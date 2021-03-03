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Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, -

Громадська організація "Юридична сотня" розкритикувала законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації, який Верховна Рада повинна розглядати завтра.

Свою позицію щодо законопроєкту №3553 "Юридична сотня" виклала на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, проєкт, як і раніше, не передбачає чітких підстав для проведення такого призову, крім існування особливого періоду, суперечить інтересам ветеранів і уповільнює можливість повернення до мирного життя", - сказано в повідомленні.

Представники "Юридичної сотні" вважають, що в проєкті закону є ряд недоліків: корупційні ризики при призначенні на військові посади без антикорупційної перевірки, можливість передачі персональних даних третім особам для ведення реєстру резервістів і військовозобов'язаних, а також посилення відповідальності за недотримання вимог мобілізаційного законодавства.

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"Юридична сотня вважає, що прийняття законопроєкту 3553 не сприятиме системному вирішенню проблем в армії", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, законопроєкт, що дозволяє за добу призвати резервістів у разі загострення на Донбасі, Верховна Рада збирається розглянути в четвер, 4 березня.

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Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - Юридична сотня 01
Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - Юридична сотня 02Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - Юридична сотня 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
В первую очередь этот закон должен коснуться депутатов ВР, нужно укомплектовать этими умниками батальон и отправить на передок.
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03.03.2021 16:28
+5
Пускай минные поля разминируют.
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03.03.2021 17:03
+3
В якості мішеней на бойовому злагодженні
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03.03.2021 16:44
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В первую очередь этот закон должен коснуться депутатов ВР, нужно укомплектовать этими умниками батальон и отправить на передок.
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03.03.2021 16:28 Відповісти
И что они там будут делать? Сразу в плен побегут сдаваться???
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03.03.2021 16:36 Відповісти
В якості мішеней на бойовому злагодженні
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03.03.2021 16:44 Відповісти
Пускай минные поля разминируют.
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03.03.2021 17:03 Відповісти
зелю комбатом им назначить, пусть в глаза сепарам смотрит
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03.03.2021 19:00 Відповісти
Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня" - Цензор.НЕТ 7711Не злите "верховного",а то "учебное военное положение"введет.
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03.03.2021 16:45 Відповісти
Я бы лучше мобиком и с мобиками пошел чем на контракте. Что-то было тогда такое, чего сейчас очень не хватает.
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03.03.2021 17:00 Відповісти
Ну конечно же бродячие активисты против.
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03.03.2021 17:12 Відповісти
Вангую... Кутин уже в этом году будет пробивать широкий коридор в Крым через Мариуполь и Запорожье. В кацапо-армии ведётся масштабная подготовка к этому. И уже не силами гопников и наёмников, а организованной армией. Со всеми арсеналами вооружений. И так же возможен прорыв с Приднестровья и Крыма. И срал он на санкции. Вот к чему готовится нужно..
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03.03.2021 17:34 Відповісти
Азовское море после создания сухопутного коридора станет внутренним кацапским. И это тоже одна из задач Куйла.. Украине нужны надежные союзники, которые уже лупили путинское воинство и в хвост, и в гриву..
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03.03.2021 18:26 Відповісти
И в чем же отличие "Юридической сотни" от "Пятой колонны"?
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03.03.2021 18:18 Відповісти
А с чем ты не согласен, что они описали ?
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03.03.2021 18:49 Відповісти
Правило знаешь? Ты имеешь право задавать любые вопросы, а я имею право не отвечать на них без объяснений.
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03.03.2021 21:08 Відповісти
Просто с таким "ответом", твой передыдущий пост выглядит как минимум - нелепо...
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04.03.2021 00:22 Відповісти
См. выше.
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04.03.2021 07:42 Відповісти
P.S. И что за привычка задавать риторические вопросы, а затем самому же на них отвечать Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня" - Цензор.НЕТ 2607
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04.03.2021 07:45 Відповісти
Я лично КАТЕГОРИЧЕСКИ против подобных законов и подобных полномочий власти !
Почему я должен быть ВЕЧНЫМ рабом у власть имущих !? Я хочу быть свободным человеком с право жить как все ! А не быть вечно мальчиком на побегушках у тех, кто хочет "погонять слоников" !!!
Я хочу жить в семье и растить детей!
А когда нужно будет - будет мобилизация. А не успеют мобилизовать - пойду добровольцем ! Но принудительно/автоматом - быть рабом у дебилов - НЕ ХОЧУ !!!
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03.03.2021 18:48 Відповісти
Пусть призывают тех кто ещё не был, меня тоже
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03.03.2021 20:17 Відповісти
 
 