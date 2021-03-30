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Европа (1618) Китай (2792) россия (93011) Боррель (784)

Россия и Китай сближаются для противостояния Западу, - Боррель

Россия и Китай сближаются для противостояния Западу, - Боррель

Россия и Китай, вероятно, объединяют свои силы с целью противостоять западному миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такую точку зрения верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказал в понедельник, 29 марта. Но и в этом случае будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым, добавил он.

Сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, отметил глава дипломатии ЕС. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.

Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат. Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины

Напомним, отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Евросоюз ответил зеркальными мерами. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.

В марте Евросоюз в связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Путина подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России людей, критиковавших происходящее в стране. Совет ЕС в том же месяце ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.
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Топ комментарии
+8
уже продали и кинули в 2014-ом, когда ввели эмбарго на продажу оружия Украине, и это после Будапештского меморандума..
- настаивали на НЕ сопротивление в Крыму...
и да - Обама ЧМО...
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30.03.2021 07:31
+4
если это случится то китай поглотит как минимум часть кацапстана.
вспоминается анекдот про украинско-китайскую границу.
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30.03.2021 07:21
+4
Что за бред. Какую китайскую эмиграцию. Им нужны были китайский рабы, работающие почти за бесплатно.
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30.03.2021 08:38
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если это случится то китай поглотит как минимум часть кацапстана.
вспоминается анекдот про украинско-китайскую границу.
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30.03.2021 07:21 Ответить
чтобы вас добить окончательно надо просто ничего не делать. вы сами друг друга скоро жрать начнете вместе с флотом и армией.
уже начинаете. тут главное не дать вам расползтись по миру когда вы самоликвидироваться начнете. рвать вас будут все.
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30.03.2021 08:36 Ответить
в мене є знайомі, кажуть кацапам вже жопа. просто нам би трошечки піднапрягтися, зібрати 300-400 тіс війська добре технічно озброєного і ми би окупували усю центральну частину РФ.
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30.03.2021 10:11 Ответить
ну я бы так не сказал. железа у них много. но их сейчас просто давят экономически.
причем им это очень чувствительно. уже все совсем не так радужно. да и нахер нам их земля? выгнать и пусть себе делают что хотят. хоть сдохнут - лишь бы не у нас
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30.03.2021 10:16 Ответить
И для того Германия и Франция отталкивают Украину от ЕС целуя зад кацапам? Самый лучший наш союзник это США не предадут и не кинут,хоть зеля со своим кодлом и старается нас рассорить.
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30.03.2021 07:26 Ответить
уже продали и кинули в 2014-ом, когда ввели эмбарго на продажу оружия Украине, и это после Будапештского меморандума..
- настаивали на НЕ сопротивление в Крыму...
и да - Обама ЧМО...
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30.03.2021 07:31 Ответить
А кажуть шо на цьому наполягала Юлька, а виявляється Штати.
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30.03.2021 07:52 Ответить
и Европа, и Юлька, и Турчинов, и Штаты - никому не хотелось рисковать, а Турчинов забыл про присягу защищать тер.целостность Украины - "делай что должен, и будь что будет!"
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30.03.2021 08:01 Ответить
"Турчинов забыл про присягу" - Вы уверены, что дело именно в Турчинове или может забыли, что армия целенаправленно уничтожалась, особенно во времена правления яныка, когда все контролировалось агентами кацапстана. Страна оказалась полностью не готова к вооруженному противостоянию с рашкой.

