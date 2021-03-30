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Нам потребуется много времени для точного определения происхождения COVID-19, - эксперт ВОЗ

Нам потребуется много времени для точного определения происхождения COVID-19, - эксперт ВОЗ

Спецпосланник ВОЗ по вопросу коронавируса Дэвид Набарро полагает, что будет чрезвычайно сложно выявить, каким образом появился этот вирус, вызвавший пандемию.

"Выяснить происхождение вируса, попытаться объяснить, откуда пошла болезнь - чрезвычайно сложная задача", - приводит его слова агентство ЭФЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не знаем точно о происхождении ВИЧ, мы не знаем о происхождении Эболы, и нам потребуется много времени, чтобы точно выяснить происхождение COVID-19", - сказал Набарро, комментируя предстоящую публикацию доклада ВОЗ.

Он отметил, что организация работает над рядом гипотез, однако это займет определенное время.

ВОЗ позже во вторник планирует обнародовать доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань (Китай), которая должна была определить источники происхождения коронавируса.

Читайте также: Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

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Топ комментарии
+1
А какая разница какое у него происхождение?
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30.03.2021 11:31
+1
Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
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30.03.2021 11:33
+1
Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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30.03.2021 11:42
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30.03.2021 11:30 Ответить
А какая разница какое у него происхождение?
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30.03.2021 11:31 Ответить
Як написати ,що жовтошкіре
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30.03.2021 13:03 Ответить
Огромная!
У Ковид-19 искусственное происхождение, о чём пока остерегаются заявлять официально.

Но за ущерб в тысячи миллиардов долларов, виновника привлекут к ответственности. И такому виновнику мало не покажется. Если это Китай создал и СПЕЦИАЛЬНО выпустил, то он будет подвергнут ПОЛНОЙ изоляции. Если это РФ, то её просто развалят на множество независимых государств, а потом отберут ядерное оружие. Если это заговор таких, как Бил Гейтс, то их повыгоняют из всех стран, лишат должностей, бизнесов и недвижимости, снова превратив в изгоев. Ну а четвертого претендента, в список подозреваемых, я не наблюдаю.
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30.03.2021 13:42 Ответить
Та ну Китай изгоем не станет, где же наши жлобы будут куплять барахло как не на алибабе или алиекспресе
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30.03.2021 13:46 Ответить
За такое станут. Тут будет (если получат доказательства для международного трибунала) обвинение в Геноциде против ВСЕГО Человечества.
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30.03.2021 14:17 Ответить
Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
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30.03.2021 11:33 Ответить
Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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30.03.2021 11:42 Ответить
А в Ухани летучие мыши не водятся, до ближайшей пещеры километров с шестьсот.
Вопрос еще в том, что это Ухань сидел на полной изоляции, но не более многолюдные Пекин и Шанхай...
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30.03.2021 13:44 Ответить
Сложно с людьми, которые все анализируют. Не впаришь вам про ковид мышей, но одно 'обнадеживает' , вас / нас мало. 😁
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30.03.2021 13:47 Ответить
Но всё таки мы есть, хоть нас и мало
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30.03.2021 14:18 Ответить
Щоб не робити,аби нічого неробити
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30.03.2021 13:02 Ответить
Тоже мне бином Ньютона.Происхождение китайские секретные лаборатории.Вот только создали,а как победить никто не знает.
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30.03.2021 13:59 Ответить
Шоу пандемиии. Коронабесие. Барановирус. Как это ещё назвать. Давайте будем честными - Зеленский переболел ковидом, и что? Его жена переболела ковидом, и тоже ничего. Тимошенко переболела ковидом и хоть бы что. Половина депутатов переболели ковидом, и всё нормально. Что за чушь. Эту так называемую пандемию вероятно придумали Ротшильды с компанией для того чтобы поработить и поставить на колени весь мир уже окончательно, это фейк, сговор продажных элит. Всех пособников лже-пандемии ждёт международный суд и трибунал, начиная с ВОЗ.
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30.03.2021 20:27 Ответить
 
 