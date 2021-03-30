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москва (3044) стрельба (3213) Росгвардия (83)

Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам

Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам

Неизвестный мужчина в Мытищах под Москвой забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.

В настоящее время данных о пострадавших нет. На месте работают десятки сотрудников МВД, ФСБ и ГИБДД.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.

Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.

Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. 

По данным российского "Интерфакса", сотрудникам силовых структур удалось уговорить стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже в подмосковных Мытищах, отпустить ребенка.

"Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина - по предварительным данным, гражданский муж дочери", - сказал источник.

Со стрелком ведутся переговоры.

По предварительным данным, мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция

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Топ комментарии
+29
Удачи мужику, положить как можно больше рос гвардейцев!!!
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30.03.2021 13:47
+22
походу, это очнулся от спячки один из выживших панфиловцев, увидел фашистов и начал отстреливаться..
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30.03.2021 13:53
+17
Ещё один встал с колен.
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30.03.2021 13:46
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Чуваку, наверное, прививку хотели сделать.
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30.03.2021 13:45 Ответить
Или уже сделали спутником турбо-лайт.
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30.03.2021 14:02 Ответить
скоро 9 травня, треба настріляти нову порцію хфашистів
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30.03.2021 14:26 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 8946
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30.03.2021 13:45 Ответить
Ещё один встал с колен.
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30.03.2021 13:46 Ответить
Дай Бог, накосить ему побольше и пусть и его шлепнут. Чем меньше в кацапии ублюдков, тем меньше их будет в Украину переть.
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30.03.2021 16:54 Ответить
ну , шоб патроны в него не кончались
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30.03.2021 22:44 Ответить
Мож оно не хоче русску прививку від корони... відстрілюється
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30.03.2021 13:46 Ответить
империя зла должна быть уничтожена
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30.03.2021 13:47 Ответить
будэнни розвагы мокшан у нас на первой полосе...это нормально?
вам своих новын бракуйе?
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30.03.2021 13:47 Ответить
"Герой Новороссии"? А то звідки у "борцуна з несправедливістю" автомат і гранати? Вони, на відміну від танків і "Градів", у російських військотргах, не продаються...
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30.03.2021 13:47 Ответить
походу, это очнулся от спячки один из выживших панфиловцев, увидел фашистов и начал отстреливаться..
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30.03.2021 13:53 Ответить
Якщо в елітному селищі, то - блатний. *** буду. Зуб даю.
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30.03.2021 15:25 Ответить
Удачи мужику, положить как можно больше рос гвардейцев!!!
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30.03.2021 13:47 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 1300
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30.03.2021 13:50 Ответить
Возможно схватил белку и от "биндеровцев" отстреливается. Для нас чем больше он таких "биндеровцев" завалит тем лучше.
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30.03.2021 13:51 Ответить
Удачной охоты без промахов Чел..
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30.03.2021 13:51 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 8088
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30.03.2021 13:53 Ответить
эх! вот подносил бы ему мелкий бульботпрыщь рожки с патронами!! _
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30.03.2021 13:53 Ответить
Апалченєц Дамбаса уколошкає кількох лаптєй і його замочуть. Подвійна користь.
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30.03.2021 13:53 Ответить
Це не апалченэц. Тільки що передали, то абдраченєц.
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30.03.2021 16:51 Ответить
маладэц, но еще лучше если бы в мусарне забарикадировался, там и оружия, и патронов больше, а зачит и двухсотых тоже
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30.03.2021 13:54 Ответить
Молоток паря! Давай!
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30.03.2021 13:54 Ответить
Давай стрілок , поклади там побільше служивих !
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30.03.2021 13:55 Ответить
Прямо Бандиццкий Питирьбюргер,а где Антибиотик?типа полевой камандир Бригады
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30.03.2021 13:59 Ответить
Три компонента сошлись в "одной точке" 1) "Боярышник" 2) вакцина " Спутник" 3) Телевизор с Соловьевым, Киселевым и т.д. И все это наложилось индивидуально на " ветерана заблудившегося ополченца отпускника" контуженного на " колчаковских фронтах".
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30.03.2021 13:59 Ответить
О, ось і підкинули їжу для наших сумуючих пенсионерів- патріотів! Дякуємо, цензоре, за смачненьке. Вбивай їх, рви, стріляй!
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30.03.2021 13:59 Ответить
Без Ольги **********,этот Мавзолейный спектакль не интересен...
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30.03.2021 14:03 Ответить
Под русскоязычной Москвой неизвестный русскоязычный забаррикадировался и открыл стрельбу по русскоязычным прохожим и силовикам.
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30.03.2021 14:04 Ответить
Винаваты биндеравцы
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30.03.2021 16:50 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 7961
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30.03.2021 14:05 Ответить
Весело однако на мокшанских болотах
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30.03.2021 14:05 Ответить
серёга бодров воскрес!
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30.03.2021 22:49 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 6141
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30.03.2021 14:06 Ответить
Помните фильм "Левиафан"? Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 4375
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30.03.2021 14:09 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 5873
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30.03.2021 14:10 Ответить
Убивай силовика, будет морда как в быка
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30.03.2021 14:10 Ответить
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 9141
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30.03.2021 14:11 Ответить
Дидок задался вопросом тварь ли он дрожащая и почему убийцы правят странами и миром...
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30.03.2021 14:13 Ответить
Надеюсь что хотя бы парочку винторогих скотов да завалит...
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30.03.2021 14:14 Ответить
У них: - "ихЗаваленныхТамНет"
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30.03.2021 14:39 Ответить
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5196 Чувак скучает по советскому изобилию в магазинах
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30.03.2021 14:19 Ответить
мабуть витіран бумбаса на побивку в ***** приперся і взгруснулось чота...
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30.03.2021 14:20 Ответить
За чотири години ніхто не постраждав( може хоч зятя грохне?
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30.03.2021 14:21 Ответить
Видать Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5566 дефицит привезли из Омерики..джинсы
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30.03.2021 14:26 Ответить
Бей, убивай рашистов!Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5558
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30.03.2021 14:27 Ответить
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 6462
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30.03.2021 14:35 Ответить
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 9277
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30.03.2021 14:37 Ответить
мочи орков!
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30.03.2021 22:51 Ответить
зятёк не зивай, тестю обоймы заряжай))) желаю удачной охоты)) на кацапскую падаль с опытом службы на даунбассе, а как статистика говорит половина из расейских мусаров стажировалась именно там.
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30.03.2021 14:38 Ответить
Желаю стрелку побольше попаданий в цель
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30.03.2021 14:43 Ответить
давай невідомий не підведи!!!
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30.03.2021 15:25 Ответить
Один та ще й в облозі - це без шансів
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30.03.2021 15:52 Ответить
Дедушка в поле гранату нашел,
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.
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30.03.2021 15:59 Ответить
Хто б він не був, але передайте йому щоб беріг набої і гранати ! Адін патрон -- адна цель ! Адна граната -- двадцать целєй ! Лайк йому !!!
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30.03.2021 16:47 Ответить
Дать ему атомную бомбу со взрывателем! И эшелон с боярышником для приманки
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30.03.2021 16:48 Ответить
Скільки росяйських фашистів він знищив ?
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30.03.2021 21:01 Ответить
серёга бодров воскрес!
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30.03.2021 22:54 Ответить
 
 