Я думаю, что Турчинов, не получив поддержки "гарантов", принял самое правильно и сложное решение на тот момент.
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30.03.2021 08:33 Ответить
эмбарго ввели раньше из-за яныка
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30.03.2021 10:17 Ответить
А як ви думали? Це вам не "цацки-пєцки", це - розуміти потрібно.......
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30.03.2021 07:35 Ответить
от такого "братства" Украина только выиграет. Китай ни на копейку не прогнулся в торге за цену на газ, не вкладывает деньги в какие то проекты на территории России и у населения Дальнего Востока есть твердое понимание китаезации.
Уверяю, пройдет немного времени, и зипуны ломанутся в Украину, ибо возможность работать будет только на китайском лесоповале.
Добро пожаловать, плешивый, в обьятия мудрой обезьяны.
Зеха, введи хотя бы визы с ними))
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30.03.2021 07:44 Ответить
Зехі самому ввели і воно обісралось.
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30.03.2021 07:54 Ответить
Ну,это такое себе специфическое сближение. Нетрадиционное,так сказать. Сколенвставальщики в данном случае в коленнолоктевойстояльщики)
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30.03.2021 07:49 Ответить
Срочно введи паспорт вакцинації.
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30.03.2021 07:52 Ответить
Не зближуються, а Китай мирно відбирає свої території і несе китайську весну на іншу територію хинови (московії), а також вступає в конкуренцію до Західних країн, використовуючи мокшів.
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30.03.2021 07:56 Ответить
Еше Северную Корею забыли взять в свой анквлав.
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30.03.2021 08:06 Ответить
Насправді, давно взяли.
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30.03.2021 10:35 Ответить
Жопез Боррель не иначе, как начинает жидко срать.
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30.03.2021 08:09 Ответить
Я переглядаю іноді, що пишуть москалі на тему України, але серйозно їхню =аналітику= не сприймаю. Разом з тим, натрапила недавно на Піонтковського. Зумисне зберегла посилання і скопіювала ті два його сценарії. Для загального розвитку, як то кажеться.

