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ВР (27381) мобилизация (2613) резервисты (61) Безуглая (280)

Рада приняла закон, позволяющий президенту призывать резервистов без объявления мобилизации

Рада приняла закон, позволяющий президенту призывать резервистов без объявления мобилизации

Верховная Рада проголосовала за законопроект об усовершенствовании обороны, который, в частности, дает право президенту призывать резервистов без объявления мобилизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект №3553 "Внесение изменений в закон про усовершенствование отдельных вопросов выполнения военого обязательства и ведения военного учета" поддержали 256 нардепов.

Согласно законопроекту предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период.

Отмечается, что в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.

Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что практика призыва резервистов вне мобилизации отвечает практике западних стран, в частности США, Финляндии и Израиля.

По ее словам, Финляндия ввела такую практику, анализируя действия РФ в Украине.

На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию.

Парламентарий надеется, что в ближайшие 100 лет она не будет использована.

Также читайте: Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - "Юридическая сотня"

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Топ комментарии
+24
мама запретила))) оно ей уже 4 раза не нравилось)))
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30.03.2021 14:46
+21
а що, бубусік слово "мобілізація" не виговарює з релігіозних міркувань?
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30.03.2021 14:43
+19
Надеюсь те, кто проголосовал за это и их сыновья, есть в списке резервистов?!!!
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30.03.2021 14:47
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Правила форума Совет форумчан
а що, бубусік слово "мобілізація" не виговарює з релігіозних міркувань?
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30.03.2021 14:43 Ответить
мама запретила))) оно ей уже 4 раза не нравилось)))
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30.03.2021 14:46 Ответить
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30.03.2021 14:50 Ответить
Та ви шо -а кто разносил повестки ахметову,пинчуку,герегам и помельче - ведь им не было в 14м шестидесяти и плоскостопие не мешает быть водителями своих машин,значит мехводами только так...или конституционный долг для простых Иванов......?
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30.03.2021 16:11 Ответить
Ну точно зекретин просрал все и вся и даже то,о чем мы ещё не подозреваем
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30.03.2021 14:44 Ответить
У верховного "немає часу думати стратегічно"
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30.03.2021 14:51 Ответить
ну...преЗЕ знает... что тут надо делать (по собственному опыту)))))
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30.03.2021 14:45 Ответить
Надеюсь те, кто проголосовал за это и их сыновья, есть в списке резервистов?!!!
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30.03.2021 14:47 Ответить
Гы...
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30.03.2021 16:12 Ответить
это по израильским лекалам
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30.03.2021 14:48 Ответить
окрім лекал не заважало б мати яйця, як у ізраілських генералів, та діяти по відношенню до ворога, як це роблять очильникі цієї держави.
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30.03.2021 14:51 Ответить
чого нема того нема, але рівняння на Сіон)
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30.03.2021 14:54 Ответить
До ізраїльських "лекал" тут як свині до коня! І ратиці є та шерсть не така!
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30.03.2021 15:38 Ответить
Це корисний крок для обороноздатності країни. Звісно, якщо не обговорювати якість того, кому ВРУ надала це право...
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30.03.2021 14:50 Ответить
Прочитай обов'язки резервіста , ну так за 2018 рік. Не чув про таке? А ну да да...
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30.03.2021 15:40 Ответить
Дай посилання, почитаю
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31.03.2021 08:30 Ответить
а откосячных тоже будут в партизаны ловить
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30.03.2021 14:54 Ответить
это теперь тот, кто четырех повесток в упор не замечал, сам будет их рассылать?!
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30.03.2021 15:00 Ответить
Я не понимаю а на хрена нам вообще армия нужна? Почему армию не привлекают а резервистов?
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30.03.2021 15:06 Ответить
Зачем армия нужна...???
Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 5477
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30.03.2021 15:43 Ответить
Це маланський трюк.Що заважає оголосити війну і щоб ЗСУ діяли в рамках закону.А так це буде тільки знущання з воїнів яких і зараз переслідують закацаплені суди,за те що вони захищають Батькіщину.Кожний підписант цієї писульки є злочинцем що діє в інтересах ворога.
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30.03.2021 15:13 Ответить
Це видимість бурхливої діяльності! Резервісти і раніше були зобов'язані (ті що називались 1 ша черга) по дзвінку, не чекаючі повістки....
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30.03.2021 15:46 Ответить
А у нас є президент?
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30.03.2021 15:21 Ответить
Був до 31 березня 2019 року. Тепер це непорозуміння зветься преЗе...
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30.03.2021 15:44 Ответить
Давно пора.
Моб.готовность при Яныке свели к нулю.министры с какапскими паспортами.
Большинство коментов. от лиц, которые в этом деле ни хрена не понимают.
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30.03.2021 15:46 Ответить
Негайно і всіх з "95 кварталу". Не забудьте Юзіка, бо без нього батальон буде недієздатний.
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30.03.2021 15:56 Ответить
Нифига - ожирение - освобождение от службы,есть масса более стройных и ....подлых...
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30.03.2021 16:15 Ответить
Скучно стало - призывает потешные войска?
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30.03.2021 16:04 Ответить
Ты, шутничек, базар-то фильтруй!!! Много ли знаешь о первом резерве?!!!
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30.03.2021 16:48 Ответить
Шмарклю пригласите
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30.03.2021 16:16 Ответить
...когда нет парламента и некому объявить мобилизацию...А ото, що зараз, пiд куполом, чи можна парламентом назвати??? АНАЛТАБУ й тiльки!
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30.03.2021 16:46 Ответить
Здравствуй РАБСТВО !

"На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию" - А ГДЕ в этом Законе это сказано !?
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30.03.2021 16:51 Ответить
А чому резервісти?
У нас оно на повному забезпеченні сотні тисяч розжирілих поліцаїв, феесбеушнків, вевешників (типу НГ).
Нехай на своїх новеньких автозаках їдуть воювати не з народом, а зі своїми колєгами.
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30.03.2021 17:13 Ответить
То есть в ВР сидит целая партия российских террористов, по стране безпрепятственно перемещается финансирующий терроризм Медведчук с женой а нам нужны резервисты? Что за бред вообще?
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30.03.2021 18:46 Ответить
себе таким чином ці ...дараси на чолі з зеленою шмарклею у резервісти не забули записати, Про те про що це я, Україна ж це не Швейцарія!
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30.03.2021 20:43 Ответить
Попытка закрыть рот и удалить с глаз долой АТОшников и активистов--все до 55 лет резервисты))) Значит готовятся новые договорняки с х-йлом и велике крадiвництво!

Это чтобы "Нет Капитуляции" и др. акции знали : выйдут на улицы-полгода на сборах будут сидеть! По желанию зебила и его обслуги! Шмаркля давно перестала использовать законные методы и пытается придумать свои ноу-хау.

Только не говорите, что вас не предупреждали!
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31.03.2021 00:52 Ответить
ойойой зрадулечка.
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31.03.2021 03:20 Ответить
 
 