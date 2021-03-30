Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление
Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
За заявление (постановление № 5312. - Ред.) в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов. Верховная Рада "требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".
Народные депутаты призвали "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта".
Парламентарии также призывают мировое сообщество продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата"... Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий", - отмечается в заявлении.
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Для олигархата это конечно очень рискованно и крайне неприемлемо. Они, в общем-то, и так ежедневнео богатеют, бабки капают вне зависимости от воин и пандемий. Но единственный способ решить вопрос лугандонии - это военный способ. ***** никогда не сдаст донбабве и будет постоянно подогревать этот гнойник. Он ведь тоже ждет случая. А вдруг дестабилизация ситуации в стране? Тут армия лугандонии и пригодится для оккупации всей остальной Украины.
ВСУ должньі перестать стрелять в ответ! Песков
Они так славно поработали на благо родины , что просто заслужили отпуск.
Зеленые мрази, пытаются переложить ответственность на Раду, какое отношение она имеет к решению этих вопросов. Все вопросы касающиеся войны- ответственность Зерро и больше никого. Ему Конституцией даны все необжодимые право и обязанности. Если уж так хочется то можно и нужно каждый день писать ноту на Курятник от МИДа.
В Украине парламентско-президентская форма правления и парламент имеет как раз больше власти, чем президент.
Когда все, со всех трибун будут говорить об агрессии наРФии и требовать ее прекратить, это будет иметь соответствующий эффект. Скрепные ватоносцы не могут прятать голову в песок, когда все об этом говорят.
Откажут, значит откажут. Но тупо молчать 7 лет?!!! Все, согласно законов.
У мережі показали безпорадність основного бойового танка ВС РФ перед калюжею (відео)
Хоч якась кооисть була би від нероб.
1 Будапештський меморандум.
2. Великий договір між РФ і Україною.
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