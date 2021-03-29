Масляков принял в Международный союз КВН лигу из ОРДО
Гендиректор ТТО "АМИК" Александр Масляков решил признать лигу КВН при группировке "ДНР" - лиге присвоил официальный статус и приняли в состав Международного Союза КВН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
В соцсетях отмечается, что в Донецке 23 марта начинает работу "Официальная Юго-Восточная лига КВН "Донбасс"".
Редакторами лиги станут участники высшей лиги в составе команды КВН "НАТЕ" - Сергей Малофеев и Алексей Туркулец.
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Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь
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К сожалению после 91 это превратилось в махровую украинофобию жидоджентльменов последующей мутацией в имперское и зеленое говно
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
И это называется показательная казнь. Взяли мальчика русского витязя в трусиках, к канатам прибили. Один прибивал, двое белое полотенце бросали.
https://twitter.com/i/status/1376086524127772673 https://twitter.com/i/status/1376086524127772673
Ждём реакции гаранта на эту выходку.
...
А он шо, ещё жив?....😕
жил совейский масляков - губошлёпом,
и тянул он в квн не смеяцца,
а лизать всю жизнь кремлёвские жопы !
Шуты и клоуны у трона
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей
За место на Кремлевском пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь
Здесь не фамилии, а клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы
Они вливают в мир с экранов
Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх
Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей
За место на Кремлевском пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь
Здесь не фамилии, а клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы
Они вливают в мир с экранов
Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх
Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
весь мусор ватный оттуда лезет..