - отож...
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29.03.2021 15:23 Відповісти
Правильно, нема чого холопам без аусвайса ходить
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29.03.2021 15:29 Відповісти
та ви спочатку забезпечте країну потрібною кількістю вакцини, а потім вже будете впроваджувати ці "паспорти"
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29.03.2021 15:41 Відповісти
тебе сначала чип вошьют, потом будешь возмущаться )
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29.03.2021 18:54 Відповісти
тобі вже вшили?
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30.03.2021 10:50 Відповісти
я только после вас
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30.03.2021 16:36 Відповісти
И тест брехливый делай
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29.03.2021 19:24 Відповісти
Хаха, пусть подотрутся этой бумажкой. Я как игнорировал это все, так и буду игнорировать. Пусть баранье это все покупает и носит свои кровные в лапы воров и обманщиков.
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29.03.2021 16:10 Відповісти
""Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, ... Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение...." .....один вакцинований (2 дози).... виписуйте пашпорт, чи шо...

МОЗ.... чим ви...... займаєтесь? ......censored........
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29.03.2021 16:59 Відповісти
Ветиринарный паспорт.Замечательно.Скот заслуживает на Третью скотобойню
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29.03.2021 18:44 Відповісти
Ще минулого літа писав про те, що пропуском в магазин замість брудної блакитної ганчірки на обличчі стане оцей папірець. Так ні, волали, що це все конспірологія. А тепер їжТЕ.
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29.03.2021 18:56 Відповісти
Барановирусные
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29.03.2021 19:25 Відповісти
.....це порушення прав і свободи людини!!!
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29.03.2021 22:17 Відповісти
Хорошо, правильно.
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29.03.2021 22:55 Відповісти
 
 