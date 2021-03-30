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діти (4939) самогубство (593)

15-річна дівчинка вистрибнула із 7-го поверху житлового будинку в Одесі

15-річна дівчинка вистрибнула із 7-го поверху житлового будинку в Одесі

В Одесі 15-річна дівчинка вчинила самогубство, стрибнувши із 7-го поверху житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

НП сталася вчора в Приморському районі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з позначкою "самогубство"").

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, самогубство скоєно за адресою вул. Говорова 11/1. Зазначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку в невропатолога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція

Раніше в Україні ще двоє підлітків випали з вікон. У Чернігові 13-річний хлопчик госпіталізований після падіння з восьмого поверху. У Києві 15-річна дівчинка померла після падіння із шостого поверху.

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Топ коментарі
+7
На учёте у невропатолога ... Ну вы и конченые совки. Что вы вообще несёте?
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30.03.2021 11:38
+5
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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30.03.2021 11:37
+4
Кацапы зомбируют подростков через интернет.
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30.03.2021 11:39
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30.03.2021 11:37 Відповісти
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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30.03.2021 11:37 Відповісти
несповна розуму ,а якщо нема розуму та ще й загострення,,,,
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30.03.2021 11:42 Відповісти
На учёте у невропатолога ... Ну вы и конченые совки. Что вы вообще несёте?
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30.03.2021 11:38 Відповісти
То вас удивило ?
На учёт ставят не только в совке, но и в современном мире
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30.03.2021 11:54 Відповісти
Я понял, в названии ))
Ну журналисты сейчас пошли не совсем специалисты, так что приходится читать между строк )))
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30.03.2021 11:57 Відповісти
ну с депресняком на учете у психиатра как минимум или психолога...в неврологии есть состояния смешенного генеза с пограничными психическими симптомами такие симптомы как правило вторичны.. хотя часто сложно деференцирвоать даже врачам что первично органика неврология или психика.. душевность и личность... часто это настолько все сплетено вместе просто депресняк лечится бензопианидовым рядом транквилизаторов дневные по простым рецептам Гидезепам по красным рецептам сибазон (диазепам-реланиум валиум седуксен) или Феназепам... если слабая сила воли и психика неустойчива поддается внушению вполне могли и "уронить" т.е. дать команду...
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30.03.2021 12:10 Відповісти
Когда невролог берется за лечение депрессии - это в подавляющем большинстве случаев суицид.
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30.03.2021 12:13 Відповісти
Кацапы зомбируют подростков через интернет.
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30.03.2021 11:39 Відповісти
прикинь как щас гордится какой-то Вася в бараке в Мухосранске, прочитав твой комент - и норвежский фрегат потопили, и контейнеровоз посадили, и Трампа завербовали, и Байдена сослабоумили, а теперь еще и девочку зазомбировали - и кацап радостно поднимает стакан, улыбаясь от вяличия.
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30.03.2021 12:10 Відповісти
Стакан стекломоя.
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30.03.2021 12:32 Відповісти
И хакеры в каждом горшке.
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30.03.2021 15:08 Відповісти
15-летняя девочка выпрыгнула с 7-го этажа жилого дома в Одессе - Цензор.НЕТ 1815
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30.03.2021 11:42 Відповісти
В тик-токе лайков не добрала
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30.03.2021 11:50 Відповісти
Кто им виноват что они в контакте даже сейчас в смартфонах смотрят видел в метро подросток шарился в контакте,не фейсбук как в европе а в контакте
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30.03.2021 12:23 Відповісти
в 15 л5т раньше такого и слова не было -дипреэссия
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30.03.2021 12:31 Відповісти
Наркота. Ей бы жить,да жить...
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30.03.2021 12:57 Відповісти
В 15 лет депрессия?!!! Усрацца и не жить! Все родившиеся в совке должны были бы сигануть с 5 го этажа-с 9го избранные!
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30.03.2021 13:28 Відповісти
У невролога или психиатра?
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30.03.2021 16:34 Відповісти
шото невропатолог ей херово помог
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30.03.2021 16:35 Відповісти
 
 