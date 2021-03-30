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Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление

Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление

Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За заявление (постановление № 5312. - Ред.) в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов. Верховная Рада "требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

Народные депутаты призвали "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта".

Парламентарии также призывают мировое сообщество продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата"... Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий", - отмечается в заявлении.
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Топ комментарии
+35
Якщо ці істоти при владі бояться дати команду армії захищати себе і Україну, то, може, хоч на це здатні? Чи "краще" "адіннарот" і сепарів у ВР?
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1978
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30.03.2021 14:20
+27
Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1072
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30.03.2021 14:19
+26
Дебильный детский сад по зекретински...надо зекретина не на гиляку,а закинуть на минное поле
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30.03.2021 14:15
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А Курск чей????
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30.03.2021 15:41 Ответить
БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ СКАЗАЛ...а ето документ....шо ЛЬВОВ----ЭТО УКРАИНА!!!!!!!..А КУРСК тода чей.???
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30.03.2021 17:35 Ответить
.."Курск"????.."а он ,утанул"...по словам "ху*ла"....
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31.03.2021 13:34 Ответить
скажите...а МОСКВА была столицей Украины или России или СССР???
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30.03.2021 15:44 Ответить
Ракеты и беспилотники делайте, а не херней страдайте.
Для олигархата это конечно очень рискованно и крайне неприемлемо. Они, в общем-то, и так ежедневнео богатеют, бабки капают вне зависимости от воин и пандемий. Но единственный способ решить вопрос лугандонии - это военный способ. ***** никогда не сдаст донбабве и будет постоянно подогревать этот гнойник. Он ведь тоже ждет случая. А вдруг дестабилизация ситуации в стране? Тут армия лугандонии и пригодится для оккупации всей остальной Украины.
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30.03.2021 15:53 Ответить
а почему зелох не выпустил ролик даю 24 часа
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30.03.2021 15:59 Ответить
даю 24 часа чтобы прекратить обстрелы!

Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі, - заява - Цензор.НЕТ 9602
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30.03.2021 16:03 Ответить
#броненосець сцикливий

Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі, - заява - Цензор.НЕТ 3632
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30.03.2021 16:22 Ответить
🤣🥵🐷
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30.03.2021 17:45 Ответить
Зеля старався!...Но ему мешают!!!
ВСУ должньі перестать стрелять в ответ! Песков
Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі, - заява - Цензор.НЕТ 4154
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30.03.2021 16:16 Ответить
Покинути окуповані території уже не вимагають!
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30.03.2021 16:48 Ответить
местных жителей отпистить и в рашу.
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30.03.2021 17:36 Ответить
Окуповані території повинні покинути окупанти!
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31.03.2021 08:43 Ответить
Пустозвонство.До кого вы обращаетесь? .До кровавого упыря.?
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30.03.2021 17:00 Ответить
Лучший ответ врагу это на одного нашего убить десяток ихних, а не призывы к миру писать.
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30.03.2021 17:22 Ответить
Каждый делает свою работу. Что не нравится?
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30.03.2021 18:31 Ответить
Не нравится то, что нет убитых десятков кацапов в ответ на каждого убитого нашего бойца, зато есть постоянные жалобы и нытье слепоглухонемым уродам из обсе на оторым всем плевать.
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30.03.2021 18:44 Ответить
Рада требует , а после этого в отпуск укатят: лето на носу.
Они так славно поработали на благо родины , что просто заслужили отпуск.
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30.03.2021 17:44 Ответить
В росСМИ полная тишина по этому поводу, реакции ноль, полный игнор. Там подают информацию населению правильно с точки удержания путиным власти.
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30.03.2021 17:51 Ответить
А в спортлото Рада не обращалась? Упущение, однако.
Зеленые мрази, пытаются переложить ответственность на Раду, какое отношение она имеет к решению этих вопросов. Все вопросы касающиеся войны- ответственность Зерро и больше никого. Ему Конституцией даны все необжодимые право и обязанности. Если уж так хочется то можно и нужно каждый день писать ноту на Курятник от МИДа.
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30.03.2021 17:51 Ответить
Вы отрицательно к этому относитесь? Вы не считаете наРФию агрессором?
В Украине парламентско-президентская форма правления и парламент имеет как раз больше власти, чем президент.
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30.03.2021 18:29 Ответить
Уже лучше. Нельзя все время молчать.
Когда все, со всех трибун будут говорить об агрессии наРФии и требовать ее прекратить, это будет иметь соответствующий эффект. Скрепные ватоносцы не могут прятать голову в песок, когда все об этом говорят.
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30.03.2021 18:27 Ответить
оййййоййййоййй...Если все начнут говорить...тогда точно заговорят...А ВОТ ЕСЛИ ДАТЬ ОТВЕТКУ-----ТОГДА БУДУТ РЕШАТЬ ПО СУТИ и согласно законов
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30.03.2021 18:29 Ответить
Немає чим давати, бо *********** не закупили. Вони ж не збираються воювати.
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30.03.2021 18:38 Ответить
Порошенко за 5 лет ни разу не обратился к США и Великобритании, имея на руках Будапештский меморандум. Зеленский тоже! Это выглядит довольно глупо.
Откажут, значит откажут. Но тупо молчать 7 лет?!!! Все, согласно законов.
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30.03.2021 18:40 Ответить
Если рассматривать Порошенка ошибки за 5 лет....ПОРОШЕНКУ НУЖНО БЫЛО ОСТАНОВИТЬ ПУТИНА!!!!!!!!Будапештским мемлрандумом ето сделать НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!Поэтому были придуманы МИНСКИЕ СОГЛАЩЕНИЯ...которые не выгодны УКРАИНе...ибо они замораживают военную точку на ДОНБАССЕ...но они сохранили УКРАИНУ...как государство...ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
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30.03.2021 19:07 Ответить
стратегия Зеленского---ЭТО БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ...но видать вместе с газом и нефтью продано и меморандум
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30.03.2021 19:10 Ответить
Наверное кулуарно обращались. Но эти обращения остались без ответа. Подписанты меморандум игнорируют. А начинать скандал по этому поводу по меньшей мере глупо
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31.03.2021 00:48 Ответить
http://www.facebook.com/100054247841753/videos/254887062996220/ www.facebook.com/100054247841753/videos/254887062996220/

