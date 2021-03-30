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Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках

Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках

Невідомий чоловік у Митищах під Москвою забарикадувався в приватному будинку і веде стрілянину по співробітниках Росгвардії та перехожих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Інцидент стався в одному з котеджів селища Нові Вішки.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, 61-річний стрілець забарикадувався в одному з котеджів елітного селища. Він тримає оборону вже більш як чотири години, стріляє з автомата і кидає гранати.

Нині даних про постраждалих немає. На місці працюють десятки співробітників МВС, ФСБ та ДІБДР.

Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Правоохоронці виставили оточення навколо котеджу, з якого стріляє чоловік.

Разом із чоловіком в будинку перебувають дочка, зять і дитина.

Силовики по мегафону вмовляли чоловіка, що забарикадувався в підмосковному котеджі, здатися, але той не відповідає.

За даними російського "Интерфакса", співробітникам силових структур вдалося умовити стрільця, який забарикадувався в котеджі в підмосковних Митищах, відпустити дитину.

"Чоловік відпустив онука з дочкою. Однак у заручниках в нього ще залишається чоловік - за попередніми даними, цивільний чоловік дочки", - сказало джерело.

Зі стрільцем ведуться переговори.

За попередніми даними, чоловік захоплюється полюванням, у нього в будинку арсенал зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

