Рада приняла закон, позволяющий президенту призывать резервистов без объявления мобилизации
Верховная Рада проголосовала за законопроект об усовершенствовании обороны, который, в частности, дает право президенту призывать резервистов без объявления мобилизации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект №3553 "Внесение изменений в закон про усовершенствование отдельных вопросов выполнения военого обязательства и ведения военного учета" поддержали 256 нардепов.
Согласно законопроекту предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период.
Отмечается, что в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.
Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что практика призыва резервистов вне мобилизации отвечает практике западних стран, в частности США, Финляндии и Израиля.
По ее словам, Финляндия ввела такую практику, анализируя действия РФ в Украине.
На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию.
Парламентарий надеется, что в ближайшие 100 лет она не будет использована.
Пожалуйста, подождите...
Моб.готовность при Яныке свели к нулю.министры с какапскими паспортами.
Большинство коментов. от лиц, которые в этом деле ни хрена не понимают.
"На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию" - А ГДЕ в этом Законе это сказано !?
У нас оно на повному забезпеченні сотні тисяч розжирілих поліцаїв, феесбеушнків, вевешників (типу НГ).
Нехай на своїх новеньких автозаках їдуть воювати не з народом, а зі своїми колєгами.
Это чтобы "Нет Капитуляции" и др. акции знали : выйдут на улицы-полгода на сборах будут сидеть! По желанию зебила и его обслуги! Шмаркля давно перестала использовать законные методы и пытается придумать свои ноу-хау.
Только не говорите, что вас не предупреждали!