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Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

Спецпосланець ВООЗ з питання коронавірусу Девід Набарро вважає, що буде надзвичайно складно виявити, яким чином з'явився цей вірус, що викликав пандемію.

"З'ясувати походження вірусу, спробувати пояснити, звідки пішла хвороба - надзвичайно складне завдання", - наводить його слова агентство ЕФЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не знаємо точно про походження ВІЛ, ми не знаємо про походження Ебола, і нам знадобиться багато часу, щоб точно з'ясувати походження COVID-19", - сказав Набарро, коментуючи майбутню публікацію доповіді ВООЗ.

Він зазначив, що організація працює над низкою гіпотез, однак це потребує певного часу.

ВООЗ пізніше у вівторок планує оприлюднити доповідь про візит місії фахівців організації в Ухань (Китай), яка мала визначити джерела походження коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ

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Топ коментарі
+1
А какая разница какое у него происхождение?
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30.03.2021 11:31
+1
Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
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30.03.2021 11:33
+1
Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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30.03.2021 11:42
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30.03.2021 11:30 Відповісти
А какая разница какое у него происхождение?
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30.03.2021 11:31 Відповісти
Як написати ,що жовтошкіре
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30.03.2021 13:03 Відповісти
Огромная!
У Ковид-19 искусственное происхождение, о чём пока остерегаются заявлять официально.

Но за ущерб в тысячи миллиардов долларов, виновника привлекут к ответственности. И такому виновнику мало не покажется. Если это Китай создал и СПЕЦИАЛЬНО выпустил, то он будет подвергнут ПОЛНОЙ изоляции. Если это РФ, то её просто развалят на множество независимых государств, а потом отберут ядерное оружие. Если это заговор таких, как Бил Гейтс, то их повыгоняют из всех стран, лишат должностей, бизнесов и недвижимости, снова превратив в изгоев. Ну а четвертого претендента, в список подозреваемых, я не наблюдаю.
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30.03.2021 13:42 Відповісти
Та ну Китай изгоем не станет, где же наши жлобы будут куплять барахло как не на алибабе или алиекспресе
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30.03.2021 13:46 Відповісти
За такое станут. Тут будет (если получат доказательства для международного трибунала) обвинение в Геноциде против ВСЕГО Человечества.
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30.03.2021 14:17 Відповісти
Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
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30.03.2021 11:33 Відповісти
Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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30.03.2021 11:42 Відповісти
А в Ухани летучие мыши не водятся, до ближайшей пещеры километров с шестьсот.
Вопрос еще в том, что это Ухань сидел на полной изоляции, но не более многолюдные Пекин и Шанхай...
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30.03.2021 13:44 Відповісти
Сложно с людьми, которые все анализируют. Не впаришь вам про ковид мышей, но одно 'обнадеживает' , вас / нас мало. 😁
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30.03.2021 13:47 Відповісти
Но всё таки мы есть, хоть нас и мало
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30.03.2021 14:18 Відповісти
Щоб не робити,аби нічого неробити
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30.03.2021 13:02 Відповісти
Тоже мне бином Ньютона.Происхождение китайские секретные лаборатории.Вот только создали,а как победить никто не знает.
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Шоу пандемиии. Коронабесие. Барановирус. Как это ещё назвать. Давайте будем честными - Зеленский переболел ковидом, и что? Его жена переболела ковидом, и тоже ничего. Тимошенко переболела ковидом и хоть бы что. Половина депутатов переболели ковидом, и всё нормально. Что за чушь. Эту так называемую пандемию вероятно придумали Ротшильды с компанией для того чтобы поработить и поставить на колени весь мир уже окончательно, это фейк, сговор продажных элит. Всех пособников лже-пандемии ждёт международный суд и трибунал, начиная с ВОЗ.
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30.03.2021 20:27 Відповісти
 
 