москва (1247) стрілянина (1783) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+29
Удачи мужику, положить как можно больше рос гвардейцев!!!
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30.03.2021 13:47
+22
походу, это очнулся от спячки один из выживших панфиловцев, увидел фашистов и начал отстреливаться..
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30.03.2021 13:53
+17
Ещё один встал с колен.
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30.03.2021 13:46
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Чуваку, наверное, прививку хотели сделать.
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30.03.2021 13:45 Відповісти
Или уже сделали спутником турбо-лайт.
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30.03.2021 14:02 Відповісти
скоро 9 травня, треба настріляти нову порцію хфашистів
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30.03.2021 14:26 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 8946
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30.03.2021 13:45 Відповісти
Ещё один встал с колен.
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30.03.2021 13:46 Відповісти
Дай Бог, накосить ему побольше и пусть и его шлепнут. Чем меньше в кацапии ублюдков, тем меньше их будет в Украину переть.
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30.03.2021 16:54 Відповісти
ну , шоб патроны в него не кончались
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30.03.2021 22:44 Відповісти
Мож оно не хоче русску прививку від корони... відстрілюється
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30.03.2021 13:46 Відповісти
империя зла должна быть уничтожена
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30.03.2021 13:47 Відповісти
будэнни розвагы мокшан у нас на первой полосе...это нормально?
вам своих новын бракуйе?
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30.03.2021 13:47 Відповісти
"Герой Новороссии"? А то звідки у "борцуна з несправедливістю" автомат і гранати? Вони, на відміну від танків і "Градів", у російських військотргах, не продаються...
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30.03.2021 13:47 Відповісти
походу, это очнулся от спячки один из выживших панфиловцев, увидел фашистов и начал отстреливаться..
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30.03.2021 13:53 Відповісти
Якщо в елітному селищі, то - блатний. *** буду. Зуб даю.
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30.03.2021 15:25 Відповісти
Удачи мужику, положить как можно больше рос гвардейцев!!!
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30.03.2021 13:47 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 1300
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30.03.2021 13:50 Відповісти
Возможно схватил белку и от "биндеровцев" отстреливается. Для нас чем больше он таких "биндеровцев" завалит тем лучше.
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30.03.2021 13:51 Відповісти
Удачной охоты без промахов Чел..
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30.03.2021 13:51 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 8088
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30.03.2021 13:53 Відповісти
эх! вот подносил бы ему мелкий бульботпрыщь рожки с патронами!! _
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30.03.2021 13:53 Відповісти
Апалченєц Дамбаса уколошкає кількох лаптєй і його замочуть. Подвійна користь.
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30.03.2021 13:53 Відповісти
Це не апалченэц. Тільки що передали, то абдраченєц.
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30.03.2021 16:51 Відповісти
маладэц, но еще лучше если бы в мусарне забарикадировался, там и оружия, и патронов больше, а зачит и двухсотых тоже
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30.03.2021 13:54 Відповісти
Молоток паря! Давай!
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30.03.2021 13:54 Відповісти
Давай стрілок , поклади там побільше служивих !
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30.03.2021 13:55 Відповісти
Прямо Бандиццкий Питирьбюргер,а где Антибиотик?типа полевой камандир Бригады
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Три компонента сошлись в "одной точке" 1) "Боярышник" 2) вакцина " Спутник" 3) Телевизор с Соловьевым, Киселевым и т.д. И все это наложилось индивидуально на " ветерана заблудившегося ополченца отпускника" контуженного на " колчаковских фронтах".
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30.03.2021 13:59 Відповісти
О, ось і підкинули їжу для наших сумуючих пенсионерів- патріотів! Дякуємо, цензоре, за смачненьке. Вбивай їх, рви, стріляй!
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Без Ольги **********,этот Мавзолейный спектакль не интересен...
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30.03.2021 14:03 Відповісти
Под русскоязычной Москвой неизвестный русскоязычный забаррикадировался и открыл стрельбу по русскоязычным прохожим и силовикам.
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30.03.2021 14:04 Відповісти
Винаваты биндеравцы
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30.03.2021 16:50 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 7961
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30.03.2021 14:05 Відповісти
Весело однако на мокшанских болотах
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30.03.2021 14:05 Відповісти
серёга бодров воскрес!
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30.03.2021 22:49 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 6141
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30.03.2021 14:06 Відповісти
Помните фильм "Левиафан"? Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 4375
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30.03.2021 14:09 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 5873
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30.03.2021 14:10 Відповісти
Убивай силовика, будет морда как в быка
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30.03.2021 14:10 Відповісти
Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам - Цензор.НЕТ 9141
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30.03.2021 14:11 Відповісти
Дидок задался вопросом тварь ли он дрожащая и почему убийцы правят странами и миром...
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30.03.2021 14:13 Відповісти
Надеюсь что хотя бы парочку винторогих скотов да завалит...
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30.03.2021 14:14 Відповісти
У них: - "ихЗаваленныхТамНет"
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30.03.2021 14:39 Відповісти
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5196 Чувак скучает по советскому изобилию в магазинах
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30.03.2021 14:19 Відповісти
мабуть витіран бумбаса на побивку в ***** приперся і взгруснулось чота...
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30.03.2021 14:20 Відповісти
За чотири години ніхто не постраждав( може хоч зятя грохне?
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30.03.2021 14:21 Відповісти
Видать Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5566 дефицит привезли из Омерики..джинсы
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30.03.2021 14:26 Відповісти
Бей, убивай рашистов!Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 5558
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30.03.2021 14:27 Відповісти
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 6462
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30.03.2021 14:35 Відповісти
Під Москвою невідомий забарикадувався і відкрив стрілянину по перехожих і силовиках - Цензор.НЕТ 9277
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30.03.2021 14:37 Відповісти
мочи орков!
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30.03.2021 22:51 Відповісти
зятёк не зивай, тестю обоймы заряжай))) желаю удачной охоты)) на кацапскую падаль с опытом службы на даунбассе, а как статистика говорит половина из расейских мусаров стажировалась именно там.
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30.03.2021 14:38 Відповісти
Желаю стрелку побольше попаданий в цель
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30.03.2021 14:43 Відповісти
давай невідомий не підведи!!!
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30.03.2021 15:25 Відповісти
Один та ще й в облозі - це без шансів
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30.03.2021 15:52 Відповісти
Дедушка в поле гранату нашел,
Дедушка с ней к сельсовету пошел,
Дернул колечко, бросил в окно-
Дедушка старый, ему все равно.
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30.03.2021 15:59 Відповісти
Хто б він не був, але передайте йому щоб беріг набої і гранати ! Адін патрон -- адна цель ! Адна граната -- двадцать целєй ! Лайк йому !!!
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30.03.2021 16:47 Відповісти
Дать ему атомную бомбу со взрывателем! И эшелон с боярышником для приманки
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30.03.2021 16:48 Відповісти
Скільки росяйських фашистів він знищив ?
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30.03.2021 21:01 Відповісти
серёга бодров воскрес!
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30.03.2021 22:54 Відповісти
 
 