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дети (6343) самоубийство (947)

15-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа жилого дома в Одессе

15-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа жилого дома в Одессе

В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

ЧП случилось вчера в Приморском районе.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство"").

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство совершено по адресу ул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, состояла на учете у невропатолога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция

Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.
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Топ комментарии
+7
На учёте у невропатолога ... Ну вы и конченые совки. Что вы вообще несёте?
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30.03.2021 11:38
+5
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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30.03.2021 11:37
+4
Кацапы зомбируют подростков через интернет.
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30.03.2021 11:39
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Весна ,обострение ...
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30.03.2021 11:37 Ответить
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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30.03.2021 11:37 Ответить
несповна розуму ,а якщо нема розуму та ще й загострення,,,,
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30.03.2021 11:42 Ответить
На учёте у невропатолога ... Ну вы и конченые совки. Что вы вообще несёте?
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30.03.2021 11:38 Ответить
То вас удивило ?
На учёт ставят не только в совке, но и в современном мире
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30.03.2021 11:54 Ответить
Я понял, в названии ))
Ну журналисты сейчас пошли не совсем специалисты, так что приходится читать между строк )))
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30.03.2021 11:57 Ответить
ну с депресняком на учете у психиатра как минимум или психолога...в неврологии есть состояния смешенного генеза с пограничными психическими симптомами такие симптомы как правило вторичны.. хотя часто сложно деференцирвоать даже врачам что первично органика неврология или психика.. душевность и личность... часто это настолько все сплетено вместе просто депресняк лечится бензопианидовым рядом транквилизаторов дневные по простым рецептам Гидезепам по красным рецептам сибазон (диазепам-реланиум валиум седуксен) или Феназепам... если слабая сила воли и психика неустойчива поддается внушению вполне могли и "уронить" т.е. дать команду...
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30.03.2021 12:10 Ответить
Когда невролог берется за лечение депрессии - это в подавляющем большинстве случаев суицид.
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30.03.2021 12:13 Ответить
Кацапы зомбируют подростков через интернет.
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30.03.2021 11:39 Ответить
прикинь как щас гордится какой-то Вася в бараке в Мухосранске, прочитав твой комент - и норвежский фрегат потопили, и контейнеровоз посадили, и Трампа завербовали, и Байдена сослабоумили, а теперь еще и девочку зазомбировали - и кацап радостно поднимает стакан, улыбаясь от вяличия.
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30.03.2021 12:10 Ответить
Стакан стекломоя.
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30.03.2021 12:32 Ответить
И хакеры в каждом горшке.
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30.03.2021 15:08 Ответить
15-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа жилого дома в Одессе - Цензор.НЕТ 1815
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30.03.2021 11:42 Ответить
В тик-токе лайков не добрала
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30.03.2021 11:50 Ответить
Кто им виноват что они в контакте даже сейчас в смартфонах смотрят видел в метро подросток шарился в контакте,не фейсбук как в европе а в контакте
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30.03.2021 12:23 Ответить
в 15 л5т раньше такого и слова не было -дипреэссия
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30.03.2021 12:31 Ответить
Наркота. Ей бы жить,да жить...
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30.03.2021 12:57 Ответить
В 15 лет депрессия?!!! Усрацца и не жить! Все родившиеся в совке должны были бы сигануть с 5 го этажа-с 9го избранные!
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30.03.2021 13:28 Ответить
У невролога или психиатра?
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30.03.2021 16:34 Ответить
шото невропатолог ей херово помог
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30.03.2021 16:35 Ответить
 
 