https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/

Но вот в самые последние дни из Пекина стали, наконец, раздаваться сигналы, которые действительно можно интерпретировать в духе никоновской «спины к спине». Впервые МИД КНР осудил введение США очередных санкций в отношении РФ. Напомним, что с 2014 года и по сегодняшний день КНР де факто участвует в программе американских экономических санкций. Китайские банки отказываются обслуживать российские компании, внесенные в черный список.
22-23 марта Лавров посетил Пекин. Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. Сначала он демонстративно нацепил спорную, мягко говоря, медицинскую маску. А затем, разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил «А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал. Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников. Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины. Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
Сценарий №1. Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля.
Подобный результат после семи лет разговоров, переговоров, увещеваний, форумов и форматов станет полным крахом системы европейской безопасности. Отныне игра на континенте будет идти только по российским правилам. Что для США будет означать не только их уход из Европы. И не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия Запад.
США останутся заметным на мировой сцене кастрированным экономическим гигантом, но кто тогда сможет поверить их политическим или тем более военным гарантиям, например, в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия? Япония? Австралия? Все амбициозные планы Вашингтона по созданию противостоящего Китаю Quad Alliance обнуляются.
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30.03.2021 08:26 Ответить
Сегодня в Москве и Пекине к демократическому Западу относятся примерно так же как 80 лет назад к нему относились в Берлине и Москве, если не хуже.
Только на этот раз Москва будет не конечным бенефициаром проекта, а рабочим телом планировщика - пиратской шхуной «Владимир Путин», призванной психологически сокрушить Запад.
Сценарий №2. Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается.
Он отстраняется от власти своим ближайшим окружением: коалицией прагматиков, которые ненавидят его за то, что он начал войну и бешеных, которые ненавидят его за то, что он не закончил ее по формуле «мы в рай, а они просто сдохнут». Его уход оставляет выжженную политическую пустыню, обозленное население и каскадный взрыв внутримафиозных имущественных конфликтов всех против всех. В нарастающей атмосфере хаоса и безвластия возникает серьезная угроза жизни и безопасности миллионов китайскоязычных трактористов, шахтеров, коммерсантов, бойцов Триады, обитающих на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока. Своевременный ввод (для наведения порядка) ограниченных контингентов вежливых желтых человечков горячо приветствуется, в том числе и подавляющим большинством русскоязычных трудящихся. В ходе свободного волеизъявления на стихийно возникающих локальных референдумах Сибирь, Дальний Восток и Священное Северное море (Бэйхай) возвращаются в родную гавань Империи Юань. Замечательный подарок товарищу Си по случаю провозглашения его пожизненным правителем, а может быть даже и основателем новой китайской династии.
Как и обещал нам когда-то товарищ Ли, трудолюбивые китайцы успешно наведут Порядок Неба в Едином государстве Великая Евразия - Третья Орда*.
Все вышесказанное прекрасно понимают прагматики в Кремле. Их спор с бешеными продолжается, в том числе, и внутри черепной коробки того, кого обозвал Байден. Мягкая китайская сила активно включилась в этот академический диспут на стороне бешеных как бы подбадривая их: работайте братья. Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым.
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30.03.2021 08:27 Ответить
Живет Иран без СВИФТа........... Это кардинально ничего не изменит. Ну подумаешь, будут переводы идти не минуты, а пару-тройку дней
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30.03.2021 08:46 Ответить
Не знаю куда и для чего там сближается россия, а Китай для поглощения территории Сибири россии. А главное, что пустив туда китайцев /а как их не пустишь если они лезут не спрашивая/ хрен их уже вигонишь.
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30.03.2021 08:31 Ответить
Раньше Запад был умнее и использовал Китай против русских. Теперь они напоминают истеричную бабу, которая сама не понимает что делает.
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30.03.2021 08:32 Ответить
Ха. Теперь для них, скорей актуальней использовать РФ против Китая. С влиянием РФ американцы прекрасно справляются пока что. Всадили их в санкции, страна изгой, империя на стадии развала. А вот Китай, то соперник.
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30.03.2021 09:49 Ответить
В середине 20 века США и европейские страны совершили наверное самую страшную ошибку, когда ради того, чтобы остановить китайскую эмиграцию стали экономически поддерживать Китай, выводя на их территорию производства. Но сделанного не воротишь. Вместо того, чтобы сейчас посыпать голову пеплом, им наверное стоит задуматься над тем как это исправлять и вспомнить, что есть много стран с большими человеческими ресурсами. Может хватит стонать и прогибаться перед кацапами ради титана, а перед китайцами ради ширпотреба. Титаном и Украина может завалить рынок, нужны технологии и инвестиции в производство, а наладить выпуск ширпотреба вообще не проблема. У них под боком Мексика. Заодно и пролему с миграцией решат. Мексиканцы бегут в основном из-за нищеты в США..Куда тот Китай денется, если постепенно будет уменьшаться рынок сбыта.
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30.03.2021 08:34 Ответить
Что за бред. Какую китайскую эмиграцию. Им нужны были китайский рабы, работающие почти за бесплатно.
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30.03.2021 08:38 Ответить
Никогда не спорьте на темы, в которых Вы ни в зуб ногой.
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30.03.2021 08:49 Ответить
Почему же они так не делают, если всё так очевидно? Наверное всё же не все так просто
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30.03.2021 09:41 Ответить
Даже слишком очевидно. Но Вы правы, не все так просто. Процесс долгий и болезненный. Хотя Байден может принять такое решение.
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30.03.2021 14:06 Ответить
Женская аналитика.)
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30.03.2021 11:41 Ответить
Это не аналитика, а факт.и началось в 1979 году, когда были восстановлены дипломатические отношения с США. К этому времени нелегалы из Китая заполонили США, лезли как тараканы во все щели. Чайна-тауны расширялись и поглощали целые районы в городах, куда даже полиция боялась нос сунуть.
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30.03.2021 14:03 Ответить
Борьба за влияние была всегда!
Главное правильно выбрать сторону, иначе можно стать "между молотом и наковальней".
А это чревато плохими последствиями, вплоть до потери территорий.
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30.03.2021 08:59 Ответить
Нащадки Золотої Орди притягуються один до одного
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30.03.2021 09:05 Ответить
Опущенный лошаком Лаврушей Боррель развопился. Раньше надо было думать - когда ехал в Мордор с целью договориться.
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30.03.2021 09:48 Ответить
_Как я и говорил раньше. Тупица Запад сюсюкал с людоедской, фашистской расией в нелепой надежде что она будет на стороне Запада против кетая. Но вообще-то они военные союзники, проводящие совместные учения, и они вместе вгрызутся клыками в горло придурковатому Западу!
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30.03.2021 09:52 Ответить
Это все и без пана Борреля понятно. Тем не менее, Китай - это хитрый изворотливый дракон и никогда таким же союзником для РФ, как Белоруссия никогда не станет. Если запахнет жареным, Китай, конечно, сольет Россию. История знает несколько русско-китайский войн, начиная с 17 века.
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30.03.2021 12:21 Ответить
Первый шаг сближения - совместное создание и распостранение коронавируса для убийства человечества и экономического коллапса планеты Земля.
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30.03.2021 13:12 Ответить
 
 