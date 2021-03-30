Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки COVID-вакцин: по расчетам Минздрава необходимы 15 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа

Верховная Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки вакцин от COVID-19.

Об этом заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верховная Рада несмотря на карантин может оперативно собираться и вносить изменения в государственный бюджет. Мы знаем о расчетах Минздрава, нужно 15 млрд грн (на закупку вакцины. - Ред.), и мы готовы их выделить как только мы получим запрос от Министерства здравоохранения", - сказала Пидласа.

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Она напомнила, что в госбюджете на закупку вакцин от COVID-19 выделено 2,6 млрд грн, также в январе 2021 года Минздрав договорился со Всемирным банком о финансировании в размере 2,5 миллиарда грн на закупку вакцин.

Как добавил в эфире программы заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, за бюджет 2020 законтрактованы 2 млн доз вакцины, первая партия должна быть в размере 215 тыс. доз.

По словам Ляшко на вакцинацию от COVID-19 70% взрослого населения нужно 15 млрд грн.