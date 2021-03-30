Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов

После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Об этом брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", - сказал Степанов.

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По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение года", - отметил Степанов.