У мережі показали безпорадність основного бойового танка ВС РФ перед калюжею (відео)
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30.03.2021 18:41 Ответить
Зачем так длинно? Требуйте просто перестать стрелять! Путлер точно испугается, если нет, отправить зебилениша в кремль, пусть устроит там истерику. Так победим.
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30.03.2021 20:03 Ответить
Краще би з тих зебілі створити окрему роту і послати на фронт.
Хоч якась кооисть була би від нероб.
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30.03.2021 20:15 Ответить
А почему обращение к Раше.. а если это она ведет боевые действия все эти 7 лет ( в чем я не сомневаюсь), то почему тогда у нас до сих пор не разорваны дип. отношения, не перекрыта для пересечения гос. граница с агрессором наглухо ( РФ) и оккупированными ими территориями ( Приднестровьем, Крымом и ОРДЛО), за исключением гуманитарных коридоров только в одну сторону, в сторону Украины для беженцев. ( Пока все эти вопросы не решены.. считаю все остальное просто имитацией) Как и название войны ,аннексии и оккупации - просто АТО. ( это вопрос и к Петруччио и Зелепупенко)
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30.03.2021 20:51 Ответить
Андерсен от твоих предложений будет хуже только Украине. Это как купить билет в трамвае и на зло кондуктору пойти пешком! К сожалению мы не имеем должной поддержки ни от Европы, ни от США. Байден на днях сказал, что к России нужно относится с уважением. А то что Путин убийца он ляпнул с горяча.
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31.03.2021 00:45 Ответить
Я ТЕБЯ понял, ты сторонник "новоросской губернии" или "Российского генерал губернаторства с штаб квартирой в Киеве"... Можно конечно спорить о моих предложениях.., гибридная война порождает и гибридный ответ .Но вот об "уважении к убийце" (современному последователю Ади Ги внутри РФ , вдоль границ, агрессии против соседей и дестабилизации во всем мире) это ТЫ загнул... ( видимо из ОПЗЖопса, Шариистов или Мураевцев...) Странно все это слышать в стране ведущей 7 лет оборонительную войну у которой оттяпали ( не смотря на договоры) Крым, Севастополь и пол Донбасса. У которой в связи с этим 14 тысяч убитых, тысяч 40 - 50 раненных, заложники в застенках рашистов и миллионы беженцев. И это я еще не добавил оккупацию Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, нападении на Грузию, конфликт у острова Тузла, а сейчас еще и оккупацию Карабаха ( и не говори что этого захотел Азербайджан), бомбежки Сирии и т.д. И винтилово внутри страны, где за по сути безобидный коммент в сетях могут припаять лет 5-10. Желаю Путинило конца как у Ади Ги в бункере, а Раше камней с неба и судьбы Германии в 1945. И это я не " с горяча".
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31.03.2021 09:11 Ответить
путлер болт ложив на вимоги, він розуміє тільки силу.
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30.03.2021 20:52 Ответить
Изя все..ой!
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30.03.2021 23:47 Ответить
Чихал Пупкин на все требования Рады как и на саму Раду.
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31.03.2021 00:38 Ответить
Ідея правильна... Але чому якісь неофіційні домовленості згадані, а замість офіційних договорів:
1 Будапештський меморандум.
2. Великий договір між РФ і Україною.
?
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31.03.2021 00:48 Ответить
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