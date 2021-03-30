Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ
Спецпосланець ВООЗ з питання коронавірусу Девід Набарро вважає, що буде надзвичайно складно виявити, яким чином з'явився цей вірус, що викликав пандемію.
"З'ясувати походження вірусу, спробувати пояснити, звідки пішла хвороба - надзвичайно складне завдання", - наводить його слова агентство ЕФЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не знаємо точно про походження ВІЛ, ми не знаємо про походження Ебола, і нам знадобиться багато часу, щоб точно з'ясувати походження COVID-19", - сказав Набарро, коментуючи майбутню публікацію доповіді ВООЗ.
Він зазначив, що організація працює над низкою гіпотез, однак це потребує певного часу.
ВООЗ пізніше у вівторок планує оприлюднити доповідь про візит місії фахівців організації в Ухань (Китай), яка мала визначити джерела походження коронавірусу.
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У Ковид-19 искусственное происхождение, о чём пока остерегаются заявлять официально.
Но за ущерб в тысячи миллиардов долларов, виновника привлекут к ответственности. И такому виновнику мало не покажется. Если это Китай создал и СПЕЦИАЛЬНО выпустил, то он будет подвергнут ПОЛНОЙ изоляции. Если это РФ, то её просто развалят на множество независимых государств, а потом отберут ядерное оружие. Если это заговор таких, как Бил Гейтс, то их повыгоняют из всех стран, лишат должностей, бизнесов и недвижимости, снова превратив в изгоев. Ну а четвертого претендента, в список подозреваемых, я не наблюдаю.
Вопрос еще в том, что это Ухань сидел на полной изоляции, но не более многолюдные Пекин и Шанхай...