Корупцію на митниці перемогти реально, - глава Мінфіну Марченко

Корупцію на митниці перемогти можна, проте не так швидко. Це не питання політичної волі, а питання середовища самої митниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава Мінфіну заявив в ефірі одного з телеканалів.

Так, відповідаючи на запитання, чи реально побороти корупцію на митниці, Марченко заявив: "Реально. Це не питання політичної волі, це історія з більш складними рішеннями, ніж просто взяти і прийняти політичне якесь рішення", - зазначив міністр.

За словами Марченка, це питання зміни середовища.

"Це середовище ви не зможете швидко змінити. Від митниці залежить близько 50 надходжень до держбюджету. Це щоденне переміщення товарів через кордон: експорт, імпорт. Це близько 13-14 тис. митників, які постійно працюють. Тому політичної волі недостатньо", - підкреслив глава Мінфіну.

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