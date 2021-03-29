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Новости Санкции против России
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Канада (2006) Крым (26005) санкции (11042) Керченский мост (386)

Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Керченского моста в оккупированном РФ Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил новые санкции против двоих физлиц и четырех организаций... в ответ на незаконную аннексию Россией автономной республики Крым", - говорится в сообщении канадского МИД.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

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Топ комментарии
+7
А зекретин на прошлой неделе снял...понятно,это Порошенко канадцев подговорил,тем более Джастин зебобу терпеть не может)))
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29.03.2021 21:44
+5
а наши снимают....
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29.03.2021 21:53
+5
я видел где ты взял это говно
говорю же - старое и давно протухшее
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29.03.2021 22:04
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А зекретин на прошлой неделе снял...понятно,это Порошенко канадцев подговорил,тем более Джастин зебобу терпеть не может)))
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29.03.2021 21:44 Ответить
Краще роз'ясни чому твій кумир за два роки не ввів санкцій, а достроково зняв ті, що були введені?
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29.03.2021 22:25 Ответить
а наши снимают....
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29.03.2021 21:53 Ответить
чтоб пиндосам стыдно было
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29.03.2021 21:55 Ответить
говно старое старое
давно протухшее
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29.03.2021 22:00 Ответить
я видел где ты взял это говно
говорю же - старое и давно протухшее
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29.03.2021 22:04 Ответить
да я понимаю что ваша основная еда - говно
но протухшее зачем жрать? не понимаю
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29.03.2021 22:20 Ответить
я - наблюдатель
дегустаторы - ты и такие как ты
нравится?
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29.03.2021 22:32 Ответить
смешно. честно - смешно
в стиле петросяна, но ничего...
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29.03.2021 22:34 Ответить
БенЯдіктова з портновим, все ще очікують компроману на Порошенка. Вперед.
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29.03.2021 22:21 Ответить
да возможно все -"он и Путина в ООН тоже назвал"убийцей" задолго как это повторил Байден,чего невозможно с"зе"
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29.03.2021 22:35 Ответить
Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9430

...
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29.03.2021 22:19 Ответить
нет повести печальнее в истории,
чем жить
на оккупированной
территории .
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29.03.2021 22:28 Ответить
спасибо Канаде!
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29.03.2021 23:58 Ответить
 
 