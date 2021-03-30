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корупція (4615) митниця (1852) Марченко Сергій (570)

Корупцію на митниці перемогти реально, - глава Мінфіну Марченко

Корупцію на митниці перемогти реально, - глава Мінфіну Марченко

Корупцію на митниці перемогти можна, проте не так швидко. Це не питання політичної волі, а питання середовища самої митниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава Мінфіну заявив в ефірі одного з телеканалів.

Так, відповідаючи на запитання, чи реально побороти корупцію на митниці, Марченко заявив: "Реально. Це не питання політичної волі, це історія з більш складними рішеннями, ніж просто взяти і прийняти політичне якесь рішення", - зазначив міністр.

За словами Марченка, це питання зміни середовища.

"Це середовище ви не зможете швидко змінити. Від митниці залежить близько 50 надходжень до держбюджету. Це щоденне переміщення товарів через кордон: експорт, імпорт. Це близько 13-14 тис. митників, які постійно працюють. Тому політичної волі недостатньо", - підкреслив глава Мінфіну.

Також читайте: Слід української корупції виявили у 80 країнах світу, - Ситник

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Топ коментарі
+4
шо, мало заносять?
тоді треба пабіждать!
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30.03.2021 11:56
+4
Спасибо Марченко, рассмешил до слез
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30.03.2021 11:56
+4
Так победили ж уже!
Или вы не в курсах?!
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30.03.2021 11:57
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шо, мало заносять?
тоді треба пабіждать!
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Спасибо Марченко, рассмешил до слез
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Так победили ж уже!
Или вы не в курсах?!
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30.03.2021 11:57 Відповісти
дайте марченко зарплату 5000000 грн и он сразу победит всех и сразу.
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30.03.2021 11:57 Відповісти
та ну, аппетит приходит во время еды
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30.03.2021 11:59 Відповісти
ну главный почтальон может всех уволить и остаться с сиськастой уборщицей и хорошей зарплатой, этому нужно уволить всех кассиров, делов то, пока клоун звенит бубенцами нужно рвать копейку)) поэтому только 5 лямов в месяц+ лям оздоровительных на презервативы.
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30.03.2021 12:08 Відповісти
а еще вечную жизнь и бесконечные патроны
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30.03.2021 12:05 Відповісти
Ок, побеждай
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30.03.2021 11:58 Відповісти
а смогут ли тогда дарагие рукавадители и внукам прибарахлиться?
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30.03.2021 12:02 Відповісти
так всех разбійників уже прогнали же....
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30.03.2021 12:02 Відповісти
Коррупцию на таможне победить реально, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 494
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30.03.2021 12:02 Відповісти
Але не раніше, ніж через 3-5 років.
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30.03.2021 12:03 Відповісти
опять будут другие возглавлять?
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30.03.2021 12:03 Відповісти
но не выгодно для власти
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30.03.2021 12:03 Відповісти
ну да, заварити двері і напалмом...
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30.03.2021 12:06 Відповісти
Ну, так победите, победюны, или снова Порох мешает?
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30.03.2021 12:07 Відповісти
"или снова Порох мешает?" - так он ее не победил?
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30.03.2021 12:39 Відповісти
реально!!! її очолити
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30.03.2021 12:08 Відповісти
На это посетовал в вечернем эфире телеканала Украина 24 руководитель исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

По словам чиновника, еще в июне 2020 года была принята таможенная реформа, "которая покончит с коррупцией за максимум три-четыре недели".
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30.03.2021 12:17 Відповісти
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
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30.03.2021 12:18 Відповісти
Нада йєйо просто возглавіть!
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30.03.2021 12:23 Відповісти
Так там только этим и занимаются.
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30.03.2021 12:43 Відповісти
"Коррупцию на таможне победить реально но попозже" - заявила нова влада................. .
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30.03.2021 12:23 Відповісти
Дайте еще 100 дней...
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30.03.2021 13:38 Відповісти
 
 