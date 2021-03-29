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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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КВК (10) Донбас (22348)

Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО

Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО

Гендиректор ТТО "АМІК" Олександр Масляков вирішив визнати лігу КВК при угрупованні "ДНР" - лізі присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

У соцмережах зазначається, що в Донецьку 23 березня починає роботу "Офіційна Південно-Східна ліга КВК "Донбас"".

Редакторами ліги стануть учасники вищої ліги у складі команди КВК "НАТЕ" - Сергій Малофєєв і Олексій Туркулець.

Читайте також: Про що жартують команди з ОРДО, які заявились на російську "Лігу сміху": Працьовиті люди Донецька і відпочинок із макіївськими типами
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Топ коментарі
+42
Чому дивуватись ,це саме з цього кубла виповзла зелена пліснява !!!)))
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29.03.2021 21:58
+36
https://www.youtube.com/watch?v=R5iAflK1KKM&t=19s

Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь
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29.03.2021 21:43
+28
этого бамбасянина забрать не забудьте нахрен!!!!

Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 7866 ОТ
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29.03.2021 22:22
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Дастіженіє маладих ріспуплік!
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29.03.2021 21:42 Відповісти
Чому дивуватись ,це саме з цього кубла виповзла зелена пліснява !!!)))
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29.03.2021 21:58 Відповісти
этого бамбасянина забрать не забудьте нахрен!!!!

Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 7866 ОТ
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29.03.2021 22:22 Відповісти
От одного вида и умственных потуг этих дебильных "квнщиков" одновременно появятся ржачка и рыгачка.
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29.03.2021 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R5iAflK1KKM&t=19s

Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь
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29.03.2021 21:43 Відповісти
Дідиваєвалє!
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29.03.2021 21:45 Відповісти
Масляков принял в Международный союз КВН лигу из ОРДО - Цензор.НЕТ 8944
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29.03.2021 21:46 Відповісти
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29.03.2021 21:52 Відповісти
...сказал Зюганов и зюганул.
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29.03.2021 22:01 Відповісти
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29.03.2021 22:38 Відповісти
От за що хоч трішки поважаю комуняк , так це за - прямолінійність. Про що думає про те й говорить ,, і без прикрас .!! .
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29.03.2021 22:01 Відповісти
Дідинапалях лілують!!! Підлога країни готова стріляти з цибулі!
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29.03.2021 22:23 Відповісти
Следующим в данную лигу, надлежит принять ОП Зеленского...*)
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29.03.2021 21:44 Відповісти
не...их не приймут...их сатудава токо выперли )))))
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Не ОП, а ОПГ
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30.03.2021 00:28 Відповісти
Говно вступило в говно.
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29.03.2021 21:45 Відповісти
Этому жиду всё равно, откуда бабло затекает.
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29.03.2021 21:47 Відповісти
Называться команда будет ДоДОКи сГрВо ...дойдём до Киева с грунтовыми водами ..
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29.03.2021 21:47 Відповісти
какой же ты дебил))))))))))
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29.03.2021 23:10 Відповісти
Шо,обидели твою любимую команду ?Ну ничего ,напишешь им письмо открытое в поддержку ,глядишь назначат тебя супер фаном ,будешь с позывным Мотороллер-2...
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29.03.2021 23:24 Відповісти
реально хотелось бы на тебя придурка посмотреть))) твоя харя точно украсит учебник по лечению идиотов с лишними хромосомами. старый ты дурак, сделай клизму иди спать.
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29.03.2021 23:33 Відповісти
Ну то,что ты идиот подтверждать не имело никакого смысла с этим никто и не спорит.
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29.03.2021 23:38 Відповісти
ты тупорылая уровня #уйла-кто как обзывается тот так и называется.
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29.03.2021 23:46 Відповісти
А шо,есть хоть кто-то кто не называет тебя идиотом ,странно ,не встречал таких ..
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29.03.2021 23:51 Відповісти
у тебя придурка деменция наложилась на врожденный аутизм. давай с других адресов кинь пару своих лошиных рыгачек, посмеемся.
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29.03.2021 23:55 Відповісти
Посмеётесь ? А вас там сколько сегодня ? Смотрите там смейтесь не громко а то зафиксируют к койкам ..
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30.03.2021 00:01 Відповісти
Телеведущая Екатерина Стриженова со словами «за что ещё мы должны покаяться перед Украиной?» упала и сломала руку в прямом эфире 1-го канала
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29.03.2021 21:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1376525104482562048 https://twitter.com/i/status/1376525104482562048


