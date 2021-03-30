В Івано-Франківській області згортають мобільний госпіталь для СOVID-пацієнтів
На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської райлікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор КНП "Богородчанська центральна лікарня" Іван Коляджин.
"Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади", - повідомив Коляджин.
За його словами, тиждень тому медики перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта з мобільного госпіталю.
Зараз у цій лікарні розгорнуто 250 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На лікуванні перебувають 100 COVID-хворих.
"Хворі надходять з тяжким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їхнє лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів", - зазначив Коляджин.
Будь ласка, зачекайте...
Вірус весь час мутує і не залишається у звичному форматі. Зараз є британський штам, який вдвічі заразніший. Вражає людей 20-30 років без супутніх хвороб та зайвої ваги. На 3-5 добу вже розвивається дихальна недостатність і легені не можуть працювати самостійно. Те, що кількість молодих пацієнтів збільшилась, не означає, що старших поменшало. У сукупності реанімації переповнені і нових пацієнтів немає куди класти.
У нас немає системи контролю. Наприклад, яка б перевіряла скільки людей їде у транспорті. А у Німеччині стоїш на зупинці без маски, отримуєш 150 євро штрафу. У нас навіть 150 гривень не призначають", - розповів інфекціоніст Ігор Столяр.
https://gazeta.ua/articles/health/_za-tizhden-pochnetsya-apokalipsis-u-likarnyah-infekcionist/1022900