Нам потребуется много времени для точного определения происхождения COVID-19, - эксперт ВОЗ
Спецпосланник ВОЗ по вопросу коронавируса Дэвид Набарро полагает, что будет чрезвычайно сложно выявить, каким образом появился этот вирус, вызвавший пандемию.
"Выяснить происхождение вируса, попытаться объяснить, откуда пошла болезнь - чрезвычайно сложная задача", - приводит его слова агентство ЭФЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не знаем точно о происхождении ВИЧ, мы не знаем о происхождении Эболы, и нам потребуется много времени, чтобы точно выяснить происхождение COVID-19", - сказал Набарро, комментируя предстоящую публикацию доклада ВОЗ.
Он отметил, что организация работает над рядом гипотез, однако это займет определенное время.
ВОЗ позже во вторник планирует обнародовать доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань (Китай), которая должна была определить источники происхождения коронавируса.
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У Ковид-19 искусственное происхождение, о чём пока остерегаются заявлять официально.
Но за ущерб в тысячи миллиардов долларов, виновника привлекут к ответственности. И такому виновнику мало не покажется. Если это Китай создал и СПЕЦИАЛЬНО выпустил, то он будет подвергнут ПОЛНОЙ изоляции. Если это РФ, то её просто развалят на множество независимых государств, а потом отберут ядерное оружие. Если это заговор таких, как Бил Гейтс, то их повыгоняют из всех стран, лишат должностей, бизнесов и недвижимости, снова превратив в изгоев. Ну а четвертого претендента, в список подозреваемых, я не наблюдаю.
Вопрос еще в том, что это Ухань сидел на полной изоляции, но не более многолюдные Пекин и Шанхай...