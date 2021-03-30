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В Ивано-Франковской области сворачивают мобильный госпиталь для СOVID-пациентов

В Ивано-Франковской области сворачивают мобильный госпиталь для СOVID-пациентов

На Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской райбольницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная больница" Иван Коляджин.

"Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады ", - сообщил Коляджин.

По его словам, неделю назад медики перевели в лечебный корпусу Богородчанской больницы последнего пациента из мобильного госпиталя.

Сейчас в этой больнице развернуты 250 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 100 COVID-больных.

"Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если весной их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней ", - отметил Коляджин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов
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Топ комментарии
+5
А спричинив спалах епідемії інший кандидат - Бєнін Шевченко, який відмовився в січні закривати свій Буковель... От зараза і розійшлася по Станіславщині!
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30.03.2021 11:43
+3
Там Вирастюк победил, пусть вклинивается в работу и помогает сворачивать госпиталь. Его сильные руки там пригодятся. А как он хотел ? - его выбрали люди!!!
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30.03.2021 11:40
+2
Сила есть - ума не надо.
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30.03.2021 11:43
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Там Вирастюк победил, пусть вклинивается в работу и помогает сворачивать госпиталь. Его сильные руки там пригодятся. А как он хотел ? - его выбрали люди!!!
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30.03.2021 11:40 Ответить
А спричинив спалах епідемії інший кандидат - Бєнін Шевченко, який відмовився в січні закривати свій Буковель... От зараза і розійшлася по Станіславщині!
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30.03.2021 11:43 Ответить
Вот именно! А город никакой не каких не иванов и франков. Город должен называться так как назвал его создатель - Станиславов!
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30.03.2021 13:20 Ответить
Сила есть - ума не надо.
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30.03.2021 11:43 Ответить
тоесть сильные люди глупые по твоему? мде... гениально просто )))
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30.03.2021 12:20 Ответить
Не, не глупые... просто они думают по другому и не тем место как должно быть
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30.03.2021 13:22 Ответить
побеждает не сильнейший, а тот, кто борется до конца
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30.03.2021 16:14 Ответить
видосик сняли. хватит!
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30.03.2021 11:58 Ответить
потемкинская деревня?
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30.03.2021 12:04 Ответить
"Кількість хворих зі статистики треба множити на два. За тиждень-два почнеться апокаліпсис у лікарнях. Реанімаціїї не можна розширити, а важко хворих не можна класти в коридорах. Їм потрібне відділення інтенсивної терапії. Українці бояться лікарень, тому сидять до останнього вдома. Звертаються, коли вже не можуть дихати. Тоді їм треба до реанімації. Тому така висока смертність і карантин знову продовжать. Ситуація не йде на спад. Хоча вона й краща, ніж у Франції. Там лікарні переповнені по всій країні. У нас тільки у великих містах
Вірус весь час мутує і не залишається у звичному форматі. Зараз є британський штам, який вдвічі заразніший. Вражає людей 20-30 років без супутніх хвороб та зайвої ваги. На 3-5 добу вже розвивається дихальна недостатність і легені не можуть працювати самостійно. Те, що кількість молодих пацієнтів збільшилась, не означає, що старших поменшало. У сукупності реанімації переповнені і нових пацієнтів немає куди класти.
У нас немає системи контролю. Наприклад, яка б перевіряла скільки людей їде у транспорті. А у Німеччині стоїш на зупинці без маски, отримуєш 150 євро штрафу. У нас навіть 150 гривень не призначають", - розповів інфекціоніст Ігор Столяр.
https://gazeta.ua/articles/health/_za-tizhden-pochnetsya-apokalipsis-u-likarnyah-infekcionist/1022900
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30.03.2021 12:04 Ответить
без уляни, а починаючи зі звьоздної скалецької все пішло шкереберть
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30.03.2021 16:18 Ответить
 
 