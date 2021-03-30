Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки COVID-вакцин: по расчетам Минздрава необходимы 15 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа
Верховная Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки вакцин от COVID-19.
Об этом заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Верховная Рада несмотря на карантин может оперативно собираться и вносить изменения в государственный бюджет. Мы знаем о расчетах Минздрава, нужно 15 млрд грн (на закупку вакцины. - Ред.), и мы готовы их выделить как только мы получим запрос от Министерства здравоохранения", - сказала Пидласа.
Она напомнила, что в госбюджете на закупку вакцин от COVID-19 выделено 2,6 млрд грн, также в январе 2021 года Минздрав договорился со Всемирным банком о финансировании в размере 2,5 миллиарда грн на закупку вакцин.
Как добавил в эфире программы заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, за бюджет 2020 законтрактованы 2 млн доз вакцины, первая партия должна быть в размере 215 тыс. доз.
По словам Ляшко на вакцинацию от COVID-19 70% взрослого населения нужно 15 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Крокодил (степанов)
И со слезами просил: (у рады)
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
(рада отвечает)
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
(степанов в новой курточке)
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!(К. Чуковский)
Бюджет трещит, задолженности по зарплате и тд..а на сраную вакцину бабло тут как тут есть.
или там все уже распилено и выполнять договора неинтересно?
пидласа сказала вчера на ictv что они продадут четыре предприятия и вот тогда у них будут деньги. только нюанс - чтобы продать надо время...
вообще эта курица вчера такую пургу несла.. на уши не натянешь
Впредь думать будет. Да и не обеднеет, учитывая сколько миллиардов бюджет страны "недополучает" ежемесячно.