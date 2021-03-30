Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

Спецпосланець ВООЗ з питання коронавірусу Девід Набарро вважає, що буде надзвичайно складно виявити, яким чином з'явився цей вірус, що викликав пандемію.

"З'ясувати походження вірусу, спробувати пояснити, звідки пішла хвороба - надзвичайно складне завдання", - наводить його слова агентство ЕФЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не знаємо точно про походження ВІЛ, ми не знаємо про походження Ебола, і нам знадобиться багато часу, щоб точно з'ясувати походження COVID-19", - сказав Набарро, коментуючи майбутню публікацію доповіді ВООЗ.

Він зазначив, що організація працює над низкою гіпотез, однак це потребує певного часу.

ВООЗ пізніше у вівторок планує оприлюднити доповідь про візит місії фахівців організації в Ухань (Китай), яка мала визначити джерела походження коронавірусу.

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