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29.03.2021 21:48 Відповісти
ну...Боженька иногда...как бы... (спасибо)
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29.03.2021 22:01 Відповісти
Щось залип на відео *****, моментальна кірма in action
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29.03.2021 22:04 Відповісти
Начала в жёлтом пиджаке, а упала в синем
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30.03.2021 00:09 Відповісти
Так це взагалі чудово. Синій і жовтий - смертельні кольори для кацапів!
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30.03.2021 00:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SsHNtf7-hO8 https://www.youtube.com/watch?v=SsHNtf7-hO8

смотреть на 3-11 cек
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29.03.2021 22:59 Відповісти
Тут треба зробити філіжанку кави, узяти рошенку - і дивитися з відчуттям глибокого етичного і естетичного задоволення
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29.03.2021 23:10 Відповісти
Начала уже платить по счетам.
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29.03.2021 22:01 Відповісти
Якби ще і язик прикусила.
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30.03.2021 07:04 Відповісти
Ж..пу лизал , ж..пу лижет , ж..пу будет лизать . ))
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29.03.2021 21:49 Відповісти
комсомольцы всегда впереди . .
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29.03.2021 21:55 Відповісти
Дискредитировал традицию под корень (((( даже у нас в совке в военном училище полковник с научным званием академик организовывал КВН...где позволялось говорить ну скажем по тем временам очень многое...Правда только для одной специальности инженеров...и организовал он его в глухих 70-х... Тока назывался он иначе "Юморина в день химика"...
К сожалению после 91 это превратилось в махровую украинофобию жидоджентльменов последующей мутацией в имперское и зеленое говно
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29.03.2021 21:50 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



И это называется показательная казнь. Взяли мальчика русского витязя в трусиках, к канатам прибили. Один прибивал, двое белое полотенце бросали.

https://twitter.com/i/status/1376086524127772673 https://twitter.com/i/status/1376086524127772673
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29.03.2021 21:51 Відповісти
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29.03.2021 22:29 Відповісти
Сивоху им туда депортируйте. Для усиления! И можно Юзика отправить, чтоб сожрал за неделю все продзапасы Лугандона.
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29.03.2021 21:52 Відповісти
кловану должно понравиться. получил от маслякова путевку в жизнь как ни крути...
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29.03.2021 21:52 Відповісти
Учитывая то , что Масляков - гей,то зеля получил ту ещё путьовочку!)))
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Сайт-источник картинки - ГОВНО!, Но, картинка - супер!
Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 5105
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29.03.2021 22:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z13qnzUQwuI Oh you tuch my tralala
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29.03.2021 22:14 Відповісти
Масляков принял в Международный союз КВН лигу из ОРДО - Цензор.НЕТ 8968
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29.03.2021 21:52 Відповісти
Враховуючи, скільки там мін і розтяжок лишилося, то мабуть це безвіз у пекло)))
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29.03.2021 21:58 Відповісти
сивуха схватил свою лавочку с мокрыми джинсами и рвонул на дамбас председателем тамошной жюри ))
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29.03.2021 21:53 Відповісти
Хазяїну кевеену, маслякову, дозволили домагатися до мальчіков-квеннщіков!) А нашого зебіла воно -такі не домоглося?!)
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29.03.2021 21:54 Відповісти
Я думаю он сам просился быть стукачем.
Ждём реакции гаранта на эту выходку.
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29.03.2021 21:59 Відповісти
Общество добрый топор шлёт приветствие,в надежде,що он его поймает головой
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29.03.2021 21:55 Відповісти
помним как зелох обращался к куйлуhttps://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U
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29.03.2021 21:56 Відповісти
пусть они лучше примут ордло в россию
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29.03.2021 21:57 Відповісти
В Росіі власної гопоти доху... і навіть більше !!!)))
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Ты хоть думай что писать
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30.03.2021 07:05 Відповісти
Смех...он страхи разгоняет, как восход солнца...
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29.03.2021 21:59 Відповісти
малофеев и туркулец - два дебила это... даже не смешно...
Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 5267 Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 2248

