Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня"
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Громадська організація "Юридична сотня" розкритикувала законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації, який Верховна Рада повинна розглядати завтра.
Свою позицію щодо законопроєкту №3553 "Юридична сотня" виклала на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, проєкт, як і раніше, не передбачає чітких підстав для проведення такого призову, крім існування особливого періоду, суперечить інтересам ветеранів і уповільнює можливість повернення до мирного життя", - сказано в повідомленні.
Представники "Юридичної сотні" вважають, що в проєкті закону є ряд недоліків: корупційні ризики при призначенні на військові посади без антикорупційної перевірки, можливість передачі персональних даних третім особам для ведення реєстру резервістів і військовозобов'язаних, а також посилення відповідальності за недотримання вимог мобілізаційного законодавства.
"Юридична сотня вважає, що прийняття законопроєкту 3553 не сприятиме системному вирішенню проблем в армії", - підкреслили в організації.
Нагадаємо, законопроєкт, що дозволяє за добу призвати резервістів у разі загострення на Донбасі, Верховна Рада збирається розглянути в четвер, 4 березня.
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Почему я должен быть ВЕЧНЫМ рабом у власть имущих !? Я хочу быть свободным человеком с право жить как все ! А не быть вечно мальчиком на побегушках у тех, кто хочет "погонять слоников" !!!
Я хочу жить в семье и растить детей!
А когда нужно будет - будет мобилизация. А не успеют мобилизовать - пойду добровольцем ! Но принудительно/автоматом - быть рабом у дебилов - НЕ ХОЧУ !!!