В Ивано-Франковской области сворачивают мобильный госпиталь для СOVID-пациентов
На Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской райбольницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная больница" Иван Коляджин.
"Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады ", - сообщил Коляджин.
По его словам, неделю назад медики перевели в лечебный корпусу Богородчанской больницы последнего пациента из мобильного госпиталя.
Сейчас в этой больнице развернуты 250 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 100 COVID-больных.
"Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если весной их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней ", - отметил Коляджин.
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Вірус весь час мутує і не залишається у звичному форматі. Зараз є британський штам, який вдвічі заразніший. Вражає людей 20-30 років без супутніх хвороб та зайвої ваги. На 3-5 добу вже розвивається дихальна недостатність і легені не можуть працювати самостійно. Те, що кількість молодих пацієнтів збільшилась, не означає, що старших поменшало. У сукупності реанімації переповнені і нових пацієнтів немає куди класти.
У нас немає системи контролю. Наприклад, яка б перевіряла скільки людей їде у транспорті. А у Німеччині стоїш на зупинці без маски, отримуєш 150 євро штрафу. У нас навіть 150 гривень не призначають", - розповів інфекціоніст Ігор Столяр.
https://gazeta.ua/articles/health/_za-tizhden-pochnetsya-apokalipsis-u-likarnyah-infekcionist/1022900