Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов
После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.
Об этом брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", - сказал Степанов.
По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.
"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение года", - отметил Степанов.
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потом волосы посыпались - было такое. У меня с этим все просто - я давно лысый, так что у меня обошлось))
Короче пошли нах со своми масками и короной
Мы поняли.
Степанов на пляжні шорти почав збирати.
Взялись факты потом реакция на них. А у степашки все с его засекреченой статисики со справачника ,стеля'