Рада приняла закон, позволяющий президенту призывать резервистов без объявления мобилизации

Верховная Рада проголосовала за законопроект об усовершенствовании обороны, который, в частности, дает право президенту призывать резервистов без объявления мобилизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект №3553 "Внесение изменений в закон про усовершенствование отдельных вопросов выполнения военого обязательства и ведения военного учета" поддержали 256 нардепов.

Согласно законопроекту предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период.

Отмечается, что в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.

Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что практика призыва резервистов вне мобилизации отвечает практике западних стран, в частности США, Финляндии и Израиля.

По ее словам, Финляндия ввела такую практику, анализируя действия РФ в Украине.

На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию.

Парламентарий надеется, что в ближайшие 100 лет она не будет использована.

Также читайте: Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - "Юридическая сотня"