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Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - "Юридическая сотня"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, -

Общественная организация "Юридическая сотня" раскритиковала законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации, который Верховная Рада должна рассматривать завтра.

Свою позицию относительно законопроекта №3553 "Юридическая сотня" изложила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, проект, как и раньше, не предусматривает четких оснований для проведения такого призыва, кроме существования особого периода, противоречит интересам ветеранов и замедляет возможность возвращения к мирной жизни", - сказано в сообщении.

Представители "Юридической сотни" считают, что в проекте закона есть ряд недостатков: коррупционные риски при назначении на воинские должности без антикоррупционной проверки, возможность передачи персональных данных третьим лицам для ведения реестра резервистов и военнообязанных, а также усиление ответственности за несоблюдение требований мобилизационного законодательства.

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"Юридическая сотня считает, что принятие законопроекта 3553 не будет способствовать системному решению проблем в армии", - подчеркнули в организации.

Напомним, законопроект, позволяющий за сутки призвать резервистов в случае обострения на Донбассе, Верховная Рада собирается рассмотреть в четверг, 4 марта.

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Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - Юридическая сотня 01
Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - Юридическая сотня 02Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - Юридическая сотня 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
В первую очередь этот закон должен коснуться депутатов ВР, нужно укомплектовать этими умниками батальон и отправить на передок.
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03.03.2021 16:28
+5
Пускай минные поля разминируют.
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03.03.2021 17:03
+3
В якості мішеней на бойовому злагодженні
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03.03.2021 16:44
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В первую очередь этот закон должен коснуться депутатов ВР, нужно укомплектовать этими умниками батальон и отправить на передок.
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03.03.2021 16:28 Ответить
И что они там будут делать? Сразу в плен побегут сдаваться???
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03.03.2021 16:36 Ответить
В якості мішеней на бойовому злагодженні
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03.03.2021 16:44 Ответить
Пускай минные поля разминируют.
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03.03.2021 17:03 Ответить
зелю комбатом им назначить, пусть в глаза сепарам смотрит
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03.03.2021 19:00 Ответить
Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня" - Цензор.НЕТ 7711Не злите "верховного",а то "учебное военное положение"введет.
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03.03.2021 16:45 Ответить
Я бы лучше мобиком и с мобиками пошел чем на контракте. Что-то было тогда такое, чего сейчас очень не хватает.
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03.03.2021 17:00 Ответить
Ну конечно же бродячие активисты против.
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03.03.2021 17:12 Ответить
Вангую... Кутин уже в этом году будет пробивать широкий коридор в Крым через Мариуполь и Запорожье. В кацапо-армии ведётся масштабная подготовка к этому. И уже не силами гопников и наёмников, а организованной армией. Со всеми арсеналами вооружений. И так же возможен прорыв с Приднестровья и Крыма. И срал он на санкции. Вот к чему готовится нужно..
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03.03.2021 17:34 Ответить
Азовское море после создания сухопутного коридора станет внутренним кацапским. И это тоже одна из задач Куйла.. Украине нужны надежные союзники, которые уже лупили путинское воинство и в хвост, и в гриву..
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03.03.2021 18:26 Ответить
И в чем же отличие "Юридической сотни" от "Пятой колонны"?
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03.03.2021 18:18 Ответить
А с чем ты не согласен, что они описали ?
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03.03.2021 18:49 Ответить
Правило знаешь? Ты имеешь право задавать любые вопросы, а я имею право не отвечать на них без объяснений.
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03.03.2021 21:08 Ответить
Просто с таким "ответом", твой передыдущий пост выглядит как минимум - нелепо...
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04.03.2021 00:22 Ответить
См. выше.
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04.03.2021 07:42 Ответить
P.S. И что за привычка задавать риторические вопросы, а затем самому же на них отвечать Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня" - Цензор.НЕТ 2607
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04.03.2021 07:45 Ответить
Я лично КАТЕГОРИЧЕСКИ против подобных законов и подобных полномочий власти !
Почему я должен быть ВЕЧНЫМ рабом у власть имущих !? Я хочу быть свободным человеком с право жить как все ! А не быть вечно мальчиком на побегушках у тех, кто хочет "погонять слоников" !!!
Я хочу жить в семье и растить детей!
А когда нужно будет - будет мобилизация. А не успеют мобилизовать - пойду добровольцем ! Но принудительно/автоматом - быть рабом у дебилов - НЕ ХОЧУ !!!
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03.03.2021 18:48 Ответить
Пусть призывают тех кто ещё не был, меня тоже
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03.03.2021 20:17 Ответить
 
 