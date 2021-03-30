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Рада сегодня рассмотрит вопрос об эскалации конфликта на Донбассе, - Разумков

Рада сегодня рассмотрит вопрос об эскалации конфликта на Донбассе, - Разумков

Сегодня, в ходе первого внеочередного заседания ВР депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия пленарного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня проводим внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта", - уточнил спикер.

В настоящее время с трибуны парламента выступает начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что народные депутаты собрали более 150 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания ВР во вторник для принятия заявления об обращении к международным организациям и иностранным государствам в связи с гибелью четырех военнослужащих на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая приватизация, налоговая амнистия, "пакет малыша" и протесты под ОП: Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

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Топ комментарии
+4
а как же двери? это важнее всего
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30.03.2021 13:31
+4
Будут всей слугой урода смотреть в очко }{уйла в поисках там мира.
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30.03.2021 13:31
+2
так і є, вже в залі назвали підсумкову заяву ВР з приводу касапської екскалації "ми стурбовані..."
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30.03.2021 13:48
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выразят озабоченность?
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30.03.2021 13:30 Ответить
а как же двери? это важнее всего
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30.03.2021 13:31 Ответить
Будут всей слугой урода смотреть в очко }{уйла в поисках там мира.
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30.03.2021 13:31 Ответить
так і є, вже в залі назвали підсумкову заяву ВР з приводу касапської екскалації "ми стурбовані..."
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30.03.2021 13:48 Ответить
засідання організоване лише заради того, щоб нагадати за деркачівський фейк "жму руку обнімаю", яким радо скористались феесбешник наливайченко і та сама ***** безугла https://censor.net/user/121323 .
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30.03.2021 13:46 Ответить
Тепер ще й бужанський.
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30.03.2021 13:50 Ответить
само собою. Дивно, що ще дубінський не вискочив
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30.03.2021 13:54 Ответить
Какого конфликта? Окупации Россией Донбаса, сволочи нет никакого конфликта.
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30.03.2021 14:03 Ответить
Интересно: какое решение родит эта "гора"?
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30.03.2021 14:07 Ответить
слащавьій вьіждал паузу і вьісрал своє чорнороте ото((
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30.03.2021 14:14 Ответить
Википедия говорит: Эскала́ция - наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.).

ЦН сегодня: 30.03.21 13:29 Рада сегодня рассмотрит вопрос об эскалации конфликта на Донбассе, - Разумков. Из заголовка и содержания статьи, я ,например, понял, что будут говорить об продлении, а не отмене эскалации конфликта ?! .
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30.03.2021 14:15 Ответить
 
 