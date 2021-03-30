Россия и Китай сближаются для противостояния Западу, - Боррель
Россия и Китай, вероятно, объединяют свои силы с целью противостоять западному миру.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такую точку зрения верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказал в понедельник, 29 марта. Но и в этом случае будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым, добавил он.
Сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, отметил глава дипломатии ЕС. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.
Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат. Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.
Напомним, отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Евросоюз ответил зеркальными мерами. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.
В марте Евросоюз в связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Путина подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России людей, критиковавших происходящее в стране. Совет ЕС в том же месяце ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.
Пожалуйста, подождите...
вспоминается анекдот про украинско-китайскую границу.
уже начинаете. тут главное не дать вам расползтись по миру когда вы самоликвидироваться начнете. рвать вас будут все.
причем им это очень чувствительно. уже все совсем не так радужно. да и нахер нам их земля? выгнать и пусть себе делают что хотят. хоть сдохнут - лишь бы не у нас
- настаивали на НЕ сопротивление в Крыму...
и да - Обама ЧМО...
Я думаю, что Турчинов, не получив поддержки "гарантов", принял самое правильно и сложное решение на тот момент.
Уверяю, пройдет немного времени, и зипуны ломанутся в Украину, ибо возможность работать будет только на китайском лесоповале.
Добро пожаловать, плешивый, в обьятия мудрой обезьяны.
Зеха, введи хотя бы визы с ними))
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
Но вот в самые последние дни из Пекина стали, наконец, раздаваться сигналы, которые действительно можно интерпретировать в духе никоновской «спины к спине». Впервые МИД КНР осудил введение США очередных санкций в отношении РФ. Напомним, что с 2014 года и по сегодняшний день КНР де факто участвует в программе американских экономических санкций. Китайские банки отказываются обслуживать российские компании, внесенные в черный список.
22-23 марта Лавров посетил Пекин. Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. Сначала он демонстративно нацепил спорную, мягко говоря, медицинскую маску. А затем, разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил «А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал. Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников. Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины. Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
Сценарий №1. Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля.
Подобный результат после семи лет разговоров, переговоров, увещеваний, форумов и форматов станет полным крахом системы европейской безопасности. Отныне игра на континенте будет идти только по российским правилам. Что для США будет означать не только их уход из Европы. И не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия Запад.
США останутся заметным на мировой сцене кастрированным экономическим гигантом, но кто тогда сможет поверить их политическим или тем более военным гарантиям, например, в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия? Япония? Австралия? Все амбициозные планы Вашингтона по созданию противостоящего Китаю Quad Alliance обнуляются.
Только на этот раз Москва будет не конечным бенефициаром проекта, а рабочим телом планировщика - пиратской шхуной «Владимир Путин», призванной психологически сокрушить Запад.
Сценарий №2. Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается.
Он отстраняется от власти своим ближайшим окружением: коалицией прагматиков, которые ненавидят его за то, что он начал войну и бешеных, которые ненавидят его за то, что он не закончил ее по формуле «мы в рай, а они просто сдохнут». Его уход оставляет выжженную политическую пустыню, обозленное население и каскадный взрыв внутримафиозных имущественных конфликтов всех против всех. В нарастающей атмосфере хаоса и безвластия возникает серьезная угроза жизни и безопасности миллионов китайскоязычных трактористов, шахтеров, коммерсантов, бойцов Триады, обитающих на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока. Своевременный ввод (для наведения порядка) ограниченных контингентов вежливых желтых человечков горячо приветствуется, в том числе и подавляющим большинством русскоязычных трудящихся. В ходе свободного волеизъявления на стихийно возникающих локальных референдумах Сибирь, Дальний Восток и Священное Северное море (Бэйхай) возвращаются в родную гавань Империи Юань. Замечательный подарок товарищу Си по случаю провозглашения его пожизненным правителем, а может быть даже и основателем новой китайской династии.
Как и обещал нам когда-то товарищ Ли, трудолюбивые китайцы успешно наведут Порядок Неба в Едином государстве Великая Евразия - Третья Орда*.
Все вышесказанное прекрасно понимают прагматики в Кремле. Их спор с бешеными продолжается, в том числе, и внутри черепной коробки того, кого обозвал Байден. Мягкая китайская сила активно включилась в этот академический диспут на стороне бешеных как бы подбадривая их: работайте братья. Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым.
Главное правильно выбрать сторону, иначе можно стать "между молотом и наковальней".
А это чревато плохими последствиями, вплоть до потери территорий.