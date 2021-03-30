15-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа жилого дома в Одессе

В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

ЧП случилось вчера в Приморском районе.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство"").

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство совершено по адресу ул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, состояла на учете у невропатолога.

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Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.