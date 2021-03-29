УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11048 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 546 26
Канада (2114) Крим (14082) санкції (11297) Керченський міст (525)

Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму

Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму

Канада ввела санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом Керченського моста в окупованому РФ Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій ... у відповідь на незаконну анексію Росією автономної республіки Крим", - сказано в повідомленні канадського МЗС.

Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроєкт" і "Дирекція з будівництва залізниці. Беркакит-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Читайте також: Канада ввела санкції проти глави ФСБ Бортнікова і ще 8 чиновників за систематичне порушення прав людини в РФ

Обмежувальні заходи мають на увазі заморожування активів і заборону на торгові операції в Канаді.

Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже ввели санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А зекретин на прошлой неделе снял...понятно,это Порошенко канадцев подговорил,тем более Джастин зебобу терпеть не может)))
показати весь коментар
29.03.2021 21:44
+5
а наши снимают....
показати весь коментар
29.03.2021 21:53
+5
я видел где ты взял это говно
говорю же - старое и давно протухшее
показати весь коментар
29.03.2021 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зекретин на прошлой неделе снял...понятно,это Порошенко канадцев подговорил,тем более Джастин зебобу терпеть не может)))
показати весь коментар
29.03.2021 21:44 Відповісти
Краще роз'ясни чому твій кумир за два роки не ввів санкцій, а достроково зняв ті, що були введені?
показати весь коментар
29.03.2021 22:25 Відповісти
а наши снимают....
показати весь коментар
29.03.2021 21:53 Відповісти
чтоб пиндосам стыдно было
показати весь коментар
29.03.2021 21:55 Відповісти
говно старое старое
давно протухшее
показати весь коментар
29.03.2021 22:00 Відповісти
я видел где ты взял это говно
говорю же - старое и давно протухшее
показати весь коментар
29.03.2021 22:04 Відповісти
да я понимаю что ваша основная еда - говно
но протухшее зачем жрать? не понимаю
показати весь коментар
29.03.2021 22:20 Відповісти
я - наблюдатель
дегустаторы - ты и такие как ты
нравится?
показати весь коментар
29.03.2021 22:32 Відповісти
смешно. честно - смешно
в стиле петросяна, но ничего...
показати весь коментар
29.03.2021 22:34 Відповісти
БенЯдіктова з портновим, все ще очікують компроману на Порошенка. Вперед.
показати весь коментар
29.03.2021 22:21 Відповісти
да возможно все -"он и Путина в ООН тоже назвал"убийцей" задолго как это повторил Байден,чего невозможно с"зе"
показати весь коментар
29.03.2021 22:35 Відповісти
Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9430

...
показати весь коментар
29.03.2021 22:19 Відповісти
нет повести печальнее в истории,
чем жить
на оккупированной
территории .
показати весь коментар
29.03.2021 22:28 Відповісти
спасибо Канаде!
показати весь коментар
29.03.2021 23:58 Відповісти
 
 