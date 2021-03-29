Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
Канада ввела санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом Керченського моста в окупованому РФ Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій ... у відповідь на незаконну анексію Росією автономної республіки Крим", - сказано в повідомленні канадського МЗС.
Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроєкт" і "Дирекція з будівництва залізниці. Беркакит-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.
Обмежувальні заходи мають на увазі заморожування активів і заборону на торгові операції в Канаді.
Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже ввели санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.
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давно протухшее
говорю же - старое и давно протухшее
но протухшее зачем жрать? не понимаю
дегустаторы - ты и такие как ты
нравится?
в стиле петросяна, но ничего...
...
чем жить
на оккупированной
территории .