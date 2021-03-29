Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО
Гендиректор ТТО "АМІК" Олександр Масляков вирішив визнати лігу КВК при угрупованні "ДНР" - лізі присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
У соцмережах зазначається, що в Донецьку 23 березня починає роботу "Офіційна Південно-Східна ліга КВК "Донбас"".
Редакторами ліги стануть учасники вищої ліги у складі команди КВК "НАТЕ" - Сергій Малофєєв і Олексій Туркулець.
Топ коментарі
+42 Дмитро Черних 794bd8a2
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+28 Гельдрих
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ОТ
Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь
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К сожалению после 91 это превратилось в махровую украинофобию жидоджентльменов последующей мутацией в имперское и зеленое говно
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
И это называется показательная казнь. Взяли мальчика русского витязя в трусиках, к канатам прибили. Один прибивал, двое белое полотенце бросали.
https://twitter.com/i/status/1376086524127772673 https://twitter.com/i/status/1376086524127772673
Ждём реакции гаранта на эту выходку.
...
А он шо, ещё жив?....😕
жил совейский масляков - губошлёпом,
и тянул он в квн не смеяцца,
а лизать всю жизнь кремлёвские жопы !
Шуты и клоуны у трона
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей
За место на Кремлевском пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь
Здесь не фамилии, а клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы
Они вливают в мир с экранов
Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх
Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей
За место на Кремлевском пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь
Здесь не фамилии, а клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы
Они вливают в мир с экранов
Ху..ла паленку на дрожжах
Куют Кремлю стада баранов
Вселяя пред свободой страх
Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
И Масляков забыл при этом
Что платит дьяволу душой
весь мусор ватный оттуда лезет..