Росія і Китай зближуються для протистояння Заходу, - Боррель

Росія і Китай, імовірно, об'єднують свої сили з метою протистояти західному світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, таку точку зору верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель висловив у понеділок, 29 березня. Але і в цьому випадку майбутній геополітичний ландшафт багатополярного миру не буде простим, додав він.

Зближення Росії та Китаю засноване насамперед на відкиданні демократичних цінностей і протидії тому, що обидві країни вважають "втручанням" у свої внутрішні справи, зазначив глава дипломатії ЄС. За словами Борреля, Москва і Пекін користуються схожою мовою, кажучи про країни Заходу.

Обидві країни хочуть посилити економічну незалежність від західних держав, вказав європейський дипломат. Однак КНР володіє явною перевагою перед РФ, додав він. Росія ніколи не була економічним суперником або великим торговим партнером Заходу, Китай же є другою економікою світу і важливим партнером як для ЄС, так і для США, наголосив Боррель.

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Нагадаємо, відносини Росії і Європейського Союзу загострилися останніми тижнями. МЗС РФ на початку лютого оголосило персонами нон-ґрата трьох співробітників дипломатичних представництв ФРН, Польщі та Швеції, звинувативши їх в участі в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Євросоюз відповів дзеркальними заходами. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров того ж місяця не виключив розрив відносин Росії та ЄС, якщо російська влада знову побачать санкції, що несуть загрозу для економіки країни.

У березні Євросоюз у зв'язку з критикою президента США Джо Байдена на адресу Путіна підкреслив політичну відповідальність президента РФ за вбивства в Росії людей, які критикували те, що відбувається в країні. Рада ЄС того ж місяця запровадила санкції щодо 11 осіб і чотирьох організацій з Росії, Китаю та ще кількох країн за їхню причетність до грубих порушень прав людини.