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Коррупцию на таможне победить реально, - глава Минфина Марченко

Коррупцию на таможне победить реально, - глава Минфина Марченко

Коррупцию на таможне победить можно, однако не так быстро. Это не вопрос политической воли, а вопрос среды самой таможни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава Минфина заявил в эфире одного из телеканалов.

Так, отвечая на вопрос, реально ли побороть коррупцию на таможне, Марченко заявил: "Реально. Это не вопрос политической воли, это история с более сложными решениями, чем просто взять и принять политическое какое-то решение", - отметил министр.

По словам Марченко, это вопрос смены среды.

"Эту среду вы не сможете быстро изменить. От таможни зависит около 50 поступлений в госбюджет. Это ежедневное перемещение товаров через границу: экспорт, импорт. Это около 13-14 тыс. таможенников, которые постоянно работают. Поэтому политической воли недостаточно", - подчеркнул глава Минфина.

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Топ комментарии
+4
шо, мало заносять?
тоді треба пабіждать!
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30.03.2021 11:56
+4
Спасибо Марченко, рассмешил до слез
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30.03.2021 11:56
+4
Так победили ж уже!
Или вы не в курсах?!
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30.03.2021 11:57
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шо, мало заносять?
тоді треба пабіждать!
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30.03.2021 11:56 Ответить
Спасибо Марченко, рассмешил до слез
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30.03.2021 11:56 Ответить
Так победили ж уже!
Или вы не в курсах?!
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30.03.2021 11:57 Ответить
дайте марченко зарплату 5000000 грн и он сразу победит всех и сразу.
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30.03.2021 11:57 Ответить
та ну, аппетит приходит во время еды
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30.03.2021 11:59 Ответить
ну главный почтальон может всех уволить и остаться с сиськастой уборщицей и хорошей зарплатой, этому нужно уволить всех кассиров, делов то, пока клоун звенит бубенцами нужно рвать копейку)) поэтому только 5 лямов в месяц+ лям оздоровительных на презервативы.
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30.03.2021 12:08 Ответить
а еще вечную жизнь и бесконечные патроны
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30.03.2021 12:05 Ответить
Ок, побеждай
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30.03.2021 11:58 Ответить
а смогут ли тогда дарагие рукавадители и внукам прибарахлиться?
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30.03.2021 12:02 Ответить
так всех разбійників уже прогнали же....
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30.03.2021 12:02 Ответить
Коррупцию на таможне победить реально, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 494
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30.03.2021 12:02 Ответить
Але не раніше, ніж через 3-5 років.
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30.03.2021 12:03 Ответить
опять будут другие возглавлять?
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30.03.2021 12:03 Ответить
но не выгодно для власти
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30.03.2021 12:03 Ответить
ну да, заварити двері і напалмом...
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30.03.2021 12:06 Ответить
Ну, так победите, победюны, или снова Порох мешает?
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30.03.2021 12:07 Ответить
"или снова Порох мешает?" - так он ее не победил?
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30.03.2021 12:39 Ответить
реально!!! її очолити
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30.03.2021 12:08 Ответить
На это посетовал в вечернем эфире телеканала Украина 24 руководитель исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

По словам чиновника, еще в июне 2020 года была принята таможенная реформа, "которая покончит с коррупцией за максимум три-четыре недели".
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30.03.2021 12:17 Ответить
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
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30.03.2021 12:18 Ответить
Нада йєйо просто возглавіть!
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30.03.2021 12:23 Ответить
Так там только этим и занимаются.
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30.03.2021 12:43 Ответить
"Коррупцию на таможне победить реально но попозже" - заявила нова влада................. .
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30.03.2021 12:23 Ответить
Дайте еще 100 дней...
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30.03.2021 13:38 Ответить
 
 