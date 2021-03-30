Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі, - заява
Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії на Донбасі і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За заяву (постанова №5312. - Ред.) у зв'язку з ескалацією російсько-українського збройного конфлікту проголосували 308 народних депутатів. Верховна Рада "вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує".
Народні депутати закликали "парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації стосовно України, зокрема останню хвилю ескалації в зоні конфлікту".
Парламентарії також закликають світову спільноту продовжити й посилити міжнародний політичний та економічний тиск на РФ із метою припинення агресії, виводу іноземних військ та озброєння з території України, повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.
"Нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту, зокрема Мінських домовленостей і домовленостей, досягнутих у межах "нормандського формату"... Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль із припинення конфлікту і мирної реінтеграції окупованих українських територій", - наголошується в заяві.
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Для олигархата это конечно очень рискованно и крайне неприемлемо. Они, в общем-то, и так ежедневнео богатеют, бабки капают вне зависимости от воин и пандемий. Но единственный способ решить вопрос лугандонии - это военный способ. ***** никогда не сдаст донбабве и будет постоянно подогревать этот гнойник. Он ведь тоже ждет случая. А вдруг дестабилизация ситуации в стране? Тут армия лугандонии и пригодится для оккупации всей остальной Украины.
ВСУ должньі перестать стрелять в ответ! Песков
Они так славно поработали на благо родины , что просто заслужили отпуск.
Зеленые мрази, пытаются переложить ответственность на Раду, какое отношение она имеет к решению этих вопросов. Все вопросы касающиеся войны- ответственность Зерро и больше никого. Ему Конституцией даны все необжодимые право и обязанности. Если уж так хочется то можно и нужно каждый день писать ноту на Курятник от МИДа.
В Украине парламентско-президентская форма правления и парламент имеет как раз больше власти, чем президент.
Когда все, со всех трибун будут говорить об агрессии наРФии и требовать ее прекратить, это будет иметь соответствующий эффект. Скрепные ватоносцы не могут прятать голову в песок, когда все об этом говорят.
Откажут, значит откажут. Но тупо молчать 7 лет?!!! Все, согласно законов.
У мережі показали безпорадність основного бойового танка ВС РФ перед калюжею (відео)
Хоч якась кооисть була би від нероб.
1 Будапештський меморандум.
2. Великий договір між РФ і Україною.
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