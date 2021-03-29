Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму

Канада ввела санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом Керченського моста в окупованому РФ Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій ... у відповідь на незаконну анексію Росією автономної республіки Крим", - сказано в повідомленні канадського МЗС.

Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроєкт" і "Дирекція з будівництва залізниці. Беркакит-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

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Обмежувальні заходи мають на увазі заморожування активів і заборону на торгові операції в Канаді.

Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже ввели санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.