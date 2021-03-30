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На Хмельнитчине загружены свыше 94% коек для больных коронавирусом, - ОГА
В больницах Хмельницкой области, предназначенных для лечения больных коронавирусом, загружены 94,22% коек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.
"Загруженность койкомест в учреждениях, оказывающих помощь больным COVID-19, по области составляет 94,22% (1853 больных, 346 подозрений)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что наиболее загружены Хмельницкая инфекционная и Хмельницкая городская больницы, Шепетовская, Староконстантиновская, Дунаевецкая и Красиловская центральные районные больницы, а также Каменец-Подольская городская больница. В этих медучреждениях находится от 101 до 174 пациентов с COVID-19.
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Gregory Mihelson
показать весь комментарий30.03.2021 13:32 Ответить Мне нравится 0
Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий30.03.2021 14:51 Ответить Мне нравится 0
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