...
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29.03.2021 21:59 Відповісти
Прізвище Малофєєв (себто по-вумному Спєрмін) надає окремо
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29.03.2021 22:06 Відповісти
лілую!
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29.03.2021 22:07 Відповісти
А масляков еще живой?? Его там кобзон давно заждался)))
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Опередил! Пока я смайлик выбирал.)
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29.03.2021 22:02 Відповісти
уже 80 лет - всё веселится...
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29.03.2021 22:46 Відповісти
Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 3483
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29.03.2021 22:00 Відповісти
*****-масляков жеж брат перепутина Их вдецтве перепутали в роддоме
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29.03.2021 22:00 Відповісти
Масляков принял в Международный союз КВН лигу из ОРДО

А он шо, ещё жив?....😕
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29.03.2021 22:01 Відповісти
Естафету від Байдена підхопив призедент Литви. Слава Литві! А зелень все кудись заглядує
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29.03.2021 22:03 Відповісти
ач який веселий та кмітливий масляков
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29.03.2021 22:16 Відповісти
там где пахнет колбасой по 2.20,
жил совейский масляков - губошлёпом,
и тянул он в квн не смеяцца,

а лизать всю жизнь кремлёвские жопы !
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29.03.2021 22:19 Відповісти
жаль, что еще в далеком 2001 г. не исполнилась мечта клоуна и эту зе-леную мерзость москали к себе не забрали, прям с подмостков своего московского КВН, глядишь был бы щас уже придворным клоуном у ботоксного кремлевского карлика ... https://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U забери-те клоуна за долги
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29.03.2021 22:31 Відповісти
теж мені подія. хто такий масляков. що таке ордло і квн?
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29.03.2021 22:32 Відповісти
Масляков - це такий старий хрич, у якого в організьмі масла дох*я. І це масло у нього парадоксально виділяється через мову ( ) методом "міроточенія". І коли він усе життя вилизував мовою дупи вищого керівництва - їм дуже подобалося це "анальне спа". І зараз подобається, власне тому досі й тхне підсолодженою гнилухою "ветер квн". Якось так.
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29.03.2021 23:02 Відповісти
(про это уже писали)

Шуты и клоуны у трона

И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей

За место на Кремлевском пире

За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь

Здесь не фамилии, а клички

Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы

Они вливают в мир с экранов

Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх

Зло и добро меняя цветом

Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
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29.03.2021 23:37 Відповісти
Шуты и клоуны у трона

И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей

За место на Кремлевском пире

За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь

Здесь не фамилии, а клички

Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы

Они вливают в мир с экранов

Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх

Зло и добро меняя цветом

Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
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29.03.2021 23:38 Відповісти
подготавливают нам нового президента не лоха? ....
весь мусор ватный оттуда лезет..
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30.03.2021 00:33 Відповісти
Гавно прийняли в гавно, не біда, то таке
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30.03.2021 01:05 Відповісти
У ЗЕ появились новые коллеги.
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30.03.2021 01:52 Відповісти
Квн как явление уже давно сдох и сгнил. На засрашке это шапито уже никому не нужно. А вот для лугандонцев достижение. Ничтожества.)
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30.03.2021 08:04 Відповісти
МАСЛЯКОВ ЛЮБОВНИЦА ПУТИНА ЭТО ВСЕМ ДАВНО ИЗВЕСТНО !)
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30.03.2021 08:45 Відповісти
стандартная и дешовая проститутка....
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30.03.2021 15:33 Відповісти
 
 